Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,25
|0,00
|-32,17
|Acıpayam Selüloz
|17,63
|1,85
|3,54
|Adel Kalemcilik
|26,98
|3,13
|-19,19
|Adese Gayrimenkul
|0,75
|-1,32
|-69,03
|Afyon Çimento
|3,75
|0,81
|-26,61
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,78
|0,41
|15,43
|Ak Enerji
|1,88
|-0,53
|-14,93
|Akbank
|6,57
|-0,45
|-2,78
|Akçansa
|18,21
|0,33
|13,09
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,79
|1,13
|-25,51
|Akfen GMYO
|5,33
|0,57
|104,15
|Akın Tekstil
|40,00
|4,06
|25,94
|Akiş GMYO
|1,78
|0,56
|-36,25
|Akmerkez GMYO
|39,00
|-0,26
|-36,24
|Aksa
|28,64
|2,65
|107,32
|Aksa Enerji
|9,06
|2,03
|143,55
|Aksigorta
|7,56
|-1,31
|-9,02
|Aksu Enerji
|21,52
|1,32
|185,14
|Alarko Carrıer
|310,30
|-1,34
|-14,30
|Alarko GMYO
|28,24
|3,07
|11,49
|Alarko Holding
|11,02
|-0,18
|29,32
|Albaraka Türk
|1,91
|1,60
|-1,55
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,80
|4,73
|-2,90
|Alkim Kağıt
|15,55
|-1,21
|20,14
|Alkim Kimya
|18,10
|-1,04
|28,49
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,19
|-1,65
|-18,82
|Altınyunus Çeşme
|51,85
|0,10
|3,78
|Anadolu Efes
|25,04
|0,24
|17,22
|Anadolu Grubu Holding
|38,06
|1,55
|45,69
|Anadolu Hayat Emek.
|11,56
|1,49
|43,86
|Anadolu Isuzu
|25,44
|0,95
|41,33
|Anadolu Sigorta
|6,18
|-0,80
|-14,41
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|22,54
|-3,34
|Anel Elektrik
|2,53
|0,00
|-5,73
|Arçelik
|43,90
|-0,14
|54,26
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,05
|1,33
|18,66
|Arena Bilgisayar
|11,37
|0,18
|4,29
|Armada Bilgisayar
|69,50
|0,29
|41,61
|Arsan Tekstil
|5,25
|-0,57
|31,71
|Arzum Ev Aletleri
|16,78
|1,51
|-30,56
|Aselsan
|22,36
|-1,67
|23,68
|Ata GMYO
|3,67
|1,66
|-33,39
|Atakule GMYO
|2,75
|2,61
|17,47
|Atlantis Yatırım Holding
|6,88
|2,23
|23,74
|Atlas Yat. Ort.
|1,26
|0,00
|-28,00
|ATP Bilgisayar
|67,90
|-2,23
|Avrasya GMYO
|1,74
|-0,57
|-33,57
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,07
|-0,96
|-35,31
|Avrupa Yatırım Holding
|6,21
|0,98
|3,50
|Aydem Enerji
|6,57
|-0,15
|Ayen Enerji
|6,59
|2,33
|21,81
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,00
|0,05
|77,31
|Aygaz
|21,98
|-0,09
|54,94
|Bagfaş
|10,40
|2,16
|45,25
|Bak Ambalaj
|19,35
|-0,26
|-2,16
|Balatacılar Balatacılık
|10,20
|-4,14
|23,79
|Bantaş Ambalaj
|3,36
|-0,59
|7,46
|Banvit
|72,00
|-0,21
|38,46
|Başkent Doğalgaz GMYO
|13,09
|2,59
|Baştaş Başkent Çimento
|9,40
|3,75
|-45,88
|Batı Çimento
|14,24
|1,71
|202,34
|Batısöke Çimento
|2,33
|0,00
|-4,51
|Bayrak Taban Sanayi
|7,19
|-0,96
|-32,23
|Bera Holding
|10,75
|-0,56
|-46,99
|Berkosan Yalıtım
|8,65
|-2,15
|-3,03
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,30
|-1,12
|31,19
|Beyaz Filo
|8,51
|-0,58
|-15,57
|Bilici Yatırım
|16,34
|4,21
|195,30
|Bim Mağazalar
|69,95
|0,72
|1,16
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,15
|-0,16
|Birko Mensucat
|1,11
|2,78
|0,00
|Birleşim Mühendislik
|9,49
|0,74
|Birlik Mensucat
|2,00
|-0,50
|-42,20
|Bizim Mağazaları
|13,92
|-1,97
|-7,04
|BMS Çelik Hasır
|9,13
|1,33
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,55
|-0,44
|Borusan Mannesmann
|27,28
|-0,07
|-1,87
|Borusan Yat. Paz.
|375,90
|-1,93
|-17,25
|Bosch Fren Sistemleri
|918,00
|-0,20
|-25,35
|Bossa
|30,44
|0,79
|70,53
|Brisa
|29,76
|1,57
|53,69
|Burçelik
|23,08
|-0,60
|9,80
|Burçelik Vana
|22,36
|-0,71
|-54,97
|Bursa Çimento
|4,30
|0,00
|-13,61
|Carrefoursa
|41,66
|1,86
|-41,98
|Casa Emtia Petrol
|115,20
|3,32
|8,68
|Ceo Event Medya
|12,76
|8,60
|98,44
|Coca Cola İçecek
|90,60
|-1,25
|42,66
|Cosmos Yat. Holding
|9,60
|0,00
|19,11
|Credıtwest Faktorıng
|4,53
|1,34
|-22,83
|Çan2 Termik
|12,03
|-0,25
|Çelebi
|171,90
|-1,38
|-5,82
|Çelik Halat
|8,20
|8,04
|-9,87
|Çemaş Döküm
|1,18
|0,00
|-30,69
|Çemtaş
|16,85
|1,81
|7,25
|Çimbeton
|203,50
|0,39
|-31,37
|Çimentaş
|27,90
|0,00
|-22,84
|Çimsa
|32,60
|2,58
|83,15
|Çuhadaroğlu Metal
|9,30
|1,75
|22,25
|Dagi Giyim
|2,67
|-3,26
|-21,62
|Dagi Yatırım Holding
|11,00
|2,80
|-14,73
|Dardanel
|2,80
|-0,71
|-47,42
|Datagate Bilgisayar
|13,04
|1,48
|-19,06
|Demısaş Döküm
|9,45
|2,72
|45,94
|Denge Holding
|1,30
|0,78
|-57,20
|Deniz GMYO
|1,61
|-0,62
|-12,60
|Derimod
|7,79
|0,13
|-20,02
|Derlüks Yatırım Holding
|4,67
|-0,43
|-47,05
|Desa Deri
|8,60
|2,14
|-11,70
|Despec Bilgisayar
|9,54
|-0,83
|-26,95
|Deva Holding
|30,16
|-1,82
|25,36
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,20
|0,27
|3,94
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,96
|0,25
|6,17
|Ditaş Doğan
|29,20
|9,94
|124,51
|DO-CO
|975,30
|-1,30
|54,81
|Doğan Burda
|235,80
|-9,97
|950,80
|Doğan Holding
|3,05
|0,00
|1,73
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,23
|-0,45
|-4,25
|Doğu Aras Enerji
|93,25
|2,42
|Doğusan
|3,37
|0,90
|-7,19
|Doğuş GMYO
|10,70
|-1,92
|30,97
|Doğuş Otomotiv
|46,72
|2,19
|80,22
|Döktaş Dökümcülük
|30,84
|1,11
|0,72
|Duran Doğan Basım
|20,10
|-5,63
|91,61
|Dyo Boya
|10,70
|6,79
|-4,87
|Eczacıbaşı İlaç
|7,08
|-1,39
|-1,69
|Eczacıbaşı Yatırım
|48,30
|-1,23
|79,43
|E-Data Teknoloji
|12,64
|6,31
|Edip Gayrimenkul
|3,51
|0,29
|5,72
|Ege Endüstri
|1.707,30
|-0,71
|2,55
|Ege Gübre
|235,80
|1,95
|64,37
|Ege Profil
|32,28
|1,45
|-14,25
|Ege Seramik
|14,56
|-0,55
|50,69
|Egeplast
|22,16
|0,73
|-33,45
|Ekiz Kimya
|8,79
|7,85
|23,28
|Elite Naturel Organik Gıda
|21,44
|-6,70
|Emek Elektrik
|2,80
|1,45
|-1,94
|Eminiş Ambalaj
|21,84
|9,97
|-40,72
|Emlak Konut GMYO
|2,27
|0,44
|7,35
|Enerjisa Enerji
|13,06
|-0,08
|13,27
|Enka İnşaat
|15,23
|-0,85
|116,28
|Erbosan
|120,70
|-1,15
|197,62
|Ereğli Demir Çelik
|22,64
|-0,88
|72,34
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,13
|-0,63
|Ersu Gıda
|5,14
|4,05
|4,05
|Escar Turizm Taşımacılık
|30,04
|0,00
|Escort Teknoloji
|5,38
|2,28
|-18,11
|Esenboğa Elektrik
|30,24
|2,23
|58,94
|Etiler Gıda
|5,48
|0,00
|37,69
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,36
|-1,75
|-12,03
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,38
|1,20
|-4,47
|Euro Yat. Ort.
|3,52
|-0,85
|-20,75
|Euro Yatırım Holding
|1,70
|-0,58
|-40,14
|Europap Tezol Kağıt
|14,53
|-1,42
|Fade Gıda
|8,57
|6,33
|64,75
|Fenerbahçe Futbol
|31,70
|-7,96
|7,24
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,27
|0,44
|-23,00
|F-M İzmit Piston
|118,90
|0,25
|-3,02
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,86
|0,51
|6,37
|Ford Otosan
|246,50
|0,00
|105,25
|Formet Metal ve Cam
|1,18
|-0,84
|-51,90
|Frigo Pak Gıda
|3,66
|-5,18
|41,31
|Galata Wind Enerji
|5,04
|0,40
|Galatasaray Sportif
|3,87
|-0,77
|-4,44
|Garanti Bankası
|11,51
|0,96
|13,39
|Garanti Faktoring
|12,65
|0,80
|13,66
|Garanti Yat. Ort.
|2,56
|-1,54
|-20,40
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,37
|-0,67
|24,36
|Gediz Ambalaj
|18,13
|1,45
|35,30
|Gelecek Varlık Yönetimi
|12,78
|-0,31
|Gen İlaç
|14,28
|-3,77
|Gentaş
|3,49
|-0,29
|-22,67
|Gersan Elektrik
|5,51
|0,92
|-10,26
|Gimat Mağazacılık
|2,09
|-0,95
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,04
|-0,26
|Global Men. Değ.
|6,05
|-0,17
|0,67
|Global Yat. Holding
|2,06
|0,98
|-41,36
|Good-Year
|9,29
|1,64
|16,59
|Göltaş Çimento
|39,44
|0,61
|-3,91
|Gözde Girişim
|8,96
|0,45
|12,28
|GSD Denizcilik
|3,93
|1,29
|61,39
|GSD Holding
|3,24
|2,53
|29,08
|Gübre Fabrik.
|82,65
|4,62
|-3,95
|Güler Yat. Holding
|3,08
|-5,81
|-11,05
|Halk GMYO
|2,65
|1,53
|-13,06
|Hatay Tekstil
|18,18
|1,62
|33,33
|Hedef Girişim
|2,65
|0,00
|4,96
|Hedef Holding
|3,51
|0,57
|Hektaş
|12,78
|8,95
|139,22
|HUB Girişim
|9,69
|-1,22
|-46,76
|Hürriyet Gzt.
|2,23
|-1,33
|6,19
|ICBC Turkey Bank
|6,04
|0,33
|-7,08
|İdeal Finansal Teknolojiler
|32,54
|7,39
|141,75
|İdealist GMYO
|1,90
|-1,04
|-19,93
|İhlas Ev Aletleri
|0,97
|1,04
|-47,94
|İhlas Gayrimenkul
|0,87
|1,16
|-30,40
|İhlas Gazetecilik
|0,72
|0,00
|-70,77
|İhlas Haber Ajansı
|7,19
|9,94
|İhlas Holding
|0,57
|0,00
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,70
|1,45
|-38,60
|İndeks Bilgisayar
|7,40
|0,00
|59,28
|Info Yatırım
|5,19
|-2,08
|11,12
|İntema
|55,45
|9,91
|38,97
|Inveo Yatırım Holding
|28,12
|-1,75
|94,30
|İpek Doğal Enerji
|14,56
|4,82
|11,31
|İskenderun Demir Çelik
|19,77
|-0,75
|118,79
(Sürecek)
Kaynak: AA
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