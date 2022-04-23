Bodrum-İstanköy Adası arası karşılıklı feribot seferleri artıyor - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde salgın sürecinde durdurulan ve iki yıl aradan sonra yeniden başlatılan Bodrum- İstanköy (Kos) Adası feribot seferlerine bir firma daha eklendi.

İlçede feribot seferleri 2 Nisan'da Paşatarlası mevkisindeki yolcu limanından başlarken bir firma daha Bodrum-İstanköy arası karşılıklı feribot seferi faaliyetine başladı.

Bodrum Limanı'nın Bodrum Kalesi tarafındaki gümrüklü alanda faaliyetine başlayan firma, İstanköy-Bodrum seferiyle ilçeye gelen yolculara karşılama etkinliği düzenledi.

Katamaran tipi feribottan inen yolculara gümrük işlemlerinin ardından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Firmanın turizm koordinatörü Fethi Kaplan, AA muhabirine, bugün ilk yolcularını karşıladıklarını ve için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılıklı seferlerde çoğunluğu yabancı toplam 200 yolcu taşıdıklarını belirten Kaplan, talep olduğunu ve her gün geliş gidiş ikişer sefer yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Bodrum'da gelecek haftalarda farklı firmaların da feribot seferlerine başlayacağı öğrenildi.