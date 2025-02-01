Borçların Ödeme Süreleri Uzatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Borçların Ödeme Süreleri Uzatıldı

Kahramanmaraş depremleri nedeniyle mücbir sebep halindeki borçluların ödeme süreleri yeniden belirlendi.

01.02.2025 10:17
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep halinin devamına karar verilen borçluların yapılandırma kanunlarına göre ödemeleri gereken taksitlerinin ödeme süreleri yeniden belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu kararla, mücbir sebep halinin devamına karar verilen borçluların bu yerlerdeki dairelere mücbir sebep hali süresince 7256 ve/veya 7326 sayılı yapılandırma kanunları kapsamında ödemeleri gereken taksitlerinin ödeme süreleri uzatıldı.

Bu çerçevede, mücbir sebep halinin 31 Mayıs'a kadar devamına karar verilen borçluların, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki dairelere (alacaklı idarelere) ilgili kanunlar kapsamında 6 Şubat 2023 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında ödemeleri gereken taksitlerinin (ödeme süresinin son günü mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe rastlayanlar dahil), birincisinin (peşin ödeme dahil) mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen Haziran 2025'te, sonraki taksitlerin ise bu ayı takip eden aylık dönemler halinde ödenmesi gerekiyor.

Ayrıca, mücbir sebep hali 31 Mayıs'a kadar uzatılan borçluların, ilgili kanunlar kapsamında alacakları yapılandırılan il özel idareleri, belediyeler ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları dahil tüm alacaklı idarelerin anılan şehirlerdeki dairelerine ödeyeceği taksitlerin ödeme sürelerinde de uzatmaya gidildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 6 Şubat 2023 tarihindeki depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ilan edilen mücbir sebep hali bazı mükellefler için 31 Mayıs 2025 tarihine kadar uzatılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Ekonomi, Deprem, Finans, Hukuk, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borçların Ödeme Süreleri Uzatıldı - Son Dakika

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