Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,25 0,00 -32,17 Acıpayam Selüloz 17,63 1,85 3,54 Adel Kalemcilik 26,98 3,13 -19,19 Adese Gayrimenkul 0,75 -1,32 -69,03 Afyon Çimento 3,75 0,81 -26,61 AGESA Hayat Emeklilik 19,78 0,41 15,43 Ak Enerji 1,88 -0,53 -14,93 Akbank 6,57 -0,45 -2,78 Akçansa 18,21 0,33 13,09 Akdeniz Yatırım Hold. 1,79 1,13 -25,51 Akfen GMYO 5,33 0,57 104,15 Akın Tekstil 40,00 4,06 25,94 Akiş GMYO 1,78 0,56 -36,25 Akmerkez GMYO 39,00 -0,26 -36,24 Aksa 28,64 2,65 107,32 Aksa Enerji 9,06 2,03 143,55 Aksigorta 7,56 -1,31 -9,02 Aksu Enerji 21,52 1,32 185,14 Alarko Carrıer 310,30 -1,34 -14,30 Alarko GMYO 28,24 3,07 11,49 Alarko Holding 11,02 -0,18 29,32 Albaraka Türk 1,91 1,60 -1,55 Alcatel Lucent Teletaş 28,80 4,73 -2,90 Alkim Kağıt 15,55 -1,21 20,14 Alkim Kimya 18,10 -1,04 28,49 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,19 -1,65 -18,82 Altınyunus Çeşme 51,85 0,10 3,78 Anadolu Efes 25,04 0,24 17,22 Anadolu Grubu Holding 38,06 1,55 45,69 Anadolu Hayat Emek. 11,56 1,49 43,86 Anadolu Isuzu 25,44 0,95 41,33 Anadolu Sigorta 6,18 -0,80 -14,41 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 22,54 -3,34 Anel Elektrik 2,53 0,00 -5,73 Arçelik 43,90 -0,14 54,26 ARD Bilişim Teknolojileri 57,05 1,33 18,66 Arena Bilgisayar 11,37 0,18 4,29 Armada Bilgisayar 69,50 0,29 41,61 Arsan Tekstil 5,25 -0,57 31,71 Arzum Ev Aletleri 16,78 1,51 -30,56 Aselsan 22,36 -1,67 23,68 Ata GMYO 3,67 1,66 -33,39 Atakule GMYO 2,75 2,61 17,47 Atlantis Yatırım Holding 6,88 2,23 23,74 Atlas Yat. Ort. 1,26 0,00 -28,00 ATP Bilgisayar 67,90 -2,23 Avrasya GMYO 1,74 -0,57 -33,57 Avrasya Petrol ve Tur. 2,07 -0,96 -35,31 Avrupa Yatırım Holding 6,21 0,98 3,50 Aydem Enerji 6,57 -0,15 Ayen Enerji 6,59 2,33 21,81 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,00 0,05 77,31 Aygaz 21,98 -0,09 54,94 Bagfaş 10,40 2,16 45,25 Bak Ambalaj 19,35 -0,26 -2,16 Balatacılar Balatacılık 10,20 -4,14 23,79 Bantaş Ambalaj 3,36 -0,59 7,46 Banvit 72,00 -0,21 38,46 Başkent Doğalgaz GMYO 13,09 2,59 Baştaş Başkent Çimento 9,40 3,75 -45,88 Batı Çimento 14,24 1,71 202,34 Batısöke Çimento 2,33 0,00 -4,51 Bayrak Taban Sanayi 7,19 -0,96 -32,23 Bera Holding 10,75 -0,56 -46,99 Berkosan Yalıtım 8,65 -2,15 -3,03 Beşiktaş Futbol Yat. 5,30 -1,12 31,19 Beyaz Filo 8,51 -0,58 -15,57 Bilici Yatırım 16,34 4,21 195,30 Bim Mağazalar 69,95 0,72 1,16 Biotrend Çevre ve Enerji 6,15 -0,16 Birko Mensucat 1,11 2,78 0,00 Birleşim Mühendislik 9,49 0,74 Birlik Mensucat 2,00 -0,50 -42,20 Bizim Mağazaları 13,92 -1,97 -7,04 BMS Çelik Hasır 9,13 1,33 Boğaziçi Beton Sanayi 4,55 -0,44 Borusan Mannesmann 27,28 -0,07 -1,87 Borusan Yat. Paz. 375,90 -1,93 -17,25 Bosch Fren Sistemleri 918,00 -0,20 -25,35 Bossa 30,44 0,79 70,53 Brisa 29,76 1,57 53,69 Burçelik 23,08 -0,60 9,80 Burçelik Vana 22,36 -0,71 -54,97 Bursa Çimento 4,30 0,00 -13,61 Carrefoursa 41,66 1,86 -41,98 Casa Emtia Petrol 115,20 3,32 8,68 Ceo Event Medya 12,76 8,60 98,44 Coca Cola İçecek 90,60 -1,25 42,66 Cosmos Yat. Holding 9,60 0,00 19,11 Credıtwest Faktorıng 4,53 1,34 -22,83 Çan2 Termik 12,03 -0,25 Çelebi 171,90 -1,38 -5,82 Çelik Halat 8,20 8,04 -9,87 Çemaş Döküm 1,18 0,00 -30,69 Çemtaş 16,85 1,81 7,25 Çimbeton 203,50 0,39 -31,37 Çimentaş 27,90 0,00 -22,84 Çimsa 32,60 2,58 83,15 Çuhadaroğlu Metal 9,30 1,75 22,25 Dagi Giyim 2,67 -3,26 -21,62 Dagi Yatırım Holding 11,00 2,80 -14,73 Dardanel 2,80 -0,71 -47,42 Datagate Bilgisayar 13,04 1,48 -19,06 Demısaş Döküm 9,45 2,72 45,94 Denge Holding 1,30 0,78 -57,20 Deniz GMYO 1,61 -0,62 -12,60 Derimod 7,79 0,13 -20,02 Derlüks Yatırım Holding 4,67 -0,43 -47,05 Desa Deri 8,60 2,14 -11,70 Despec Bilgisayar 9,54 -0,83 -26,95 Deva Holding 30,16 -1,82 25,36 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,20 0,27 3,94 Diriteks Diriliş Tekstil 3,96 0,25 6,17 Ditaş Doğan 29,20 9,94 124,51 DO-CO 975,30 -1,30 54,81 Doğan Burda 235,80 -9,97 950,80 Doğan Holding 3,05 0,00 1,73 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,23 -0,45 -4,25 Doğu Aras Enerji 93,25 2,42 Doğusan 3,37 0,90 -7,19 Doğuş GMYO 10,70 -1,92 30,97 Doğuş Otomotiv 46,72 2,19 80,22 Döktaş Dökümcülük 30,84 1,11 0,72 Duran Doğan Basım 20,10 -5,63 91,61 Dyo Boya 10,70 6,79 -4,87 Eczacıbaşı İlaç 7,08 -1,39 -1,69 Eczacıbaşı Yatırım 48,30 -1,23 79,43 E-Data Teknoloji 12,64 6,31 Edip Gayrimenkul 3,51 0,29 5,72 Ege Endüstri 1.707,30 -0,71 2,55 Ege Gübre 235,80 1,95 64,37 Ege Profil 32,28 1,45 -14,25 Ege Seramik 14,56 -0,55 50,69 Egeplast 22,16 0,73 -33,45 Ekiz Kimya 8,79 7,85 23,28 Elite Naturel Organik Gıda 21,44 -6,70 Emek Elektrik 2,80 1,45 -1,94 Eminiş Ambalaj 21,84 9,97 -40,72 Emlak Konut GMYO 2,27 0,44 7,35 Enerjisa Enerji 13,06 -0,08 13,27 Enka İnşaat 15,23 -0,85 116,28 Erbosan 120,70 -1,15 197,62 Ereğli Demir Çelik 22,64 -0,88 72,34 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,13 -0,63 Ersu Gıda 5,14 4,05 4,05 Escar Turizm Taşımacılık 30,04 0,00 Escort Teknoloji 5,38 2,28 -18,11 Esenboğa Elektrik 30,24 2,23 58,94 Etiler Gıda 5,48 0,00 37,69 Euro Kapital Yat. Ort. 3,36 -1,75 -12,03 Euro Trend Yat. Ort. 3,38 1,20 -4,47 Euro Yat. Ort. 3,52 -0,85 -20,75 Euro Yatırım Holding 1,70 -0,58 -40,14 Europap Tezol Kağıt 14,53 -1,42 Fade Gıda 8,57 6,33 64,75 Fenerbahçe Futbol 31,70 -7,96 7,24 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,27 0,44 -23,00 F-M İzmit Piston 118,90 0,25 -3,02 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,86 0,51 6,37 Ford Otosan 246,50 0,00 105,25 Formet Metal ve Cam 1,18 -0,84 -51,90 Frigo Pak Gıda 3,66 -5,18 41,31 Galata Wind Enerji 5,04 0,40 Galatasaray Sportif 3,87 -0,77 -4,44 Garanti Bankası 11,51 0,96 13,39 Garanti Faktoring 12,65 0,80 13,66 Garanti Yat. Ort. 2,56 -1,54 -20,40 Gedik Y. Men. Değ. 7,37 -0,67 24,36 Gediz Ambalaj 18,13 1,45 35,30 Gelecek Varlık Yönetimi 12,78 -0,31 Gen İlaç 14,28 -3,77 Gentaş 3,49 -0,29 -22,67 Gersan Elektrik 5,51 0,92 -10,26 Gimat Mağazacılık 2,09 -0,95 Girişim Elektrik Sanayi 23,04 -0,26 Global Men. Değ. 6,05 -0,17 0,67 Global Yat. Holding 2,06 0,98 -41,36 Good-Year 9,29 1,64 16,59 Göltaş Çimento 39,44 0,61 -3,91 Gözde Girişim 8,96 0,45 12,28 GSD Denizcilik 3,93 1,29 61,39 GSD Holding 3,24 2,53 29,08 Gübre Fabrik. 82,65 4,62 -3,95 Güler Yat. Holding 3,08 -5,81 -11,05 Halk GMYO 2,65 1,53 -13,06 Hatay Tekstil 18,18 1,62 33,33 Hedef Girişim 2,65 0,00 4,96 Hedef Holding 3,51 0,57 Hektaş 12,78 8,95 139,22 HUB Girişim 9,69 -1,22 -46,76 Hürriyet Gzt. 2,23 -1,33 6,19 ICBC Turkey Bank 6,04 0,33 -7,08 İdeal Finansal Teknolojiler 32,54 7,39 141,75 İdealist GMYO 1,90 -1,04 -19,93 İhlas Ev Aletleri 0,97 1,04 -47,94 İhlas Gayrimenkul 0,87 1,16 -30,40 İhlas Gazetecilik 0,72 0,00 -70,77 İhlas Haber Ajansı 7,19 9,94 İhlas Holding 0,57 0,00 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,70 1,45 -38,60 İndeks Bilgisayar 7,40 0,00 59,28 Info Yatırım 5,19 -2,08 11,12 İntema 55,45 9,91 38,97 Inveo Yatırım Holding 28,12 -1,75 94,30 İpek Doğal Enerji 14,56 4,82 11,31 İskenderun Demir Çelik 19,77 -0,75 118,79 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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