Üye Girişi
Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişim sayısı arttı - Son Dakika

Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişim sayısı arttı

05.11.2021 10:38
Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişim sayısı arttı

2019 yılında 363 olan biyoteknolojik faaliyet yürüten girişim sayısı, 2020 yılında 499'a ulaştı.

2019 yılında 363 olan biyoteknolojik faaliyet yürüten girişim sayısı, 2020 yılında 499'a ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Biyoteknoloji İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye'de 2020 yılında 499 girişim biyoteknoloji faaliyeti yürüttü. Bir diğer anlatımla, 499 girişim mal veya hizmetlerinde biyoteknoloji kullandı veya biyoteknoloji Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) faaliyeti gerçekleştirdi. Biyoteknolojik faaliyet yürüten girişim sayısı, 2019 yılında 363 olarak gerçekleşmişti. Biyoteknolojik tekniklerden en az birini kullanarak biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimler çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre incelendiğinde; 2020 yılında 369 girişimin 1-9 çalışanı, 67 girişimin 10-49 çalışanı, 37 girişimin 50-249 çalışanı ve 26 girişimin 250 ve daha fazla çalışanı olduğu görüldü.

Girişimlerin en fazla kullandığı biyoteknolojik teknik DNA/RNA oldu

Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimlerin 2020 yılında en fazla kullandığı biyoteknolojik teknik, "DNA/RNA" oldu. "DNA/RNA" tekniği kullanan girişim sayısının 261 olduğu görüldü. Bu tekniği, 155 girişimin kul

Biyoteknoloji uygulamalarında insan sağlığı ilk sırada yer aldı

Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimlerin biyoteknoloji uygulamaları incelendiğinde; 2020 yılında 499 girişimin yüzde 41,3'ünün insan sağlığına (diğer terapötikler, yapay substratlar, tanı amaçlı ve ilaç taşıyıcı sistemler vs.), yüzde 32,9'unun tarımsal biyoteknolojiye ve yüzde 24,0'ının insan sağlığına (rDNA teknolojisi kullanılan) yönelik faaliyet yürüttüğü görüldü.

Piyasada biyoteknoloji ürünü bulunan girişimlerin sayısı 302 oldu

Piyasada biyoteknoloji ürünü bulunan girişim sayısı, 2019 yılında 211 iken 2020 yılında 302 oldu. Biyoteknoloji faaliyetinde bulunduğunu beyan eden 499 girişimin 454'ünün biyoteknolojinin kullanımını gerektiren mal veya hizmetleri halihazırda geliştirdiği, 426'sının biyoteknolojinin kullanımını gerektiren süreçleri halihazırda geliştirdiği, 415'inin ise biyoteknolojiyi girişimin faaliyetleri veya stratejilerinin merkezinde gören girişimler olduğu görüldü.

Biyoteknoloji Ar-Ge harcaması 417 milyon 560 bin 618 TL oldu

Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimlerin 2020 yılında gerçekleştirdiği Ar-Ge harcamaları 417 milyon 560 bin 618 TL oldu. Bu harcama, 2019 yılında 324 milyon 462 bin 31 TL olarak gerçekleşti. Biyoteknoloji Ar-Ge harcamalarının mali ve mali olmayan şirketler Ar-Ge harcamaları içerisindeki payı, 2019 yılında yüzde 1,10 iken 2020 yılında bu oran yüzde 1,17 oldu.

Biyoteknoloji faaliyetlerinde 2 753 kişi çalıştı

Biyoteknoloji faaliyetlerinde 2020 yılında 2 753 kişi çalıştı. Biyoteknoloji faaliyetlerinde çalışanların yüzde 47,7'si erkek, yüzde 52,3'ü kadın çalışanlardan oluştu. Biyoteknoloji faaliyetinde çalışanların yüzde 16,2'si doktora, yüzde 22,2'si yüksek lisans, yüzde 36,4'ü lisans, yüzde 7,3'ü yüksekokul ve yüzde 17,9'u lise ve altı eğitim düzeyine sahipti. Tam zaman eşdeğeri cinsinden biyoteknoloji faaliyetlerinde çalışan sayısı ise 2020 yılında 2 228 oldu.

Biyoteknoloji Ar-Ge faaliyetlerinin önündeki en önemli engel sermayeye erişim oldu

Biyoteknoloji faaliyeti yürüten 499 girişime göre; biyoteknolojik Ar-Ge faaliyetlerinin önündeki en önemli engel yüzde 60,9 ile "sermayeye erişim" iken bunu yüzde 49,7 ile "nitelikli insan kaynaklarına erişim" ve yüzde 34,3 ile "yasal düzenleme gereksinimleri" izledi. Biyoteknoloji ürünlerinin ticarileşmesinin önündeki en büyük engel ise yüzde 57,5 ile "uluslararası piyasalara erişim" olup bunu yüzde 53,9 ile "yasal düzenleme gereksinimleri" ve yüzde 53,5 ile "sermayeye erişim" izledi. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Araştırma Geliştirme, Türkiye, Dna, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişim sayısı arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz sarmaş dolaş dans etti 11:35 Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz sarmaş dolaş dans etti Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,72'den işlem görüyor 11:26 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,72'den işlem görüyor Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı 11:22 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı
Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor 11:09 Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı 10:56 Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı Köprü ayağına yapıştırılan not ekipleri harekete geçirdi: Ben sizler için burada öleceğim 10:50 Köprü ayağına yapıştırılan not ekipleri harekete geçirdi: Ben sizler için burada öleceğim
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider 10:30 Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza 10:09 Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza

Son Dakika Haberleri
11:25 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,72'den işlem görüyor
11:24 Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı
11:22 Son dakika! Altının gram fiyatı 562 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:22 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı
11:09 Muhaliflerden "Türkiye'nin başlatacağı operasyona katılmaya hazırız" mesajı
11:09 Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor
10:56 Tolga Karel, 4. kez baba olacağını açıkladı
10:55 Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
10:54 Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız
10:41 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi         
11:39
ABD'de bir belediye başkanı daha maaşını Bitcoin'le alacak ABD'de bir belediye başkanı daha maaşını Bitcoin'le alacak         
11:27
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
İçişleri'nden Twitch açıklaması: Soruşturma başlatıldı, eldeki veriler çok sınırlı İçişleri'nden Twitch açıklaması: Soruşturma başlatıldı, eldeki veriler çok sınırlı         
11:15
MSB sosyal medyada paylaşılan MSB sosyal medyada paylaşılan "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti         
11:03
Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız         
10:54
Yolda gördüğü arkadaşına Yolda gördüğü arkadaşına "Gel sana sarılayım" deyip bıçağı sapladı         
10:34
Galatasaray ve Fenerbahçe gurulandırdı! UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik Galatasaray ve Fenerbahçe gurulandırdı! UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik         
10:24
Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu         
09:49
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı         
08:07
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti         
21:18
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 11:43:13. #1.11#
SON DAKİKA: Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişim sayısı arttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement