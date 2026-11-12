BIST 30 aralık vadeli kontrat VİOP'ta 15.300 puandan yükselişle açıldı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,24 yükselişle 15.300,00 puandan başladı.

Dün yatay seyreden aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,09 azalışla 15.263,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişe geçerek 15.337.00 puandan işlem gördü.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,24 üzerinde 15.300,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın görevden alınabileceği iddialarının yapay zeka hisselerinde satış baskısını artırmasıyla karışık seyrediyor.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Enflasyon Raporu ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.400 ve 15.500 puanın direnç, 15.200 ve 15.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.