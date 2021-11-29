Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,34
|4,09
|-31,01
|Acıpayam Selüloz
|17,24
|0,23
|1,24
|Adel Kalemcilik
|25,30
|0,24
|-24,23
|Adese Gayrimenkul
|0,82
|5,13
|-66,13
|Afyon Çimento
|3,69
|-0,54
|-27,79
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,63
|-1,51
|14,55
|Ak Enerji
|1,87
|-0,53
|-15,38
|Akbank
|6,52
|-1,36
|-3,52
|Akçansa
|17,87
|-0,61
|10,98
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,77
|-1,12
|-26,35
|Akfen GMYO
|5,30
|1,53
|103,00
|Akın Tekstil
|37,38
|4,36
|17,70
|Akiş GMYO
|1,77
|0,57
|-36,61
|Akmerkez GMYO
|39,08
|-1,41
|-36,11
|Aksa
|27,14
|4,22
|96,46
|Aksa Enerji
|8,96
|-1,32
|140,86
|Aksigorta
|7,63
|-1,17
|-8,17
|Aksu Enerji
|21,44
|1,80
|184,08
|Alarko Carrıer
|314,60
|2,98
|-13,11
|Alarko GMYO
|26,52
|-1,56
|4,70
|Alarko Holding
|10,89
|-1,89
|27,79
|Albaraka Türk
|1,86
|-4,62
|-4,12
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,28
|1,11
|-8,02
|Alkim Kağıt
|15,62
|1,63
|20,68
|Alkim Kimya
|18,21
|0,11
|29,27
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,22
|1,67
|-16,77
|Altınyunus Çeşme
|53,10
|0,57
|6,29
|Anadolu Efes
|24,46
|0,82
|14,51
|Anadolu Grubu Holding
|37,04
|0,16
|41,78
|Anadolu Hayat Emek.
|11,42
|0,71
|42,12
|Anadolu Isuzu
|25,20
|0,16
|40,00
|Anadolu Sigorta
|6,16
|-1,28
|-14,69
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|23,86
|2,76
|Anel Elektrik
|2,53
|-0,78
|-5,73
|Arçelik
|43,00
|0,37
|51,10
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,85
|1,55
|16,16
|Arena Bilgisayar
|11,34
|3,09
|4,01
|Armada Bilgisayar
|65,60
|3,72
|33,66
|Arsan Tekstil
|5,19
|2,57
|30,21
|Arzum Ev Aletleri
|16,54
|0,18
|-31,55
|Aselsan
|21,38
|3,38
|18,26
|Ata GMYO
|3,63
|1,40
|-34,12
|Atakule GMYO
|2,67
|-0,37
|14,05
|Atlantis Yatırım Holding
|6,93
|-0,72
|24,64
|Atlas Yat. Ort.
|1,26
|0,00
|-28,00
|ATP Bilgisayar
|71,70
|7,34
|Avrasya GMYO
|1,77
|1,72
|-32,43
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,10
|-1,41
|-34,38
|Avrupa Yatırım Holding
|6,38
|0,63
|6,33
|Aydem Enerji
|6,58
|-0,30
|Ayen Enerji
|6,33
|0,48
|17,01
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,90
|-2,45
|76,42
|Aygaz
|21,28
|2,21
|50,00
|Bagfaş
|10,40
|-2,16
|45,25
|Bak Ambalaj
|19,14
|-0,67
|-3,22
|Balatacılar Balatacılık
|10,64
|9,92
|29,13
|Bantaş Ambalaj
|3,37
|2,74
|7,78
|Banvit
|71,80
|-0,07
|38,08
|Başkent Doğalgaz GMYO
|12,34
|6,38
|Baştaş Başkent Çimento
|9,06
|0,44
|-47,84
|Batı Çimento
|14,11
|2,92
|199,58
|Batısöke Çimento
|2,32
|-1,28
|-4,92
|Bayrak Taban Sanayi
|7,13
|0,71
|-32,80
|Bera Holding
|10,76
|0,56
|-46,94
|Berkosan Yalıtım
|8,96
|2,40
|0,45
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,36
|-6,94
|32,67
|Beyaz Filo
|8,44
|-0,94
|-16,26
|Bilici Yatırım
|15,77
|0,32
|185,00
|Bim Mağazalar
|68,80
|-0,43
|-0,50
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,17
|0,16
|Birko Mensucat
|1,01
|2,02
|-9,01
|Birleşim Mühendislik
|9,34
|0,11
|Birlik Mensucat
|2,02
|0,00
|-41,62
|Bizim Mağazaları
|14,24
|-0,14
|-4,90
|BMS Çelik Hasır
|8,92
|-0,22
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,57
|0,22
|Borusan Mannesmann
|27,02
|0,15
|-2,81
|Borusan Yat. Paz.
|384,40
|1,51
|-15,38
|Bosch Fren Sistemleri
|921,30
|-0,60
|-25,08
|Bossa
|30,50
|2,35
|70,87
|Brisa
|29,40
|1,52
|51,83
|Burçelik
|23,56
|1,64
|12,08
|Burçelik Vana
|22,62
|4,72
|-54,45
|Bursa Çimento
|4,35
|0,93
|-12,61
|Carrefoursa
|41,62
|-0,14
|-42,03
|Casa Emtia Petrol
|110,00
|-0,90
|3,77
|Ceo Event Medya
|10,92
|2,15
|69,83
|Coca Cola İçecek
|89,75
|-1,05
|41,32
|Cosmos Yat. Holding
|9,97
|4,29
|23,70
|Credıtwest Faktorıng
|4,43
|-0,23
|-24,53
|Çan2 Termik
|12,18
|4,73
|Çelebi
|171,10
|-1,27
|-6,26
|Çelik Halat
|7,51
|3,87
|-17,45
|Çemaş Döküm
|1,17
|-1,68
|-31,28
|Çemtaş
|16,40
|0,92
|4,38
|Çimbeton
|204,50
|0,25
|-31,03
|Çimentaş
|27,82
|2,28
|-23,06
|Çimsa
|31,22
|-0,76
|75,39
|Çuhadaroğlu Metal
|9,26
|-1,38
|21,73
|Dagi Giyim
|2,63
|0,77
|-22,79
|Dagi Yatırım Holding
|10,40
|0,58
|-19,38
|Dardanel
|2,85
|1,79
|-46,48
|Datagate Bilgisayar
|12,87
|2,55
|-20,11
|Demısaş Döküm
|9,47
|1,28
|46,24
|Denge Holding
|1,29
|-1,53
|-57,53
|Deniz GMYO
|1,62
|-0,61
|-12,05
|Derimod
|7,87
|-6,53
|-19,20
|Derlüks Yatırım Holding
|4,60
|1,32
|-47,85
|Desa Deri
|8,35
|-1,18
|-14,27
|Despec Bilgisayar
|9,55
|1,60
|-26,88
|Deva Holding
|30,86
|3,35
|28,27
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,23
|2,37
|4,22
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,96
|-2,22
|6,17
|Ditaş Doğan
|26,56
|9,93
|104,21
|DO-CO
|967,60
|-1,40
|53,59
|Doğan Burda
|319,90
|9,97
|1325,58
|Doğan Holding
|3,02
|-0,66
|0,73
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,24
|-0,44
|-3,82
|Doğu Aras Enerji
|89,75
|0,28
|Doğusan
|3,36
|0,30
|-7,47
|Doğuş GMYO
|10,98
|4,27
|34,39
|Doğuş Otomotiv
|45,22
|2,77
|74,44
|Döktaş Dökümcülük
|31,10
|-1,33
|1,57
|Duran Doğan Basım
|21,60
|3,55
|105,91
|Dyo Boya
|9,88
|0,82
|-12,16
|Eczacıbaşı İlaç
|7,22
|3,14
|0,25
|Eczacıbaşı Yatırım
|48,94
|2,86
|81,80
|E-Data Teknoloji
|11,84
|2,78
|Edip Gayrimenkul
|3,44
|-3,10
|3,61
|Ege Endüstri
|1.744,00
|2,35
|4,75
|Ege Gübre
|231,20
|3,26
|61,16
|Ege Profil
|31,74
|1,73
|-15,69
|Ege Seramik
|14,38
|0,63
|48,82
|Egeplast
|22,20
|0,09
|-33,33
|Ekiz Kimya
|8,16
|7,65
|14,45
|Elite Naturel Organik Gıda
|23,06
|4,25
|Emek Elektrik
|2,75
|0,00
|-3,69
|Eminiş Ambalaj
|19,30
|-7,12
|-47,61
|Emlak Konut GMYO
|2,25
|1,35
|6,40
|Enerjisa Enerji
|12,73
|-0,70
|10,40
|Enka İnşaat
|15,17
|-1,56
|115,43
|Erbosan
|122,80
|1,07
|202,80
|Ereğli Demir Çelik
|22,58
|0,44
|71,89
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,16
|1,94
|Ersu Gıda
|4,89
|0,62
|-1,01
|Escar Turizm Taşımacılık
|29,96
|4,76
|Escort Teknoloji
|5,26
|-1,50
|-19,94
|Esenboğa Elektrik
|29,48
|1,87
|54,94
|Etiler Gıda
|5,50
|0,92
|38,19
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,44
|-1,15
|-9,94
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,36
|-0,30
|-5,04
|Euro Yat. Ort.
|3,58
|-0,83
|-19,40
|Euro Yatırım Holding
|1,70
|-0,58
|-40,14
|Europap Tezol Kağıt
|14,25
|1,57
|Fade Gıda
|7,88
|7,50
|51,49
|Fenerbahçe Futbol
|34,06
|1,98
|15,22
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,23
|-1,33
|-24,35
|F-M İzmit Piston
|118,20
|0,17
|-3,59
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,77
|-0,58
|5,68
|Ford Otosan
|242,40
|1,42
|101,84
|Formet Metal ve Cam
|1,20
|0,84
|-51,08
|Frigo Pak Gıda
|3,98
|-4,10
|53,66
|Galata Wind Enerji
|4,83
|-1,23
|Galatasaray Sportif
|3,91
|-3,93
|-3,46
|Garanti Bankası
|11,39
|-0,44
|12,21
|Garanti Faktoring
|12,80
|3,90
|15,00
|Garanti Yat. Ort.
|2,50
|0,81
|-22,26
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,45
|2,05
|25,71
|Gediz Ambalaj
|17,45
|-2,19
|30,22
|Gelecek Varlık Yönetimi
|12,82
|1,26
|Gen İlaç
|14,81
|2,56
|Gentaş
|3,49
|2,95
|-22,67
|Gersan Elektrik
|5,43
|1,12
|-11,56
|Gimat Mağazacılık
|2,11
|-0,94
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,20
|3,76
|Global Men. Değ.
|6,06
|-1,30
|0,83
|Global Yat. Holding
|2,03
|-1,46
|-42,22
|Good-Year
|9,02
|-1,31
|13,20
|Göltaş Çimento
|39,00
|0,41
|-4,98
|Gözde Girişim
|8,94
|0,45
|12,03
|GSD Denizcilik
|3,89
|-0,51
|59,74
|GSD Holding
|3,11
|1,63
|23,90
|Gübre Fabrik.
|77,35
|0,78
|-10,11
|Güler Yat. Holding
|3,16
|2,27
|-8,74
|Halk GMYO
|2,61
|0,77
|-14,37
|Hatay Tekstil
|17,80
|6,27
|30,54
|Hedef Girişim
|2,64
|0,00
|4,56
|Hedef Holding
|3,42
|-0,87
|Hektaş
|11,56
|0,96
|116,39
|HUB Girişim
|9,59
|1,70
|-47,31
|Hürriyet Gzt.
|2,15
|1,42
|2,38
|ICBC Turkey Bank
|5,95
|2,41
|-8,46
|İdeal Finansal Teknolojiler
|31,02
|-7,51
|130,46
|İdealist GMYO
|1,90
|-0,52
|-19,93
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|-1,04
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|0,00
|-31,20
|İhlas Gazetecilik
|0,72
|0,00
|-70,77
|İhlas Haber Ajansı
|6,36
|6,89
|İhlas Holding
|0,57
|0,00
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,70
|0,00
|-38,60
|İndeks Bilgisayar
|7,42
|2,63
|59,71
|Info Yatırım
|5,28
|-2,76
|13,05
|İntema
|50,45
|9,96
|26,44
|Inveo Yatırım Holding
|27,80
|-1,97
|92,09
|İpek Doğal Enerji
|13,69
|-0,87
|4,66
|İskenderun Demir Çelik
|19,73
|1,34
|118,35
(Sürecek)
Kaynak: AA
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