Bitlis'in Pomza Ekonomisi - Son Dakika
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Bitlis'in Pomza Ekonomisi

Bitlis\'in Pomza Ekonomisi
12.06.2026 08:57
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Bitlis, pomza madeni ile ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor; 5 bin kişi istihdam ediliyor.

Türkiye pomza rezervlerinin yaklaşık yüzde 50'sine sahip olan Bitlis, "beyaz altın" olarak nitelendirilen pomza madeniyle ülke ekonomisine önemli katkılar sunuyor.

Nemrut Dağı eteklerinde bulunan zengin pomza yatakları, hem istihdam hem de ihracat açısından bölgenin lokomotif sektörleri arasında yer alıyor. Bitlis'te faaliyet gösteren 51 bims fabrikasında yaklaşık 5 bin kişi istihdam edilirken, tesislerde günlük ortalama 1,5 milyon briket üretimi gerçekleştiriliyor. Üretilen bims ve briketler Türkiye'nin birçok iline gönderilirken, Gürcistan ve Kuzey Irak başta olmak üzere yurt dışına da ihraç ediliyor.

Nemrut Dağı eteklerindeki ocaklardan çıkarılan pomza taşı, ham madde olarak değerlendirildiği gibi inşaat sektöründe kullanılan bims ve briket gibi yapı malzemelerine dönüştürülerek pazara sunuluyor. Hafif yapısı, yüksek yalıtım özelliği ve dayanıklılığı nedeniyle tercih edilen pomza, özellikle inşaat sektöründe önemli bir yere sahip bulunuyor.

Türkiye'nin en önemli pomza üretim merkezlerinden biri olan Bitlis, sahip olduğu rezerv zenginliği sayesinde hem bölgesel kalkınmaya katkı sağlıyor hem de ülke ekonomisinde stratejik bir rol üstleniyor. Pomza sektörünün önümüzdeki yıllarda yeni yatırımlar ve ihracat imkanlarıyla daha da büyümesi bekleniyor.

Bitlis'in Tatvan Ticaret Odası Başkanı (TATSO) Bilal Adabağ, pomzanın Bitlis ekonomisine yıllık 5 ila 6 milyar lira katkı sağladığı belirtti. Adabağ, "Günlük oranda aşağı yukarı 1.5 milyon bims üretimi üretilmektedir. Bu totalde yıl bazına vurduğumuz zaman 5 milyar TL gibi bir rakam ediyor. Pomza satışlarımızla beraber 1 milyar da pomza ham madde satışlarından elde edilen gelir var. 6 milyarlık bir sirkülasyon ve ciro var. Tabii Türkiye rezervinin en büyük kısmı bu bölgede. Maalesef çok katma değerli kullanılamıyor. Devletin kamyon bazlı almış olduğu rakam total 13 bin 500 lira üzerinden hesaplanırken serbest piyasaya burada 5 bin liradan, 6 bin liradan bir kamyon dolusu, bir tır dolusu malzeme satılıyor maalesef. Bunu iyi denetlemek lazım. Ekonomide de 2 bin 500 istihdam sağlıyor sadece çalışan personel olarak. Bunun yanında dolaylı yoldan nakliyeci, üretici, tüketici ile beraber bu 5 bini aşmakta. Dolayısıyla böyle bir ekonomik girdisi var. Bu konuyla ilgili Bitlis Eren Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi ile ortak çalışmalarımız var. Belki bu ürünleri değiştirip bimsten ziyade farklı bims bloklar, farklı malzemeler, sıva malzemesi, şap malzemesi üretimi ile ilgili çalışmalarımız var" diye konuştu.

Üç yıl önce satılan fiyatın altında bir satış olduğunu belirten TATSO Başkanı Adabağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Bundan 3 yıl önce 13,5 liraya satılan bir bimsi şu anda 11 liraya satıyorlar. Girdilerse bunun tam tersi neredeyse yüzde 100 artış gösterilmiş. Buranın da maliyeti en fazla girdi kaynağı olan çimentoda yüzde 50 oranda bir giderimiz var. Yılbaşından şimdiye kadar da aşağı yukarı tonu da 2 bin liraya yakın bir fiyat geçişi var. Bu da aşağı yukarı yüzde 14 ile 15'ler arası bir maliyet farkı demek. Geçen yıl ile bu yıl arasında satışta fiyat farkı yok. Maalesef girdi maliyetlerinde yüzde 30'a yakın bir fark var. Enerji, çimento, navlon, artı mazot, özellikle Körfez Savaşı'ndan dolayı yakıtta müthiş artışlar oldu. Bu da bu piyasayı çok kötü etkiliyor. Bu konuyla ilgili de Rahva'da yapılan lojistik merkez inşallah en yakın zamanda faaliyete geçer. Belki bunun sevkinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini aşar. İç Anadolu bölgelerine de satarsak belki buradan para kazanabiliriz. Bims normalde İstanbul ve Ankara iç bölgelerde satış fiyatı 14 ile 16 lira arasıyken bizim burada 11 liralara satılıyor."

İşletme sahibi Ali Adabağlı ise 35-40 yıldır pomza ocağı işlettiklerini ve son 15 yıldır da bims ürettiklerini belirterek, "Yaklaşık 15 yıldır blok bims üretimindeyiz. Ham madde pomza ocağı olarak da yaklaşık 35-40 yıllık pomza ocağı işletmesini yapmaktayız. Burada ekibimizle birlikte 25-30 kişiye istihdam sağlamaktayız. Ürettiğimiz blok bimsleri hem çevre illere hem de Güneydoğu'ya ve Doğu Karadeniz'e, zaman zaman Gürcistan bölgesine göndermekteyiz. Ham madde olarak yine zaman zaman talep üzerine Kuzey Irak pazarına pomza göndermekteyiz. Günlük ortalama 20 bin adet üretim kapasitemiz var. Sezon başladı ve yaz aylarında daha yoğun çalışıyoruz. Kış şartlarından dolayı biraz rölantiye alıyoruz. Sektör şu an bayağı büyüdü. Meslektaşlarımızla birlikte yaklaşık 51-52 fabrika olduk. Deprem zamanında çok ciddi şekilde bölgemiz depremi destekledi. Bu üretim kapasitesi ile bayağı istihdam oluştu. Yaz kış çalışma ve iklim şartlarımıza göre üretim yapmaya çalışan bir sektör oldu" dedi.

"Fabrikalaşma sayesinde en azından senenin 10 ayı durmadan üretim yapabilecek konuma geldik" diyen Ali Adabağlı, "Üretim pomza ve bims bölgemizde gerçekten çok ciddi istihdam oluşturmakta. Bu konuyla alakalı gerçekten ciddi desteklere ihtiyaç var. Gençlerimiz batıya, başka yere gitmeden kendi memleketlerindeki fabrikalarımızda çalıştırabilirim. Dolayısıyla artık yazı kışı olan bir sektör oturdu. İnşallah sürekliliği devam eder" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İhracat, Ekonomi, Bitlis, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bitlis'in Pomza Ekonomisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hatice Eylül Gönüllü Hatice Eylül Gönüllü:
    valla işçilerin yüzde kaçı kadın merak ettim çünkü madencilik sektöründe kadın istihdam oranı her zaman düşük oluyo 5 bin kişi istihdam ediliyo deniyo da bu işin hangi tarafında kaç tane kadın çalışıyo bunu bilmek lazım da sektör gelişiyo beyin gücü artıyo ama kadın işçilerin haklarından bahsedilmiyo hiç umarım bu sektör daha kapsayıcı bir yapıya kavuşur 0 0 Yanıtla
  • Tuba Varıs Tuba Varıs:
    pomza sektörü gerçekten bölge için önemli bir gelir kaynağı ve istihdam sağlıyor bu açıdan çok olumlu bir gelişme sayılabilir ancak şehir hayatı açısından bakıldığında hızlı ekonomik büyüme bir yandan da insan göçü ve hızlı kentleşmeyi tetikliyor bu da altyapı sorunlarına yol açabiliyor umarım bölge planlaması buna hazırlanmış durumdadır 0 0 Yanıtla
  • Konuralp Özdem Konuralp Özdem:
    bitlis pomza işi iyi gidiyor da güvenlik açısından bu kadar madencilik faaliyeti bölgedeki su kaynakları ve yer altı yapısını etkilemiyor mu çok aceleci davranılmış gibi geliyor bana bu konuda kontrol mekanizması olması lazım 0 0 Yanıtla
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