BK İklim Bakanı COP31'de kamu finansmanının özel yatırımı harekete geçirmesini istedi - Son Dakika
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BK İklim Bakanı COP31'de kamu finansmanının özel yatırımı harekete geçirmesini istedi

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BK İklim Bakanı COP31\'de kamu finansmanının özel yatırımı harekete geçirmesini istedi
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Birleşik Krallık İklim Bakanı Katie White, Antalya'daki COP31 ECA Finans Zirvesi'nde kamu finansmanının özel yatırımı harekete geçirmesi gerektiğini söyledi. White, uluslararası toplumun taahhütlerden uygulamaya geçişi hızlandırmasını beklediklerini belirtti.

Birleşik Krallık İklim Bakanı Katie White, iklim hedeflerinin somut projelere dönüştürülmesi için kamu finansmanının özel sektör yatırımlarını harekete geçirecek şekilde kullanılması gerektiğini belirterek, COP31'de uluslararası toplumun taahhütlerden uygulamaya geçişi hızlandırmasını beklediklerini söyledi.

White, Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Türk Eximbank ev sahipliğinde ve Birleşik Krallık İhracat Destek Kuruluşu UKEF işbirliğiyle gerçekleştirilen COP31 ECA Finans Zirvesi'nde konuştu.

Uluslararası iklim eylemi için yıllar içinde anlaşmalar, hedefler ve geçiş planları oluşturulduğunu ancak bunların tek başına elektrik iletim hatları inşa etmediğini, güneş panellerini devreye almadığını ve temiz sanayiler yaratmadığını dile getiren White, bu hedeflerin hayata geçirilmesi için yatırımlara ve finansman kuruluşlarına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

White, "COP31'de uluslararası toplumun taahhütlerden uygulamaya kararlı biçimde geçmesini istiyoruz. Çünkü hız ihtiyacı hiç bu kadar büyük olmamıştı." dedi.

Dünyanın 2030 civarında 1,5 derece ısınma eşiğine ulaşmasının beklendiğine işaret eden White, bunun Paris Anlaşması'nın 1,5 derece hedefinin önemini kaybettiği anlamına gelmediğini vurguladı.

White, derecenin her bir kesrinin ve her yılın önemli olduğunu, sıcaklık artışının sürmesinin insan ve doğa üzerindeki etkileri ağırlaştıracağını ve geri döndürülemez değişim riskini artıracağını söyledi.

Kamu finansmanı özel sermayeyi harekete geçirmeli

İhtiyaç duyulan yatırım ölçeğinin yalnızca kamu kaynaklarıyla karşılanamayacağını belirten White, kamu finansmanının riskleri azaltmak, piyasaları geliştirmek ve daha büyük ölçekli özel sektör sermayesini harekete geçirmek için stratejik kullanılması gerektiğini dile getirdi.

White, bu noktada ihracat kredi kuruluşlarının uluslararası iklim finansmanındaki rolüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İhracat kredi kuruluşları, yalnızca başka bir kamu finansmanı kaynağı olarak değil, yatırımları harekete geçiren bir katalizör olarak tam da bu noktada dönüştürücü bir rol oynayabilir. Birleşik Krallık'ın yaklaşımının merkezinde de bu felsefe yer alıyor. Önceki 11,6 milyar sterlinlik uluslararası iklim finansmanı taahhüdümüzü yerine getirdik ve aştık. Yeni taahhüdümüz ise önümüzdeki üç yıl boyunca denizaşırı kalkınma yardımı kapsamında yaklaşık 6 milyar sterlinlik uluslararası iklim finansmanının yanı sıra Birleşik Krallık destekli, iklim ve doğa açısından olumlu kalkınma yardımı dışı yatırımlar için 6,7 milyar sterlinlik kamu finansmanını içeriyor. Hedefimiz, bu iklim finansmanını kullanarak özel yatırımcılardan milyarlarca dolarlık ek kaynak harekete geçirmek."

Elektrifikasyon enerji güvenliğini güçlendirebilir

Küresel enerji sisteminin elektrifikasyon çağına girdiğini belirten White, 2019'dan bu yana küresel elektrik talebinin toplam enerji kullanımından iki katından fazla hızlı büyüdüğünü ifade etti.

White, sanayinin küresel enerji kaynaklı karbondioksit emisyonlarının yaklaşık dörtte birinden sorumlu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ancak rekabetçi temiz sanayiler geliştiren ülkeler, geleceğin pazarlarından pay almak ve ekonomik açıdan daha dayanıklı ekonomiler inşa etmek için de iyi bir konumda olacak. Gelişmekte olan ekonomiler kalkınma ve karbonsuzlaşma arasında seçim yapmak zorunda kalmamalı. Hedef, enerji dönüşümü aracılığıyla güçlü ekonomiler inşa etmek olmalı. Bu da finansmanın ülkelerin altyapılarını, sanayilerini ve tedarik zincirlerini kendilerinin inşa etmelerini sağlaması anlamına geliyor. Dönüşüm tamamlandıktan sonra yalnızca nihai teknolojiyi ithal etmeleri değil. İşte bu noktada finansman, bir iklim müdahalesinden çok daha fazlası, bir ekonomik strateji haline geliyor."

COP31'in başarısının verilen sözlerden ziyade hayata geçirilen projelerle ölçülmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen White, "Dünyada sermaye veya temiz enerji fırsatı eksikliği yok. Bizim görevimiz ikisini bir araya getirmek. COP31 nihayetinde uygulamaya odaklanmalı. Finansman, taahhüt ettiğimiz dönüşüm ile insanların hayatlarında görebileceği dönüşüm arasındaki köprüdür. Şimdi görevimiz bu köprüyü daha hızlı inşa etmek." diye konuştu.

Kaynak: AA
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