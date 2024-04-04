Borsa İstanbul\'da Ramazan Bayramı öncesi son işlem günü

Borsa İstanbul'da, tatiller nedeniyle Ramazan Bayramı öncesi nakde dönmek isteyen hisse senedi yatırımcıları için bugün son şans olarak dikkati çekiyor.
Ramazan Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'daki işlemlerin takas tarihleri değişecek. Buna göre, Borsa İstanbul'da, yarınki işlemlerin takası 15 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Gelecek hafta Ramazan Bayramı tatili öncesinde salı günü pay piyasaları yarım gün açık olacak.
Borsa İstanbul Pay Piyasalarında işlemlerin takası "T+2"de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonrası, çalıştığı için bugün gerçekleştirilen bir hisse senedi işleminin tahsilat ve ödemesi pazartesi günü yapılacak, yarın işlem yapan yatırımcının tahsilat ve ödemeleri ise 10 gün sonraya, 15 Nisan'a kalacak.
Yatırımcı gelecek hafta pazartesi ya da arife günü geçekleştirdiği işlemlerin nakit gerçekleşmesi için ise 16 Nisan Salı gününü bekleyecek.
Analistler, uzun bayram tatili öncesinde nakde dönmek isteyen yatırımcıların satışlarının, Borsa İstanbul'da seçim sonrası devam eden satışlarda etkili olmuş olabileceğini belirtiyor.
Bayramların Türkiye'de nakit talebini artıran dönemler olduğunu anımsatan analistler, borsada kredili işlem yapan yatırımcıların da uzun tatil döneminde faiz ödememek için pozisyonlarını sınırlamayı tercih edebildiklerini kaydetti.
Hafta başından bu yana yaklaşık yüzde 1,4 gerileyen BIST 100 endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,8 üzerinde 9.020 puanda bulunuyor.
Arife günü borsada işlemler 12.40'a kadar gerçekleştirilebilecek
Ramazan Bayramı tatili öncesinde 9 Nisan Salı günü saat 12.40'a kadar açık olacak Borsa İstanbul'da, o gün gerçekleştirilecek işlemlerin takası 8 Nisan pazartesi günkü işlemlerle birlikte gerçekleştirilecek.
Arife günü Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ile 12.40 arasında yapılacak.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) arife günü işlemler saat 09.20'da başlayacak ve seans bütün sözleşmelerde saat 12.40'ta sonlanacak.
Borçlanma Araçları Piyasası'nda repo karşılığı menkul kıymet bildirimi hariç, salı günü aynı gün ve ileri valörlü işlemler 11.30'a, repo karşılığı menkul kıymet bildirimi aynı gün valörlü işlemler saat 11.50'ye kadar yapılacak.
Ramazan Bayramı tatili bitimine kadar borsanın işlem ve tatil günleri ile gerçekleşen emirlerin takas günleri şöyle:
|4 Nisan
|5 Nisan
|6 Nisan
|7 Nisan
|8 Nisan
|9 Nisan
|10 Nisan
|11 Nisan
|12 Nisan
|13 Nisan
|14 Nisan
|Perşembe
|Cuma
|Cumartesi
|Pazar
|Pazartesi
|Salı
|Çarşamba
|Perşembe
|Cuma
|Cumartesi
|Pazar
|Borsa
|Açık
|Açık
|Kapalı
|Kapalı
|Açık
|Yarım Gün Açık
|Kapalı
|Kapalı
|Kapalı
|Kapalı
|Kapalı
|İşlemlerin takas zamanı
|8 Nisan
|15 Nisan
|16 Nisan
|16 Nisan
Son Dakika › Ekonomi › Borsa İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesi son işlem günü - Son Dakika
Bolu Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş merkezleri, gıda, bayramlık ürün satışı yapan perakende işletmeler, marketlerde fiyat etiketi, kasa-raf fiyatı uyumsuzluğu ve haksız fiyat artışına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler, gerekli yaptırımları uygulayarak vatandaşları mağdur etmemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Iğdırlı besiciler, havaların ısınması ve otların yeşermesiyle birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını meralara çıkartarak buralarda hayvanlarını otlatıyor. İlkbaharın gelmesiyle birlikte kırsal kesim ve köylerde besicilik yapan çiftçiler, hayvanlarını boş arazilere veya Ağrı Dağı eteklerine yönlendiriyor. Iğdır'da ailece çiftçilik yapan Gökhan Çakar, koyunlarını meraya bıraktıklarını ve ilerleyen günlerde yüksek yaylalara götüreceklerini belirtti.
Çin'in Qingdao kentinde bulunan Çin-Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Yerel Ekonomik ve Ticari İşbirliği Tanıtım Bölgesi'nden (SCODA) hareket eden bir yük treni, Rusya'nın başkenti Moskova'ya doğru yola çıktı. Buzdolabı, çamaşır makinesi ve diğer mallarla yüklü olan tren, Çin-Avrupa yük treni olarak ilk defa Moskova'ya hareket ediyor. Bu tren, lojistik maliyetlerin azaltılmasına ve ihraç edilen malların uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yardımcı oluyor.
ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, yerel seçim sonrası iş dünyasının beklentilerini aktardı. Bahar, enflasyonun ülkenin en büyük sorunu olduğunu vurgulayarak, kayıt dışı ile mücadele ve kamuda tasarrufun önemine dikkat çekti. Ayrıca, enflasyonda beklenen gerilemenin temmuz ayında gerçekleşebileceğini belirtti.
Kaynakların sınırlı olduğu ve gıda endüstrisinin çevresel etkisinin artmaya devam ettiği gerçeği göz önünde bulundurularak yeni gıdaların yavaş yavaş süpermarket raflarında yerini alacağı düşünülüyor. Dr. Öğretim Üyesi Ayla Ünver Alçay, yetersiz beslenme sorununa çözüm bulmak için yosunlar, tek hücre proteini, yabani tahıllar ve sahte tahıllar gibi yeni gıda seçeneklerinin araştırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, kaktüsler, nanogıdalar ve bitki bazlı sütlerin de beslenmede yaygın olarak kullanılabileceği ifade edildi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,84 artışla 9.110,66 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 164,86 puan arttı. Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,19, hizmetler endeksi yüzde 1,25, mali endeks yüzde 2,00, sanayi endeksi yüzde 1,70 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 293 dolar olarak belirlendi.
Eskişehir'de havaların ısınması ve yazın gelmesiyle birlikte badem fiyatları da yükseldi. Badem kilosu 200 liraya satılıyor. Badem satıcısı Kaan Sever, bademe olan talepten memnun olduklarını belirtti ve bir saat içinde arabadaki bademin yarısını sattıklarını söyledi. Bademlerin kilo ile veya tadımlık olarak kese kağıdında verildiğini belirten Sever, bademlerin piyasaya girişiyle birlikte yoğun bir satış dönemi yaşandığını ifade etti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,84 değer kazanarak 9.110,66 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi yüzde 2,89 değer kazandı. Madencilik sektörü en çok kazandıran, ulaştırma sektörü ise en çok gerileyen oldu. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 299,5 baz puana indi. Analistler, küresel pay piyasalarında Fed'in faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliklerin etkisinin sürdüğünü belirtti.
Obilet, 9 günlük tatil döneminde yapılan rezervasyon verilerine göre, Antalya, İzmir ve Muğla en çok otel rezervasyonu yapılan iller olurken, Nevşehir, Bursa, Sapanca, Trabzon ve Eskişehir kültür ve doğa turizmi odaklı seyahat planlamalarında öne çıktı. Uçak bileti satışlarında en çok artış görülen destinasyonlar Nevşehir, Iğdır ve Erzincan olurken, otobüs bileti satışlarında ise Kastamonu, Zonguldak, Amasya, Konya, Çorum, Tokat ve Erzincan öne çıktı. İstanbul, İzmir, Kayseri, Antalya, Adana, Trabzon, Muğla, Bursa ve Ordu en yoğun araç kiralanan iller arasında yer aldı.
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