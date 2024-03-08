BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kazanarak 9.077,65 puana çıktı.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,48 puan artışla 9.077,65 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 52 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,86 ve holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,31 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 2,04 ile turizm oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, para politikasını gevşetmek için gereken güvenden "uzak olmadıklarını" söylemesinin ardından pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yurt içinde uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Powell'ın "güvercin" sözle yönlendirmelerinin ardından pay piyasalarında risk iştahının arttığını anımsatan analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin iş gücü piyasasının gidişatına dair sinyaller verebileceğini ve bu durumun Fed'in ilerleyen dönemlerde atacağı adımlar üzerinde etkili olabileceğini vurguladı.
Analistler, Fitch Ratings'in bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yanı sıra öğleden sonra ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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Trakya Kalkınma Ajansı, 2 milyon TL bütçe ayırarak 2024 Yılı Teknik Destek-02 Programını duyurdu. Program, bölgedeki dijital eksende kırsal kalkınma çalışmalarına destek sağlamayı amaçlamaktadır. Başvurular sürekli olarak alınacak ve ikişer aylık dönemlerin sonunda değerlendirilecektir. Başvuru tarihleri iki döneme ayrılmış olup, 30 Nisan tarihine yetişmeyen başvurular 30 Haziran döneminde değerlendirilecektir.
Düzce'de ahşap mutfak malzemeleri üreten bir firma, kadın işçilerin çoğunluğunu istihdam ederek üretimin her aşamasında görev almalarını sağlıyor. Firma sahibi, kadın işçilerin daha sadık, düzenli ve özverili çalıştığını belirtirken, üretim sayısının arttığını ve parça sayısının 300-350 bine çıktığını ifade etti. Kadın işçiler ise işlerinden memnun olduklarını ve aile ekonomilerine katkı sağladıklarını dile getirdi.
Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türkiye'nin toplam leblebi ihracatının yüzde 48'inin Denizli'den gerçekleştirildiğini belirtti. Denizli'nin leblebi ihracatında ülke çapında zirvede olduğunu ve ihracatın 2023 yılında yüzde 45 oranında artış göstererek 13,3 milyon dolara ulaştığını söyledi. Denizli leblebisinin hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir pazar potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Memişoğlu, leblebinin Denizli'nin mutfağında önemli bir yer tuttuğunu ve farklı tariflerle tüketiciye sunulduğunu belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 420 binden fazla kapıyı çaldıklarını ve eldeki bilgilerle fiili durumu karşılaştırdıklarını belirterek, kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapılması üzerine çalıştıklarını söyledi.
Çayıralan Emekçi Kadınlar Kooperatifi, Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kurulan ve kadınlara iş imkanı sağlayan bir kooperatiftir. Kooperatif, tarla ve bahçelerde domates, biber, nohut, yeşil mercimek yetiştirerek ürünlerini işleyerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmektedir. Yaz aylarında turşu, salça, marmelat, elma ve alıç sirkesi, pekmez, erişte, mantı, bulgur gibi ürünler üreten kadınlar, kış aylarında da tandırda gözleme ve bazlama yaparak üretimlerine devam etmektedir. ÇEKOOP, kış aylarında 15-20, yaz aylarında ise yaklaşık 50 kişiye iş imkanı sağlamaktadır ve ürün temin ettiği kadınlarla onlarca kişiye ekonomik katkı sunmaktadır.
Kayseri'de valilik öncülüğünde kurulan 38 kadın kooperatifi, 1 yılda 46 milyon TL ciro yaparken Vali Gökmen Çiçek, bu rakamın çok iyi olduğunu belirtti. Kadın kooperatifleri ürettikleri ürünleri hem iç piyasada satarken hem de yurt dışına ihraç ediyor.
Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, il genelinde başta fırın olmak üzere gıda üretimi ve satışı yapan yerleri denetledi. Gıda denetimlerinin sıklaştırıldığını ve ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, vatandaşların temiz, hijyenik ve hilesiz gıdaya ulaşmasının hedeflendiğini söyledi. Gıda mühendisleri tarafından yapılan denetimlerle vatandaşların sağlıklı bir gıdaya ulaşması amaçlanıyor.
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