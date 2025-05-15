Biruni Teknopark Demoday'de Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Biruni Teknopark Demoday'de Ödüller Sahiplerini Buldu

Demoday'de 'FalconGene', 'LumoGluco' ve 'Çıbık' projeleri ödül kazandı. Girişimciler tanıtıldı.

15.05.2025 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biruni Teknopark "Ön Kuluçka Programı'nın final etkinliği "Demoday"de dereceye giren girişimciler belli oldu.

Biruni Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, girişimcilik ekosistemine katkı sağlamayı ve yenilikçi projeleri desteklemeyi hedefleyen Biruni Teknopark, faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda, aralıkta hazırlıklarına başladığı Ön Kuluçka Programı'na 50'yi aşkın başvuru alan Biruni Teknopark, değerlendirme sürecinin ardından 33 girişimci adayını programa kabul etti. Geçen ay bilgilendirme toplantısıyla başlayan süreçte, girişimcilere kapsamlı bir eğitim programı sunuldu. İş modeli geliştirmeden finansal tabloların analizine, pazarlama stratejilerinden hukuki süreçlere kadar pek çok başlığın ele alındığı eğitim serisinde, Güven Karaöz, Naci Adalılar, Sezgin Erzan, Emrah Oral, Erhan Ayaz, Yunus Ersoy, Halime Karaman, Elif Özel Yücetürk ve Esra Zirekoğlu gibi alanında uzman isimler yer aldı.

Eğitimlerin ardından girişimciler, iş fikirlerini detaylandırarak sisteme yükledi. Biruni Teknopark yönetimi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 8 girişimci finale kaldı. Birebir sunum danışmanlığı hizmetiyle projelerinde son hazırlıklarını tamamlayan finalistler, Avcılar İnovasyon Merkezi'nin (AVÇİM) ev sahipliği yaptığı Ön Kuluçka Programı'nın final etkinliği Demoday ile uzman jüri üyelerine ve ekosistem paydaşlarına sunum yapma fırsatı buldu.

Girişimcilik ve yenileşim dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren Demoday jürisinde, Ventures & Mentors League Kurucusu Zico Ufuk Batum, BTM Tekmer Yöneticisi Zübeyde Ağsakallı, Biyopol ve Chitosolve Kurucusu Seda Çakır, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yazılım Şube Müdürü Aykut Seyrek, Avcılar Belediyesi Uygulamalı Çözüm ve İnovasyon Merkezi Genel Koordinatörü Oktay Arslan, İnovatech Proje Direktörü Berkan Göçer ve Rasyonel Proje Yönetim Danışmanlığı Kurucusu Sedat Türk yer aldı.

Birincilik ödülünü, kişiye özel genetik analizlerle sağlık ve yaşam önerileri sunan "FalconGene" projesiyle Mücahit Sevim ve ekibi kazandı. İkinciliğe, iğnesiz glukoz ölçüm cihazı geliştiren "LumoGluco" projesiyle Berke Can Yolaçan ve ekibi layık görüldü. Üçüncülük ödülü ise akıllı bitki bakım sistemi geliştiren "Çıbık" projesiyle Emir Kemal Eraslan'ın oldu.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Teknoloji, Genetik, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Biruni Teknopark Demoday'de Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da dolu ve sağanak hayatı felç etti Ulu Cami şelaleye döndü Diyarbakır'da dolu ve sağanak hayatı felç etti! Ulu Cami şelaleye döndü
Tayland hükümetinden devlet destekli kripto para hamlesi Tayland hükümetinden devlet destekli kripto para hamlesi
Survivor’da olay yaratan görüntü Acil durum konseyi toplandı Survivor'da olay yaratan görüntü! Acil durum konseyi toplandı
16 yaşındaki sürücü, 17 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı 16 yaşındaki sürücü, 17 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı
Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı
Tekmeler yumruklar havada uçuştu Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü
Hastane avlusu sığınak delici bombayla vuruldu İsrail’in vahşeti kamerada Hastane avlusu sığınak delici bombayla vuruldu! İsrail'in vahşeti kamerada
Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri provaları sırasında yüzünden yaralandı Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri provaları sırasında yüzünden yaralandı
Rozet takma törenine Erdoğan’ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?
Yusuf Yazıcı’nın kardeşi, Süper Lig ekibine imza attı Yusuf Yazıcı'nın kardeşi, Süper Lig ekibine imza attı
Galatasaray kiralık göndermişti Nicolo Zaniolo’nun geleceği belli oldu Galatasaray kiralık göndermişti! Nicolo Zaniolo'nun geleceği belli oldu

12:13
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara’da İşte ilk sözleri
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara'da! İşte ilk sözleri
11:59
Kremlin: Putin’in İstanbul’daki müzakerelere katılma ihtimali yok
Kremlin: Putin'in İstanbul'daki müzakerelere katılma ihtimali yok
10:18
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı Çivi ve eter detayı kan dondurdu
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
09:58
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte PKK’nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
16:36
Suudi Arabistan’da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald’s şubesi kuruldu
Suudi Arabistan'da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald's şubesi kuruldu
16:32
Juventus yeni sezon formalarını tanıttı Başrolde Kenan Yıldız var
Juventus yeni sezon formalarını tanıttı! Başrolde Kenan Yıldız var
16:32
Yunanistan’dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin
Yunanistan'dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin
16:27
Emekli paşanın oğlunun şüpheli ölümüne 7 yıl sonra dava
Emekli paşanın oğlunun şüpheli ölümüne 7 yıl sonra dava
16:15
Siyah Kalp’in veda tarihi netleşti Başrol oyuncusu son kez sete çıktı
Siyah Kalp'in veda tarihi netleşti! Başrol oyuncusu son kez sete çıktı
16:10
Menajerinden Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin
Menajerinden Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin
15:59
Yüzde bile verdi Yapay zekadan bomba Türkiye Kupası tahmini
Yüzde bile verdi! Yapay zekadan bomba Türkiye Kupası tahmini
15:59
Oyuncu Hayal Köseoğlu’nun Kürt hareketi tepkilerin odağında
Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun Kürt hareketi tepkilerin odağında
15:52
DEM Partili Bakırhan, PKK’nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 12:44:40. #7.12#
SON DAKİKA: Biruni Teknopark Demoday'de Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.