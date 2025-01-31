BIST 100 Endeksi Düşüşte: 10.052,38 Puan - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Düşüşte: 10.052,38 Puan

BIST 100 endeksi ilk yarıda %0,29 değer kaybederek 10.052,38 puana geriledi. İşlem hacmi 38,2 milyar lira.

31.01.2025 14:50
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 değer kaybederek 10.052,38 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,72 puan ve yüzde 0,29 azalışla 10.052,38 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 38,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,94 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,16 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya tarife uygulayacağına yönelik açıklamaları takip edilirken, bilanço döneminde teknoloji sektöründe önde gelen bazı firmaların beklentilerin üzerinde kar açıklamaları sonrası pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Yurt içinde ise gözler uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesine çevrildi. Fitch en son eylül ayında Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü "durağana" çevirmişti.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde aylık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları, Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyesinin destek, 10.100 ve 10.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Düşüşte: 10.052,38 Puan - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Düşüşte: 10.052,38 Puan - Son Dakika
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