Bodrum'a 119 Yolcu Getiren Kruvaziyer - Son Dakika
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Bodrum'a 119 Yolcu Getiren Kruvaziyer

Bodrum\'a 119 Yolcu Getiren Kruvaziyer
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Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen kruvaziyer gemisi, 119 yolcu ile turistik geziler için limandan ayrıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine Vidanta World's Elegant isimli kruvaziyer 119 yolcu getirdi.

Bahama bayraklı 152 metre uzunluğundaki gemi, yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı.

Rodos'tan gelen gemide çoğu ABD'li 119 yolcu ile 194 personel bulunduğu belirtildi.

Gemiden inen turistler gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerini, tarihi ve turistik yerler ile çarşıyı gezmek üzere limandan ayrıldı.

Geminin bir sonraki durağı Mikonos Limanı olacak.

Kaynak: AA

Denizcilik, Ekonomi, Bodrum, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bodrum'a 119 Yolcu Getiren Kruvaziyer - Son Dakika

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