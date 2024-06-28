BM Genel Sekreteri: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin Yalnızca Yüzde 17'si İlerliyor

Ekonomi

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin (SDG) yalnızca yüzde 17'sinin doğru yolda ilerlediğini belirterek, üçte birinden fazlasında da ilerlemenin durduğunu veya gerilediğini bildirdi.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2024" raporuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Söz konusu raporun, yıllık "SDG karnesi" olarak bilindiğine işaret eden Guterres, raporun, dünyanın başarısız bir not aldığını gösterdiğini kaydetti.

Guterres, rapordan çıkarılacak dersin basit olduğunu belirterek, "Barışı güvence altına alma, iklim değişikliğiyle mücadele etme ve uluslararası finansmanı artırma konusundaki başarısızlığımız kalkınmayı baltalıyor." dedi.

Kaybedecek zaman olmadığını vurgulayan Guterres, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için harekete geçmeyi hızlandırma çağrısını yaptı.

Guterres, "SDG'nin yalnızca yüzde 17'si doğru yolda ilerliyor. Üçte birinden fazlasındaki ilerleme durdu veya geriledi." diye konuştu.

Benzeri görülmemiş zenginlik ile bilgi ve teknolojilerin olduğu bir dünyada, bu kadar çok insanın temel ihtiyaçlarının reddedilmesinin mazur görülemeyeceğine dikkati çeken Guterres, raporda bazı umut ışıkları da bulunduğunu söyledi.

Guterres, çoğu bölgede kızların artık eğitimde erkeklerle eşitliğe ulaştığını, birçok kadının siyasette, iş dünyasında ve daha fazla alanda "cam tavanı" kırdığını, internet erişiminin arttığını, HIV enfeksiyonlarının azaldığını, yeni sıtma aşılarının piyasaya sürüldüğünü, yenilenebilir enerji kaynaklarının hızla büyüdüğünü dile getirdi.

"Silahları susturmanın zamanı geldi"

Ancak sürdürülebilir kalkınma için gereken değişimin hızı ve ölçeğinin hala çok yavaş olduğunu anlatan Guterres, "Üç alanda aynı anda daha ileri ve daha hızlı gitmemiz gerekiyor. Birincisi, barış için harekete geçmemiz gerekiyor. Gazze'den Sudan'a, Ukrayna'ya ve ötesine kadar, silahları susturmanın, yerinden edilmişleri desteklemenin, yıkım ve savaşa harcama yapmaktan insanlara ve barışa yatırım yapmaya geçmenin zamanı geldi." dedi.

Guterres, ikinci olarak, yeşil ve dijital dönüşüm konusunda harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, ülkeleri 2025'te 1,5 derece sınırına uyan, tüm ekonomiyi kapsayan iddialı ulusal iklim eylem planları sunmaya çağırdı.

Finans konusunda da harekete geçilmesi gerektiğini söyleyen Guterres, "Birçok gelişmekte olan ülke, geleceklerine yatırım yapmak için gereken finansal kaynaklara ve mali alana sahip değil." ifadesini kullandı.

Guterres, borç baskılarını ve borç ödeme maliyetlerini azaltmak için çok daha fazlasını yapmanın, nakit akışı krizi riski altında olan ülkeler için acil durum finansmanına erişimi genişletmenin önemine işaret etti.

Bugünkü karnenin gösterdiği gibi iyileştirme için çok alan olduğunun altını çizen Guterres, ülkeleri SDG'yi hızlandırma konusunda daha fazla çaba göstermeye çağırdı.

Guterres, "Yoksulluğu sona erdirme, gezegeni koruma ve kimseyi geride bırakmama sözümüzden vazgeçmemeliyiz." diye konuştu.

"Teknolojik gelişmelerde ilerlemeler var"

Bugün yayımlanan raporda, kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesinin, dünyanın en savunmasız ülkelerinin yarısında gelişmiş ekonomilere göre daha yavaş olmasının çarpıcı ekonomik zorlukları vurguladığı aktarıldı.

Ülkelerin yaklaşık yüzde 60'ının 2022'de anormal derecede yüksek gıda fiyatlarıyla karşı karşıya kaldığına işaret edilen raporda, bu durumun açlığı ve gıda güvensizliğini daha da kötüleştirdiği kaydedildi.

Raporda, ankete katılan 120 ülkenin yüzde 55'inde kadınlara karşı ayrımcılığı yasaklayan yasaların bulunmadığını belirttiği ifade edilerek, cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekildi.

Dünya çapında öğrencilerin yalnızca yüzde 58'inin ilkokulun sonunda asgari okuma yeterliliğine ulaştığı aktarılan raporda, eğitimin önemli bir endişe kaynağı olduğu belirtildi.

Ayrıca küresel işsizliğin 2023'te yüzde 5 gibi tarihi bir düşük seviyeye ulaşmasına rağmen, tüm toplumlarda düzgün işlere ulaşmanın önündeki birçok engelin devam ettiğinin altı çizildi.

Öte yandan, son beş yılda yıllık yüzde 8,1 oranında artan yenilenebilir enerjide olumlu gelişmeler olduğu vurgulanan raporda, teknolojik gelişmelerde de önemli ilerlemeler kaydedildiği ifade edildi.