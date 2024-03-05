Bodrum'da 5. Acı Ot Festivali Öncesi Basın Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Bodrum'da 5. Acı Ot Festivali Öncesi Basın Toplantısı Düzenlendi

Bodrum Belediyesi ve OYDER işbirliğiyle düzenlenecek olan 5. Acı Ot Festivali öncesi basın toplantısı yapıldı. Festivalde yöresel ürünlerin tanıtımı ve bölge esnafının ekonomiye katkı sağlama amaçlanıyor. Festivalde ayrıca ünlü şeflerle yemek atölyeleri ve mutfak kültürünü tanıtan etkinlikler de yer alacak.

05.03.2024 11:29  Güncelleme: 11:30
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Bodrum Belediyesi ve Ortakent Yahşi Yalılarını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) işbirliğiyle yapılacak 5. Acı Ot Festivali öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

Ortakent Köyiçi mevkisinde 9-10 Mart'ta gerçekleştirilecek festival öncesi Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün önünde düzenlenen toplantıda konuşan OYDER Yönetim Kurulu Başkan Vekili Seha Ergene, festivalle Bodrum Yarımadasının ve Türkiye'nin en büyük lezzet buluşması olmayı hedeflediklerini söyledi.

Festivalde, yöresel ürünlerin tanıtımı ve bölge esnafının ekonomiye katkı sağlama iş birliğine ivme kazandırmayı amaçladıklarını belirten Ergene, "Festival alanında yaklaşık 250 yöresel tat ve 30 adet el sanatları standı yer alacak. Festival süresince yöresel sanatçılarımız sahne alacak, halk oyunları gösterileri ve Bora Gencer konseri gerçekleşecek." dedi.

Ergene, festivalin ikinci gününde Şef Zekeriya Yıldırım'ın öncülüğünde ünlü şeflerle yemek atölyeleri, yöresel yemek yapımı ve mutfak kültürünü tanıtan etkinliklerin olacağını anlattı.

Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez de festivale ilçe dışından da vatandaşları beklediklerini belirterek, sorunsuz bir festival geçirmeyi temenni etti.

Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu da Bodrum'un turizm, kültür, sanat ve spor kenti olduğu kadar geniş gastronomi potansiyeli bulunan bir kent olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bodrum'da 5. Acı Ot Festivali Öncesi Basın Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da 5. Acı Ot Festivali Öncesi Basın Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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