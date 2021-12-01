Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,18 -1,15 -33,07 Acıpayam Selüloz 18,30 2,23 7,47 Adel Kalemcilik 28,42 5,65 -14,88 Adese Gayrimenkul 0,74 -1,33 -69,44 Afyon Çimento 3,88 2,11 -24,07 AGESA Hayat Emeklilik 20,70 4,60 20,80 Ak Enerji 1,95 3,72 -11,76 Akbank 6,73 3,22 -0,41 Akçansa 18,65 2,92 15,82 Akdeniz Yatırım Hold. 1,81 0,56 -24,68 Akfen GMYO 6,41 9,95 145,52 Akın Tekstil 39,60 -2,85 24,69 Akiş GMYO 1,79 1,13 -35,89 Akmerkez GMYO 42,26 6,72 -30,91 Aksa 29,16 5,19 111,08 Aksa Enerji 9,11 1,22 144,89 Aksigorta 7,71 1,85 -7,21 Aksu Enerji 21,90 1,39 190,17 Alarko Carrıer 317,30 2,35 -12,37 Alarko GMYO 28,76 0,84 13,54 Alarko Holding 11,06 0,55 29,79 Albaraka Türk 1,90 1,06 -2,06 Alcatel Lucent Teletaş 28,42 0,07 -4,18 Alkim Kağıt 16,30 4,82 25,93 Alkim Kimya 18,34 1,05 30,19 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,23 2,50 -16,09 Altınyunus Çeşme 57,25 9,99 14,59 Anadolu Efes 25,36 1,04 18,72 Anadolu Grubu Holding 38,56 0,94 47,60 Anadolu Hayat Emek. 11,77 -1,34 46,47 Anadolu Isuzu 26,32 4,20 46,22 Anadolu Sigorta 6,27 0,80 -13,16 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 21,78 -2,24 Anel Elektrik 2,41 -4,74 -10,20 Arçelik 46,18 6,11 62,27 ARD Bilişim Teknolojileri 7,92 -1,06 17,29 Arena Bilgisayar 11,58 1,31 6,22 Armada Bilgisayar 63,45 -5,30 29,28 Arsan Tekstil 5,52 2,41 38,49 Arzum Ev Aletleri 17,57 1,56 -27,29 Aselsan 21,84 0,46 20,81 Ata GMYO 3,99 5,84 -27,59 Atakule GMYO 2,75 -2,14 17,47 Atlantis Yatırım Holding 6,90 0,29 24,10 Atlas Yat. Ort. 1,26 -0,79 -28,00 ATP Bilgisayar 63,25 -4,89 Avrasya GMYO 1,79 0,56 -31,66 Avrasya Petrol ve Tur. 2,12 0,95 -33,75 Avrupa Yatırım Holding 6,44 1,26 7,33 Aydem Enerji 6,62 0,61 Ayen Enerji 6,54 -0,46 20,89 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,90 0,05 76,42 Aygaz 22,66 0,71 59,73 Bagfaş 10,50 0,29 46,65 Bak Ambalaj 19,56 0,31 -1,09 Balatacılar Balatacılık 9,88 3,13 19,90 Bantaş Ambalaj 3,34 -0,30 6,82 Banvit 74,85 2,11 43,94 Başkent Doğalgaz GMYO 12,85 -0,77 Baştaş Başkent Çimento 9,55 0,53 -45,02 Batı Çimento 15,23 7,25 223,35 Batısöke Çimento 2,38 2,59 -2,46 Bayrak Taban Sanayi 7,36 3,37 -30,63 Bera Holding 11,01 3,48 -45,71 Berkosan Yalıtım 8,81 1,26 -1,23 Beşiktaş Futbol Yat. 5,27 0,57 30,45 Beyaz Filo 8,73 2,46 -13,39 Bilici Yatırım 16,43 -0,06 196,93 Bim Mağazalar 70,15 1,08 1,45 Biotrend Çevre ve Enerji 6,25 2,46 Birko Mensucat 1,02 -7,27 -8,11 Birleşim Mühendislik 9,68 2,76 Birlik Mensucat 2,02 0,50 -41,62 Bizim Mağazaları 14,29 3,40 -4,57 BMS Çelik Hasır 9,05 -1,09 Boğaziçi Beton Sanayi 4,60 1,32 Borusan Mannesmann 27,88 2,12 0,29 Borusan Yat. Paz. 378,00 1,34 -16,79 Bosch Fren Sistemleri 920,50 0,69 -25,14 Bossa 30,42 1,20 70,42 Brisa 31,86 5,92 64,54 Burçelik 26,40 10,00 25,59 Burçelik Vana 24,66 9,99 -50,34 Bursa Çimento 4,47 3,00 -10,20 Carrefoursa 41,70 -1,84 -41,92 Casa Emtia Petrol 110,20 -4,09 3,96 Ceo Event Medya 13,07 1,16 103,27 Coca Cola İçecek 91,15 3,29 43,52 Cosmos Yat. Holding 10,00 4,06 24,07 Credıtwest Faktorıng 4,59 0,22 -21,81 Çan2 Termik 11,95 -0,33 Çelebi 179,00 4,13 -1,93 Çelik Halat 9,17 9,95 0,80 Çemaş Döküm 1,22 1,67 -28,35 Çemtaş 16,82 0,60 7,06 Çimbeton 208,00 0,68 -29,85 Çimentaş 29,24 4,73 -19,14 Çimsa 33,80 3,17 89,89 Çuhadaroğlu Metal 9,58 3,12 25,93 Dagi Giyim 2,75 2,23 -19,27 Dagi Yatırım Holding 10,69 -1,11 -17,13 Dardanel 2,88 3,60 -45,92 Datagate Bilgisayar 12,98 0,00 -19,43 Demısaş Döküm 9,30 -0,64 43,62 Denge Holding 1,29 -2,27 -57,53 Deniz GMYO 1,61 0,63 -12,60 Derimod 7,77 -0,77 -20,23 Derlüks Yatırım Holding 4,67 -0,64 -47,05 Desa Deri 8,70 0,12 -10,68 Despec Bilgisayar 9,62 0,21 -26,34 Deva Holding 30,02 0,47 24,78 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,89 4,76 10,35 Diriteks Diriliş Tekstil 3,92 -2,24 5,09 Ditaş Doğan 31,32 7,26 140,81 DO-CO 1.021,40 3,76 62,13 Doğan Burda 212,30 -9,97 846,08 Doğan Holding 3,19 3,91 6,40 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,35 4,44 0,90 Doğu Aras Enerji 93,10 0,43 Doğusan 3,50 4,79 -3,61 Doğuş GMYO 10,78 1,03 31,95 Doğuş Otomotiv 47,38 -0,80 82,77 Döktaş Dökümcülük 31,00 0,65 1,24 Duran Doğan Basım 21,40 2,79 104,00 Dyo Boya 10,57 0,19 -6,02 Eczacıbaşı İlaç 7,11 1,14 -1,28 Eczacıbaşı Yatırım 48,00 0,67 78,31 E-Data Teknoloji 13,92 6,99 Edip Gayrimenkul 3,49 -0,29 5,12 Ege Endüstri 1.710,50 0,03 2,74 Ege Gübre 230,00 -2,75 60,33 Ege Profil 33,32 3,41 -11,49 Ege Seramik 15,64 6,76 61,86 Egeplast 22,46 0,72 -32,55 Ekiz Kimya 8,02 -8,45 12,48 Elite Naturel Organik Gıda 21,70 -1,45 Emek Elektrik 2,77 -1,77 -2,99 Eminiş Ambalaj 21,40 -2,01 -41,91 Emlak Konut GMYO 2,28 1,79 7,82 Enerjisa Enerji 13,85 5,40 20,12 Enka İnşaat 16,24 4,64 130,62 Erbosan 125,00 3,39 208,22 Ereğli Demir Çelik 22,94 1,77 74,63 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,14 -0,32 Ersu Gıda 5,11 -1,35 3,44 Escar Turizm Taşımacılık 30,10 -0,20 Escort Teknoloji 5,38 -0,19 -18,11 Esenboğa Elektrik 30,62 1,53 60,94 Etiler Gıda 5,25 -1,87 31,91 Euro Kapital Yat. Ort. 3,37 0,90 -11,77 Euro Trend Yat. Ort. 3,38 0,60 -4,47 Euro Yat. Ort. 3,52 0,28 -20,75 Euro Yatırım Holding 1,70 -0,58 -40,14 Europap Tezol Kağıt 15,25 3,60 Fade Gıda 7,69 -1,28 47,84 Fenerbahçe Futbol 31,14 0,45 5,35 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,25 0,00 -23,68 F-M İzmit Piston 120,60 2,20 -1,63 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,74 4,39 13,12 Ford Otosan 246,00 0,00 104,83 Formet Metal ve Cam 1,19 0,85 -51,49 Frigo Pak Gıda 3,97 8,17 53,28 Galata Wind Enerji 5,21 -0,57 Galatasaray Sportif 3,96 2,33 -2,22 Garanti Bankası 11,64 1,93 14,67 Garanti Faktoring 13,09 1,63 17,61 Garanti Yat. Ort. 2,50 -1,96 -22,26 Gedik Y. Men. Değ. 7,60 1,06 28,25 Gediz Ambalaj 18,88 2,33 40,90 Gelecek Varlık Yönetimi 12,72 -0,31 Gen İlaç 14,10 -1,33 Gentaş 3,72 7,20 -17,58 Gersan Elektrik 5,72 2,14 -6,84 Gimat Mağazacılık 2,08 -0,95 Girişim Elektrik Sanayi 22,86 0,09 Global Men. Değ. 6,10 0,83 1,50 Global Yat. Holding 2,17 4,33 -38,23 Good-Year 9,66 2,77 21,23 Göltaş Çimento 40,74 3,03 -0,74 Gözde Girişim 8,93 1,13 11,90 GSD Denizcilik 3,98 1,79 63,44 GSD Holding 3,30 2,48 31,47 Gübre Fabrik. 82,60 4,56 -4,01 Güler Yat. Holding 2,99 -1,32 -13,65 Halk GMYO 2,69 1,89 -11,74 Hatay Tekstil 18,10 0,17 32,74 Hedef Girişim 2,66 0,38 5,35 Hedef Holding 3,55 0,57 Hektaş 13,11 1,63 145,40 HUB Girişim 9,62 0,42 -47,14 Hürriyet Gzt. 2,21 -0,45 5,24 ICBC Turkey Bank 6,01 0,84 -7,54 İdeal Finansal Teknolojiler 33,78 1,38 150,97 İdealist GMYO 1,93 1,05 -18,67 İhlas Ev Aletleri 0,98 1,03 -47,40 İhlas Gayrimenkul 0,91 3,41 -27,20 İhlas Gazetecilik 0,73 0,00 -70,37 İhlas Haber Ajansı 7,32 1,81 İhlas Holding 0,58 1,75 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,70 0,00 -38,60 İndeks Bilgisayar 7,36 0,55 58,42 Info Yatırım 5,17 -0,19 10,69 İntema 60,35 8,84 51,25 Inveo Yatırım Holding 28,80 3,75 99,00 İpek Doğal Enerji 14,44 0,56 10,40 İskenderun Demir Çelik 21,00 4,48 132,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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