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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

01.12.2021 18:45
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,18-1,15-33,07
Acıpayam Selüloz18,302,237,47
Adel Kalemcilik28,425,65-14,88
Adese Gayrimenkul0,74-1,33-69,44
Afyon Çimento3,882,11-24,07
AGESA Hayat Emeklilik20,704,6020,80
Ak Enerji1,953,72-11,76
Akbank6,733,22-0,41
Akçansa18,652,9215,82
Akdeniz Yatırım Hold.1,810,56-24,68
Akfen GMYO6,419,95145,52
Akın Tekstil39,60-2,8524,69
Akiş GMYO1,791,13-35,89
Akmerkez GMYO42,266,72-30,91
Aksa29,165,19111,08
Aksa Enerji9,111,22144,89
Aksigorta7,711,85-7,21
Aksu Enerji21,901,39190,17
Alarko Carrıer317,302,35-12,37
Alarko GMYO28,760,8413,54
Alarko Holding11,060,5529,79
Albaraka Türk1,901,06-2,06
Alcatel Lucent Teletaş28,420,07-4,18
Alkim Kağıt16,304,8225,93
Alkim Kimya18,341,0530,19
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,232,50-16,09
Altınyunus Çeşme57,259,9914,59
Anadolu Efes25,361,0418,72
Anadolu Grubu Holding38,560,9447,60
Anadolu Hayat Emek.11,77-1,3446,47
Anadolu Isuzu26,324,2046,22
Anadolu Sigorta6,270,80-13,16
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji21,78-2,24

Anel Elektrik2,41-4,74-10,20
Arçelik46,186,1162,27
ARD Bilişim Teknolojileri7,92-1,0617,29
Arena Bilgisayar11,581,316,22
Armada Bilgisayar63,45-5,3029,28
Arsan Tekstil5,522,4138,49
Arzum Ev Aletleri17,571,56-27,29
Aselsan21,840,4620,81
Ata GMYO3,995,84-27,59
Atakule GMYO2,75-2,1417,47
Atlantis Yatırım Holding6,900,2924,10
Atlas Yat. Ort.1,26-0,79-28,00
ATP Bilgisayar63,25-4,89

Avrasya GMYO1,790,56-31,66
Avrasya Petrol ve Tur.2,120,95-33,75
Avrupa Yatırım Holding6,441,267,33
Aydem Enerji6,620,61

Ayen Enerji6,54-0,4620,89
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,900,0576,42
Aygaz22,660,7159,73
Bagfaş10,500,2946,65
Bak Ambalaj19,560,31-1,09
Balatacılar Balatacılık9,883,1319,90
Bantaş Ambalaj3,34-0,306,82
Banvit74,852,1143,94
Başkent Doğalgaz GMYO12,85-0,77

Baştaş Başkent Çimento9,550,53-45,02
Batı Çimento15,237,25223,35
Batısöke Çimento2,382,59-2,46
Bayrak Taban Sanayi7,363,37-30,63
Bera Holding11,013,48-45,71
Berkosan Yalıtım8,811,26-1,23
Beşiktaş Futbol Yat.5,270,5730,45
Beyaz Filo8,732,46-13,39
Bilici Yatırım16,43-0,06196,93
Bim Mağazalar70,151,081,45
Biotrend Çevre ve Enerji6,252,46

Birko Mensucat1,02-7,27-8,11
Birleşim Mühendislik9,682,76

Birlik Mensucat2,020,50-41,62
Bizim Mağazaları14,293,40-4,57
BMS Çelik Hasır9,05-1,09

Boğaziçi Beton Sanayi4,601,32

Borusan Mannesmann27,882,120,29
Borusan Yat. Paz.378,001,34-16,79
Bosch Fren Sistemleri920,500,69-25,14
Bossa30,421,2070,42
Brisa31,865,9264,54
Burçelik26,4010,0025,59
Burçelik Vana24,669,99-50,34
Bursa Çimento4,473,00-10,20
Carrefoursa41,70-1,84-41,92
Casa Emtia Petrol110,20-4,093,96
Ceo Event Medya13,071,16103,27
Coca Cola İçecek91,153,2943,52
Cosmos Yat. Holding10,004,0624,07
Credıtwest Faktorıng4,590,22-21,81
Çan2 Termik11,95-0,33

Çelebi179,004,13-1,93
Çelik Halat9,179,950,80
Çemaş Döküm1,221,67-28,35
Çemtaş16,820,607,06
Çimbeton208,000,68-29,85
Çimentaş29,244,73-19,14
Çimsa33,803,1789,89
Çuhadaroğlu Metal9,583,1225,93
Dagi Giyim2,752,23-19,27
Dagi Yatırım Holding10,69-1,11-17,13
Dardanel2,883,60-45,92
Datagate Bilgisayar12,980,00-19,43
Demısaş Döküm9,30-0,6443,62
Denge Holding1,29-2,27-57,53
Deniz GMYO1,610,63-12,60
Derimod7,77-0,77-20,23
Derlüks Yatırım Holding4,67-0,64-47,05
Desa Deri8,700,12-10,68
Despec Bilgisayar9,620,21-26,34
Deva Holding30,020,4724,78
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,894,7610,35
Diriteks Diriliş Tekstil3,92-2,245,09
Ditaş Doğan31,327,26140,81
DO-CO1.021,403,7662,13
Doğan Burda212,30-9,97846,08
Doğan Holding3,193,916,40
Doğtaş Kelebek Mobilya2,354,440,90
Doğu Aras Enerji93,100,43

Doğusan3,504,79-3,61
Doğuş GMYO10,781,0331,95
Doğuş Otomotiv47,38-0,8082,77
Döktaş Dökümcülük31,000,651,24
Duran Doğan Basım21,402,79104,00
Dyo Boya10,570,19-6,02
Eczacıbaşı İlaç7,111,14-1,28
Eczacıbaşı Yatırım48,000,6778,31
E-Data Teknoloji13,926,99

Edip Gayrimenkul3,49-0,295,12
Ege Endüstri1.710,500,032,74
Ege Gübre230,00-2,7560,33
Ege Profil33,323,41-11,49
Ege Seramik15,646,7661,86
Egeplast22,460,72-32,55
Ekiz Kimya8,02-8,4512,48
Elite Naturel Organik Gıda21,70-1,45

Emek Elektrik2,77-1,77-2,99
Eminiş Ambalaj21,40-2,01-41,91
Emlak Konut GMYO2,281,797,82
Enerjisa Enerji13,855,4020,12
Enka İnşaat16,244,64130,62
Erbosan125,003,39208,22
Ereğli Demir Çelik22,941,7774,63
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,14-0,32

Ersu Gıda5,11-1,353,44
Escar Turizm Taşımacılık30,10-0,20

Escort Teknoloji5,38-0,19-18,11
Esenboğa Elektrik30,621,5360,94
Etiler Gıda5,25-1,8731,91
Euro Kapital Yat. Ort.3,370,90-11,77
Euro Trend Yat. Ort.3,380,60-4,47
Euro Yat. Ort.3,520,28-20,75
Euro Yatırım Holding1,70-0,58-40,14
Europap Tezol Kağıt15,253,60

Fade Gıda7,69-1,2847,84
Fenerbahçe Futbol31,140,455,35
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,250,00-23,68
F-M İzmit Piston120,602,20-1,63
Fonet Bilgi Teknolojileri14,744,3913,12
Ford Otosan246,000,00104,83
Formet Metal ve Cam1,190,85-51,49
Frigo Pak Gıda3,978,1753,28
Galata Wind Enerji5,21-0,57

Galatasaray Sportif3,962,33-2,22
Garanti Bankası11,641,9314,67
Garanti Faktoring13,091,6317,61
Garanti Yat. Ort.2,50-1,96-22,26
Gedik Y. Men. Değ.7,601,0628,25
Gediz Ambalaj18,882,3340,90
Gelecek Varlık Yönetimi12,72-0,31

Gen İlaç14,10-1,33

Gentaş3,727,20-17,58
Gersan Elektrik5,722,14-6,84
Gimat Mağazacılık2,08-0,95

Girişim Elektrik Sanayi22,860,09

Global Men. Değ.6,100,831,50
Global Yat. Holding2,174,33-38,23
Good-Year9,662,7721,23
Göltaş Çimento40,743,03-0,74
Gözde Girişim8,931,1311,90
GSD Denizcilik3,981,7963,44
GSD Holding3,302,4831,47
Gübre Fabrik.82,604,56-4,01
Güler Yat. Holding2,99-1,32-13,65
Halk GMYO2,691,89-11,74
Hatay Tekstil18,100,1732,74
Hedef Girişim2,660,385,35
Hedef Holding3,550,57

Hektaş13,111,63145,40
HUB Girişim9,620,42-47,14
Hürriyet Gzt.2,21-0,455,24
ICBC Turkey Bank6,010,84-7,54
İdeal Finansal Teknolojiler33,781,38150,97
İdealist GMYO1,931,05-18,67
İhlas Ev Aletleri0,981,03-47,40
İhlas Gayrimenkul0,913,41-27,20
İhlas Gazetecilik0,730,00-70,37
İhlas Haber Ajansı7,321,81

İhlas Holding0,581,75-48,34
İhlas Yayın Holding0,700,00-38,60
İndeks Bilgisayar7,360,5558,42
Info Yatırım5,17-0,1910,69
İntema60,358,8451,25
Inveo Yatırım Holding28,803,7599,00
İpek Doğal Enerji14,440,5610,40
İskenderun Demir Çelik21,004,48132,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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