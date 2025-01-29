Bodrum, EMITT Fuarı'na Hazırlanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bodrum, EMITT Fuarı'na Hazırlanıyor

Bodrum, EMITT Fuarı\'na Hazırlanıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesi, 5-7 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 28. EMITT Fuarı'na katılmak için hazırlıklarını tamamladı. Bodrum standı, tüm Bodrumlu işletmelere açık olacak ve ilçenin turizm potansiyelini artırmayı hedefleyecek.

29.01.2025 15:07  Güncelleme: 15:09
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Muğla'nın Bodrum ilçesi dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) için hazırlıklarını tamamladı. Bodrum, 5-7 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 28. EMITT Fuarı'nda yerini almaya hazırlanıyor.

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odası'nın organizasyonu, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hazırlanan Bodrum standı, 7 numaralı holde 7462 kodlu stantta ziyaretçilerini ağırlayacak.

BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, yaptığı açıklamada fuarın Bodrum'un tanıtımındaki önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bodrum Belediyesi ile iş birliği içinde hazırladığımız standımız, tüm Bodrumlu işletmelerimize açık olacaktır. Standımızı, üyelerimizin kendilerini ait hissedecekleri rahat bir toplantı alanı olarak tasarladık. Bodrum'un turizmdeki marka değerini yükseltmek ve prestijli iş birlikleri geliştirmek adına tüm üyelerimizi, turizm profesyonellerimizi ve Bodrum severleri standımıza bekliyoruz. Şimdiden iyi fuarlar diliyorum"

Bodrum'un turizm vizyonu

Başkan Kocadon, Bodrum'un turizm alanındaki artan ticari kapasitesine vurgu yaparak, şunları ekledi:

"Bodrum hem doğal güzellikleri hem de kültürel zenginlikleriyle kaliteli turisti çekebilecek bir potansiyele sahip. Deneyimli turizmcilerimiz ve turizmi destekleyen yan sektör temsilcilerimiz bu marka değerinin yükselmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Yerel değerlerimizi modern hizmet anlayışıyla koruyarak geleceğin turizm mirasını yarımadamızın antik geçmişine yakışır şekilde inşa edebiliriz. Bu farkındalığa sahip turizmcilerimizin EMITT Fuarı'nda Bodrum'un tanıtım yüzü olarak yer almaları bizler için büyük önem taşıyor"

Bodrum standı, fuar boyunca turizm sektöründeki önemli isimlerle buluşarak iş birlikleri geliştirmeye ve Bodrum'un tanıtımına katkıda bulunmaya hazırlanıyor. Başkan Kocadon, fuar organizasyonunun önemine dikkat çekerek Bodrum'un turizm kenti olarak kalması için birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Kalbi Bodrum'la atan tüm işletmelerimizi ve Bodrum severleri standımıza bekliyoruz," diyen Kocadon, bu büyük organizasyonun Bodrum için bir fırsat olduğunu ifade etti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise açıklamasında, Bodrum'un eşsiz doğal yapısı, köklü tarihi ve zengin kültürüyle dünya çapında hayranlık uyandırdığını belirterek şunları söyledi:

" Dünya'nın en büyük turizm fuarlarından biri olan 28 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na Muğla Büyükşehir Belediyesi çatısı altında Bodrum Ticaret Odası (BODTO) iş birliği ile katılım gerçekleştiriyoruz. Bodrumumuz eşsiz doğal yapısı, köklü tarihi, zengin kültürüyle dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayallerini süslemeye devam ediyor. Bir dünya markası olan Bodrum, 28. Dünya Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda, ilçemizin doğal güzelliklerini, kültürünü, tarihini, gastronomisini ve festivalleri gibi pek çok alandaki değerlerini dünyaya hatırlatmak adına büyük önem taşıyor. Turizm endüstrisinin bütün aktörleri ve tüm Bodrumlular; Bodrum'un var olan turizm potansiyelini artırmakla sorumludur. Önümüzdeki dönemde turizmle ilgili tüm kesimlerin daha yoğun bir iş birliği ve daha yüksek bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayacak adımları attıkça inanıyorum ki Bodrum, dünya turizmi açısından da örnek uygulama modelleri arasındaki yerini korumaya devam edecektir. Bu fuar Bodrum'un turizmdeki gücünün önemine vurgu yaparken kentimiz de geleceğin destinasyonlarına yeni yollar keşfinde model olacaktır" - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bodrum, EMITT Fuarı'na Hazırlanıyor - Son Dakika

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