BES, çocuklar için erken emekliliğin ilk adımı - Son Dakika
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BES, çocuklar için erken emekliliğin ilk adımı

15.09.2022 10:58
BES, çocuklar için erken emekliliğin ilk adımı

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) uygulamasına 18 yaş altı katılımcıların toplam devlet katkısı dahil fon tutarı 1,6 milyar TL'yi aşarken, başlangıçtan bugüne kadar çocuklara verilen devlet katkısı 300 milyon TL'ye yükseldi.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) uygulamasına 18 yaş altı katılımcıların toplam devlet katkısı dahil fon tutarı 1,6 milyar TL'yi aşarken, başlangıçtan bugüne kadar çocuklara verilen devlet katkısı 300 milyon TL'ye yükseldi.

Fibaemeklilik açıklamasında yer verilen Emeklilik Gözetim Merkezi'nin 31 Ağustos verilerine göre, 18 yaş altına yönelik BES uygulamasının yürürlüğe girdiği tarihten bu yana geçen sürede, bu kategoride toplam 437 bin katılımcıya ulaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, çocuklarını BES'e dahil eden ailelerin 15 aylık sürede her bir 18 yaş altı katılımcı için ortalama 2 bin 700 TL birikim yaptığını bildirdi.

18 yaş altındaki katılımcıların katkı paylarına göre farklılaşacak şekilde, şu ana kadar ortalama 700 TL kadar devlet katkısına hak kazandıklarını belirten Öztürkoğlu, "Temmuz ayındaki asgari ücret düzenlemesinin ardından 1 yıllık azami devlet katkısının 20 bin 655 TL'ye yükseldiği düşünülürse, mevcut katılımcılar katkı payı tutarını artırarak daha da fazla devlet katkısı alabilir. BES tüm çocukların geleceği için büyük bir fırsat. 6 yaşında ilkokula başlayan bir çocuğun üniversiteden mezun olacağı 16 yıllık eğitim hayatı boyunca BES'ten alabileceği azami devlet katkısının bugünün değeriyle yıllık 20 bin 655 TL olduğu düşünülürse 330 bin TL'den fazla." ifadelerini kullandı.

"Aileler çocuklarını sisteme 100 TL ile de katabilirler"

BES'e çocuk veya genç yaşta girmenin, orta yaşlara göre 1'e 4 şeklinde daha düşük maliyetler sunduğuna dikkati çeken Öztürkoğlu, "BES'e erken yaşta girmenin büyük avantajları var. 18 yaş altındaki birisinin 150 TL ile 56 yaşında ulaşacağı birikim tutarına, sisteme 40'lı yaşlarda giren birisi ancak 600 TL ile ulaşabiliyor. Dolayısıyla BES, çocukların emeklilik dönemlerinde rahat bir yaşam sürmelerine büyük bir güvence sunuyor.Çocuklarını BES'e dahil etmeyi düşünen anne ve babalar için 'Fibaemeklilik Gelecek Net BES' uygulamasını geliştirdik. Aileler peşin giriş aidatı ödemeden ayda 100 TL katkı tutarıyla da Gelecek Net BES Planı'na dahil olabilir. Yılda 12 defa fon değişikliği imkanıyla BES fon getirilerine kendileri de yön verebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi bu dönemde, çocuklarını BES'e dahil eden aileleri okul alışverişlerinde de kullanabilecekleri hediye çekleri ile alternatif avantajların beklediğini aktaran Öztürkoğlu, şunları kaydetti:

"BES sözleşmesini Fibaemeklilik ile başlatanlar, CarrefourSA mağazalarında kullanabilecekleri 200 TL değerinde hoş geldin hediyesinin sahibi oluyor. Fibabanka mobil uygulamasından BES başvurusu başlatanlar ise 500 TL değerinde Trendyol hediye çeki kazanıyor. Aileler bu sayede bir yandan çocuklarının geleceğini güvence altına alırken, bir yanda da okul alışverişlerinde de kullanabilecekleri hediye çeki kazanıyor. Vodafone Emeklilik Planımıza dahil olan Vodafone'lular, Vodafone'un online alışveriş platformu Her Şey Yanımda'da tüm kategorilerde geçerli 250 TL değerinde hediye çeki kazanıyor. Pegasus Hava Yolları ile iş birliğimizi tercih edenler ise hoş geldin hediyesi olarak 4 bin BolPuan yanında, sözleşmeleri devam ettiği süre boyunca fon büyüklüğünün yüzde 1'i kadar BolPuan Sadakat Hediyesi'nin sahibi oluyor.

Fibaemeklilik çeşitli kampanyalarla aile bütçelerine katkı sağlamaya çalışarak, Anne Çocuk Eğitim Vakfı'na desteğini sürdürüyor. AÇEV'in Okuyan Bir Gelecek projesine katkı sağlayarak, kitaplara erişimi olmayan çocukların resimli hikaye kitapları, resim defteri, kuru boya, oyun hamuru ve bilim çocuk dergisinden oluşan setlerle buluşmasına destek oluyoruz. Türkiye'de kitabı olmayan çocuk kalmaması için yola çıkan AÇEV'in Okula Dönüş kampanyasında da yanındayız ve erişebildiğimiz her platformda #HerÇocuğaEşitFırsat çağrısı yapıyoruz."

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Kaynak: AA

Vodafone, Çocuk, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BES, çocuklar için erken emekliliğin ilk adımı - Son Dakika

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