Borsa İstanbul'da pay senedi yatırımcı sayısı yeniden 8 milyonu aştı - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da pay senedi yatırımcı sayısı yeniden 8 milyonu aştı

Borsa İstanbul\'da pay senedi yatırımcı sayısı yeniden 8 milyonu aştı

Borsa İstanbul'da pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyonu aşarken, toplam bakiyeli yatırımcı sayısı da 11 milyon 145 bin 352 oldu. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve faiz indirimi beklentisi yatırımcıları borsaya yönlendirdi.

28.02.2024 10:37  Güncelleme: 10:38
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Borsa İstanbul'da pay senedi yatırımcı sayısı yeniden 8 milyonu aştı. Toplam bakiyeli yatırımcı sayısı da 11 milyon 145 bin 352 oldu.

Borsa İstanbul'da yatırımcı girişi yeniden hız kazandı. Küresel piyasalardaki gelişmeler, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl içerisinde en az bir kez faiz indirimi yapacağına yönelik beklenti, yurt içi faizlerdeki duraksama yatırımcıyı bir kez daha borsaya yönlendirdi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 27 Şubat 2024 itibarıyla pay senedi yatırımcı sayısı yeniden 8 milyonu aşarken, toplam bakiyeli yatırımcı sayısı da 11 milyon 145 bin 352 oldu. Borsa İstanbul'daki toplam yatırımcı sayısı ise 34,46 milyon olarak gerçekleşti.

Pay senedi yatırımcı sayısı Ekim 2023'te 8,56 milyona, pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı ise Aralık 2023 itibarıyla 8,6 milyona ulaşmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da pay senedi yatırımcı sayısı yeniden 8 milyonu aştı - Son Dakika

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