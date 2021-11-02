Üye Girişi
BM iklim zirvesinde liderler uygun maliyetli temiz enerji teknolojilerine erişim için uluslararası plan açıkladı - Son Dakika

BM iklim zirvesinde liderler uygun maliyetli temiz enerji teknolojilerine erişim için uluslararası plan açıkladı

02.11.2021 18:52
BM iklim zirvesinde liderler uygun maliyetli temiz enerji teknolojilerine erişim için uluslararası plan açıkladı

Temiz enerjinin dünyanın her yerinde erişilebilir ve uygun maliyetli olmasını sağlamak amacıyla İngiltere liderliğinde oluşturulan uluslararası plana, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 40'ın üzerinde ülke destek verdi.

Temiz enerjinin dünyanın her yerinde erişilebilir ve uygun maliyetli olmasını sağlamak amacıyla İngiltere liderliğinde oluşturulan uluslararası plana, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 40'ın üzerinde ülke destek verdi.

İngiliz hükümeti plan kapsamında, dünyada 20 milyon yeni istihdam oluşturulabileceğini, gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomilerde 16 trilyon dolarlık yatırım yaratabileceğini öngörüyor.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nın (COP26) ikinci gününde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Temiz Teknoloji İnovasyonlarını ve Yayılımını Hızlandırma" başlıklı toplantıda, uluslararası bir plan olarak tasarlanan Glasgow Atılım Gündemi (Glasgow Breakthrough Agenda) tanıtıldı.

Aralarında Türkiye, ABD, İngiltere, Hindistan, Kanada, Çin, Mısır, Avrupa Birliği, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya'nın aralarında bulunduğu 40'ın üzerinde ülke, Glasgow Atılım Gündemi'ni imza koyarak destek verdi.

Temiz enerji teknolojilerinin 2030'a kadar tüm dünyada herkes için erişilebilir ve düşük maliyetli olmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Glasgow Atılım Gündemi kapsamında küresel emisyonların yüzde 50'sinde sorumlu olan 5 sektörde dönüşüm ana hedef olarak belirlendi.

Bu kapsamda, temiz kaynaklardan elektrik üretiminin her ülkede uygun maliyetli ve güvenilir şekilde sağlanması, ulaştırma sektöründe sıfır emisyon araçlarının kullanılması, çelik sektörünün sıfır emisyona yaklaşması, düşük karbonlu hidrojen üretiminin 2030'a kadar uygun maliyetli hale getirilmesi ve iklime dirençli bir tarım sektörünün oluşturulması sağlanacak. Söz konusu sektörlerdeki planların hayata geçmesiyle gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 4 artabileceği hesaplanıyor.

Atılıma destek veren ülkeler aynı zamanda 2022'de her sektörde sağlanan aşamayı görüşmek üzere bir araya gelecek ve bu gelişmelere ilişkin Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yıllık rapor hazırlanacak.

Etkinlik kapsamında ayrıca İngiltere ve Hindistan liderliğinde oluşturulan "Yeşil Şebekeler Girişimi - Tek Güneş Tek Dünya Tek Şebeke" girişimi tanıtıldı. Kıtaların ve ülkelerin enterkonekte şekilde temiz enerji kaynaklarından üretilen elektriğe erişimini sağlamayı amaçlayan girişime, 80'den fazla ülke destek verdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, toplantıda yaptığı konuşmada, temiz enerji teknolojilerini uygun fiyatlı, erişilebilir ve çekici hale getirmeyi amaçladığını belirterek, "Temiz enerjiyi şu anda en kirletici sektörlerde tercih edilir hale getirerek dünyanın her yerinde emisyonları azaltabiliriz." dedi.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BM iklim zirvesinde liderler uygun maliyetli temiz enerji teknolojilerine erişim için uluslararası plan açıkladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Doğal gaza gelen büyük zamla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan açıklama: Tekrar masaya yatıracağız 18:42 Doğal gaza gelen büyük zamla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan açıklama: Tekrar masaya yatıracağız Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca 18:17 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca "Biontech'te 3. doza gerek yok" açıklamasından sonra fikir değiştirdi: Gündeme alacağız Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi 18:05 Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi
Felsefe öğretmeni öğrencisini tehdit etti: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum 17:26 Felsefe öğretmeni öğrencisini tehdit etti: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı 17:21 Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki geldi: Ekonomik kayıp olarak görülmeli 16:35 Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki geldi: Ekonomik kayıp olarak görülmeli
Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı 16:06 Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor 15:59 Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor

Son Dakika Haberleri
18:42 Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, İstanbul'a getirildi
18:41 Doğal gaza gelen büyük zamla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan açıklama: Tekrar masaya yatıracağız
18:16 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca "Biontech'te 3. doza gerek yok" açıklamasından sonra fikir değiştirdi: Gündeme alacağız
18:14 Christophe Galtier, Türk futbolcu için talimat verdi! Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için adım atıldı
18:12 Bir kilogram altın 545 bin liraya yükseldi
18:05 Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi
18:00 Nehre girip tuttuğu timsahı önce haşladı sonra sos dökerek yedi
17:58 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları
17:55 Husumetlisini tokatladı, yetmedi tabancayla vurdu!
17:44 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, İstanbul'a getirildi Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, İstanbul'a getirildi         
18:42
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşlara nefes aldıracak düzenleme masada EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşlara nefes aldıracak düzenleme masada         
18:26
Christophe Galtier, Türk futbolcu için talimat verdi! Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için adım atıldı Christophe Galtier, Türk futbolcu için talimat verdi! Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için adım atıldı         
18:15
70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı 70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı         
17:38
16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı         
17:24
2 kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü 2 kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü         
16:45
AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak         
16:15
Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı         
16:03
Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı         
15:28
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı         
14:30
Kılıçdaroğlu: Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi         
14:19
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Rus medyası Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi         
13:51
Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur         
11:50
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 18:56:28. #1.13#
SON DAKİKA: BM iklim zirvesinde liderler uygun maliyetli temiz enerji teknolojilerine erişim için uluslararası plan açıkladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement