Bolu'da çiftçiler tonlarca buğdayı TMO'ya satmaya başladı - Son Dakika
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Bolu'da çiftçiler tonlarca buğdayı TMO'ya satmaya başladı

28.07.2022 12:41
Bolu'da çiftçiler tonlarca buğdayı TMO'ya satmaya başladı

Bolu'da buğday ve arpa alımına başlayan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Ankara Başmüdürü Mustaf Öztürk, "Bu sene 100 bin tonun üzerinde alım bekliyoruz.

Bolu'da buğday ve arpa alımına başlayan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Ankara Başmüdürü Mustaf Öztürk, "Bu sene 100 bin tonun üzerinde alım bekliyoruz. Buradan da 2-3 bin ton civarında alım bekliyoruz" dedi.

Bolu'da çiftçilerin hasadını gerçekleştirdiği tonlarca buğday ve arpa, sabahın erken saatlerinde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne satılmak üzere Karacağaç mevkiinde bulunan patates pazarına getirildi. ÇKS kaydı olan, bankada TMO ürün hesabı açtıran ve randevu alan çiftçilerin ürünlerinin ölçümleri yapılarak alımları gerçekleştiriliyor.

"22 noktada alım yapıyoruz"

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Ankara Başmüdürü Mustafa Öztürk, 100 bin ton üzerinde alım beklediklerini ifade ederek, "Bolu'da buğday alımına ilk etapta Göynük'te başladık. Şimdi de merkezde alıyoruz. Üreticilerimize, ülkemize hayırlı olması dileğiyle bugün işimize başladık. İnşallah güzel bir alım sezonu geçireceğimizi düşünüyorum. Bolu ne getirirse alacağız. Hedefimiz bu. Daha önceki senelerde burada yoğun bir alım olmuyordu. Zaten daha önceki senelerde üretim de çok fazla değildi. Şu anda Toprak Mahsulleri Ofisi her yerde azami derecede alım yapıyor. Ankara bölge olarak 22 noktada alım yapıyoruz. Vatandaş çok memnun. Üreticimiz gittiğimiz her yerde fiyatları olumlu karşılıyor. Fiyatlar buğdayda ton başına bin lira primle 7 bin 450 lira, arpada 500 lira primle 6 bin 200 lira. Bu sene 100 bin tonun üzerinde alım bekliyoruz" dedi.

Üreticilerin yoğun talebi olduğunu kaydeden Öztürk, "Randevularımız 3 gün hemen doldu. Bolu'daki üreticilerimiz de ürünlerini TMO'ya vermekten yana. İnşallah daha da artarak burayı dolduracağımızı düşünüyorum. Buradan 2-3 bin ton civarında alım bekliyoruz" diye konuştu.

"Üreticinin malını bedava almaya çalışıyorlar"

Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan ise diğer alıcıların fiyat kırdığını belirterek, "Bolu'da diğer buğday alıcıları çiftçimizin yanında olmuyorlar. Fiyatları kırıyorlar. Üreticinin malını bedava almaya çalışıyorlar. O yüzden Toprak Mahsulleri Ofisi geldi. Devletimizden Allah razı olsun. Çiftçimizin ürününü almaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı. - BOLU

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Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ankara, Bolu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bolu'da çiftçiler tonlarca buğdayı TMO'ya satmaya başladı - Son Dakika

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