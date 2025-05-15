Biruni Teknopark Demoday'de Ödüller Sahiplerini Buldu

Biruni Teknopark "Ön Kuluçka Programı'nın final etkinliği "Demoday"de dereceye giren girişimciler belli oldu.

Biruni Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, girişimcilik ekosistemine katkı sağlamayı ve yenilikçi projeleri desteklemeyi hedefleyen Biruni Teknopark, faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda, aralıkta hazırlıklarına başladığı Ön Kuluçka Programı'na 50'yi aşkın başvuru alan Biruni Teknopark, değerlendirme sürecinin ardından 33 girişimci adayını programa kabul etti. Geçen ay bilgilendirme toplantısıyla başlayan süreçte, girişimcilere kapsamlı bir eğitim programı sunuldu. İş modeli geliştirmeden finansal tabloların analizine, pazarlama stratejilerinden hukuki süreçlere kadar pek çok başlığın ele alındığı eğitim serisinde, Güven Karaöz, Naci Adalılar, Sezgin Erzan, Emrah Oral, Erhan Ayaz, Yunus Ersoy, Halime Karaman, Elif Özel Yücetürk ve Esra Zirekoğlu gibi alanında uzman isimler yer aldı.

Eğitimlerin ardından girişimciler, iş fikirlerini detaylandırarak sisteme yükledi. Biruni Teknopark yönetimi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 8 girişimci finale kaldı. Birebir sunum danışmanlığı hizmetiyle projelerinde son hazırlıklarını tamamlayan finalistler, Avcılar İnovasyon Merkezi'nin (AVÇİM) ev sahipliği yaptığı Ön Kuluçka Programı'nın final etkinliği Demoday ile uzman jüri üyelerine ve ekosistem paydaşlarına sunum yapma fırsatı buldu.

Girişimcilik ve yenileşim dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren Demoday jürisinde, Ventures & Mentors League Kurucusu Zico Ufuk Batum, BTM Tekmer Yöneticisi Zübeyde Ağsakallı, Biyopol ve Chitosolve Kurucusu Seda Çakır, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yazılım Şube Müdürü Aykut Seyrek, Avcılar Belediyesi Uygulamalı Çözüm ve İnovasyon Merkezi Genel Koordinatörü Oktay Arslan, İnovatech Proje Direktörü Berkan Göçer ve Rasyonel Proje Yönetim Danışmanlığı Kurucusu Sedat Türk yer aldı.

Birincilik ödülünü, kişiye özel genetik analizlerle sağlık ve yaşam önerileri sunan "FalconGene" projesiyle Mücahit Sevim ve ekibi kazandı. İkinciliğe, iğnesiz glukoz ölçüm cihazı geliştiren "LumoGluco" projesiyle Berke Can Yolaçan ve ekibi layık görüldü. Üçüncülük ödülü ise akıllı bitki bakım sistemi geliştiren "Çıbık" projesiyle Emir Kemal Eraslan'ın oldu.