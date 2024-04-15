BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,52 değer kaybederek 9.762,99 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,89 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında bilişim yüzde 1,90 ile tek kazandıran, ulaştırma ise yüzde 1,96 ile en çok gerileyen oldu. Analistler, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının küresel piyasalar üzerindeki etkilerinin devam ettiğini belirtti.

15.04.2024 13:15  Güncelleme: 13:15
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,52 değer kaybederek 9.762,99 puana indi.

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 51,20 puan azalışla 9.762,99 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 61,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,89 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,90 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,96 ile ulaştırma oldu.

Analistler, hafta sonu İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği saldırıların küresel piyasalar üzerindeki etkilerinin devam ettiğini söyledi.

Orta Doğu'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle yüksek seyreden gerilim, İran'ın hafta sonu İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırmasıyla had safhaya çıktı.

İran'ın düzenlediği misilleme saldırılarının sona ermesi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e, olası bir karşı saldırıda bulunması için destek vermeyeceğini açıklamasının ardından bölgedeki gerilimin azaldığını ifade eden analistler, hafta boyunca bölgedeki gelişmelerin yakından takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de perakende satışlar ve New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika

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