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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

30.12.2021 13:32
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)47.429,900,0017,11
İş Bankası (C)7,581,6111,59
İş Bankası (Kur.)700.000,00

84,21
İş Fin.Kir.3,090,32-19,95
İş Girişim8,060,12-57,47
İş GMYO2,940,6815,75
İş Y. Men. Değ.22,322,3934,48
İş Yat. Ort.3,01-0,33-10,50
İşbir Holding65,155,0821,37
İşbir Sentetik Dokuma13,360,23

Işık Plastik4,91-1,60

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,85-1,16-25,44
İttifak Holding1,220,00-45,29
İz Hayvancılık Tarım19,36-0,217,56
İzmir Demir Çelik2,33-0,43-29,60
İzmir Fırça6,550,7717,81
Jantsa Jant Sanayi64,70-1,3756,10
Kafein Yazılım19,251,21-9,79
Kalekim Kimyevi Maddeler18,56-1,38

Kaplamin26,18-1,13-22,54
Kardemir (A)7,840,2631,76
Kardemir (B)7,820,2648,39
Kardemir (D)9,26-1,1760,21
Karel Elektronik11,933,0277,42
Karsan Otomotiv3,42-0,875,23
Karsu Tekstil7,880,25-7,84
Kartal Yenilenebilir Enerji15,381,79

Kartonsan53,300,09-43,70
Katmerciler Ekipman1,461,39-15,72
Kent Gıda170,800,06-51,97
Kerevitaş Gıda4,542,02-31,00
Kervan Gıda11,94-2,9316,65
Kervansaray Yat. Holding0,613,39-51,59
Kiler GMYO1,680,00-33,07
Kızılbük GYO32,767,20

Klimasan Klima10,082,0219,46
Koç Holding29,500,1444,24
Konfrut Gıda4,370,233,43
Kontrolmatik Teknoloji Enerji64,45-0,85173,09
Konya Çimento982,50-0,25-13,05
Konya Kağıt7,260,00

Koray GMYO6,02-0,1735,28
Kordsa Teknik Tekstil30,840,7298,33
Koza Altın118,900,0822,96
Koza Madencilik18,131,2317,04
Körfez GMYO7,702,6732,76
Kristal Kola2,349,86-23,40
Kron Telekomünikasyon36,340,33-1,36
Kuştur Kuşadası Turizm235,401,9049,65
Kuyas Yatırım4,76-0,42106,96
Kütahya Porselen106,700,28111,50
Kütahya Şeker Fabrikası28,88-0,41

Lider Faktoring4,08-0,4919,65
Link Bilgisayar27,68-0,43-12,39
Logo Yazılım39,56-3,3727,04
Lokman Hekim Sağlık12,95-0,9284,17
Lüks Kadife50,65-0,6976,39
Makina Takım3,100,00-9,09
Manas Enerji Yönetimi16,000,06

Margün Enerji9,09-0,11

Marka Yatırım Holding3,760,80-41,52
Marmaris Altınyunus242,305,67118,09
Marshall221,50-0,76-27,78
Martı GMYO0,870,00-65,93
Martı Otel1,841,10-13,62
Matriks Bilgi Dağıtım20,380,10

Mavi Giyim68,201,0432,15
Mazhar Zorlu Holding30,461,26-3,24
Meditera Tıbbi Malzeme45,10-0,70

Mega Polietilen5,860,34-23,50
Menderes Tekstil2,20-2,22-28,80
Mercan Kimya9,490,96

Merit Turizm29,90-0,93188,63
Merko Gıda4,22-0,47-51,16
Metemtur Yatırım3,78-0,53-53,25
Metro Holding1,391,46-25,75
Metro Petrol ve Tesisleri2,220,91-23,18
Metro Yatırım Ortaklığı1,590,63-30,24
Mia Teknoloji33,82-3,43

Migros Ticaret37,70-0,48-11,92
Milpa3,560,28-22,61
Mistral GMYO4,061,00-13,17
MLP Sağlık29,96-0,9350,78
MMC San. ve Tic. Yat.2,93-3,30-36,30
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,730,58

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj8,031,65-32,24
Mondi Tire Kutsan10,234,3934,61
Nasmed Egepol7,30-1,22

Naturel Enerji40,56-1,2214,23
Naturelgaz6,740,45

Net Holding6,153,0279,30
Netaş Telekom.17,01-0,53-39,42
Niğbaş Niğde Beton16,796,20-67,71
Nuh Çimento50,800,105,77
Nurol GMYO5,58-2,11-23,46
Odaş Elektrik1,340,75-54,16
Orçay Ortaköy Çay Sanayi24,66-2,07

Orge Enerji Elektrik6,14-0,1633,12
Orma Orman Mahsulleri37,960,00157,88
Osmanlı Menkul26,200,23-14,78
Ostim Endüstriyel Yat1,571,29-32,73
Otokar349,40-0,0614,83
Otto Holding38,00-1,30260,87
Oyak Çimento7,892,07-10,14
Oyak Yat. Ort.6,83-0,44-1,04
Oyak Yatırım Menkul43,68-5,58

Oylum Sınai Yatırımlar5,19-1,5210,19
Özak GMYO5,990,8417,45
Özbal Çelik Boru26,96-0,59311,60
Özderici GMYO1,573,29-29,28
Özerden Plastik7,462,61-17,11
Pamel Elektrik82,655,42287,66
Panora GMYO9,503,6061,82
Papilon Savunma14,177,59-37,68
Park Elek.Madencilik6,24-0,3216,20
Parsan31,060,4527,82
Pasifik GYO14,35-2,05

PC İletişim ve Medya Hizmetleri11,80-0,84

Pegasus86,95-1,4216,55
Peker GMYO0,900,00-61,53
Penguen Gıda3,32-0,60-34,26
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım375,30-1,83

Pera GMYO1,200,84-31,50
Pergamon Dış Ticaret27,829,9651,78
Petkim8,03-0,2561,24
Petrokent Turizm7.000,10-2,78672,30
Pınar Et ve Un19,71-0,40-9,93
Pınar Su3,390,00-16,59
Pınar Süt17,730,17-21,37
Plastikkart19,405,4336,20
Polisan Holding2,940,34-23,53
Politeknik Metal542,001,9833,59
Prizma Press Matbaacılık3,55-0,28-35,22
QNB Finans Fin. Kir.80,100,00-36,07
QNB Finansbank39,800,25-43,43
QUA Granite Hayal Yapı11,98-0,17

Rainbow Polikarbonat12,650,40

Ral Yatırım Holding15,50-0,26249,10
Ray Sigorta14,31-1,78-7,38
Reysaş GMYO3,620,2811,66
Reysaş Lojistik4,580,66-11,48
Rhea Girişim1,830,00-50,81
Rodrigo Tekstil19,33-6,1740,99
Royal Halı3,27-2,39-4,94
RTA Laboratuvarları21,96-2,49-27,48
Sabancı Holding13,30-0,3020,62
Safkar Ege Soğutmacılık7,000,14-35,66
Sanel Mühendislik5,77-3,5168,71
Sanifoam Sünger31,140,19128,97
Sanko Pazarlama9,272,770,02
Saray Matbaacılık3,90-1,27-55,53
Sarkuysan20,401,09134,55
Sasa Polyester54,101,41261,04
Say Yenilenebilir Enerji30,343,98256,52
Sekuro Plastik16,550,3018,55
Selçuk Ecza Deposu11,610,96-13,56
Selçuk Gıda4,250,00-14,66
Selva Gıda Sanayi14,242,08

Senkron Güvenlik21,800,74-16,98
Serve Film Prodüksiyon13,013,25-18,69
Servet GMYO93,20-0,7518,88
Seyitler Kimya11,13-9,95-17,33
Silverline Endüstri4,83-0,21-43,84
Sinpaş GMYO4,30-0,692,87
Smartiks Yazılım5,86-2,50-33,86
Sodaş Sodyum Sanayii29,90-0,3313,53
Söktaş2,330,43-28,32
Sönmez Filament37,200,11-30,06
Sönmez Pamuklu8,30-5,14-43,75
Sumaş Suni Tahta94,904,2386,04
Şeker Fin. Kir.5,15-2,09-19,53
Şekerbank1,030,00-31,79
Şişe Cam13,80-0,3692,75
Şok Marketler Ticaret13,07-0,464,73
T. Halk Bankası4,640,00-16,55
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası17,40-0,57-30,15
T.S.K.B.1,450,69-16,98
T.Tuborg19,331,059,02
Tat Gıda12,242,345,87
TAV Havalimanları31,92-1,7849,86
Tek-Art Turizm1,231,65-39,11
Tekfen Holding20,44-0,4924,64
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,32-0,32-27,02
Temapol Polimer Plastik14,700,3427,83
Tetamat Gıda Yatırımları354,80-1,7464,03
TGS Dış Ticaret15,748,1823,84
Tofaş Oto. Fab.73,45-1,28137,62
Torunlar GMYO3,930,000,77
Trabzon Liman31,686,596,35
Trabzonspor Sportif6,19-0,32153,69
Trend GMYO6,360,00-49,40
TSKB GMYO2,86-0,69-40,74
Tuğçelik14,89-0,7384,28
Tukaş7,340,27-24,25
Turcas Petrol4,010,00-17,32
Tureks Turizm Taşımacılık10,820,56

Turkcell19,32-1,4329,52
Tümosan Motor ve Traktör19,78-1,4040,58
Tüpraş156,500,1944,91
Türk Hava Yolları20,72-1,7160,50
Türk İlaç Serum12,08-0,90

Türk Prysmian Kablo56,208,08365,91
Türk Telekom9,97-0,6026,21
Türk Traktör209,10-2,0622,73
Türker Proje Gayrimenkul123,40-1,369,30
Türkiye Sigorta5,01-0,20-18,91
Ufuk Yatırım18,000,0034,33
Ulaşlar Turizm Yat.3,200,00-24,53
Ulusal Faktoring2,64-2,58

Ulusoy Elektrik60,950,9118,70
Ulusoy Un Sanayi6,74-1,6132,46
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,580,00-32,48
Utopya Turizm12,21-0,49-68,53
Uzertaş Boya32,920,00-41,84
Ülker Bisküvi17,750,51-20,47
Ünlü Yatırım Holding5,272,73

Vakıf Fin. Kir.3,140,3253,81
Vakıf GMYO1,59-0,63-33,72
Vakıf Yat. Ort.5,480,55-25,54
Vakıflar Bankası3,750,27-20,38
Vakko Tekstil9,690,8354,63
Vanet Gıda4,708,05-39,20
VBT Yazılım21,440,75

Verusa Holding48,401,387,36
Verusaturk Girisim25,384,1994,51
Vestel24,480,8247,61
Vestel Beyaz Eşya7,84-0,1376,64
Viking Kağıt6,21-0,16-31,00
Yapı ve Kredi Bank.3,542,3118,11
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,240,07-19,21
Yataş11,06-0,72-21,84
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,03-0,66-31,14
Yeni Gimat GMYO21,08-2,1481,85
Yeo Teknoloji54,901,39

Yeşil GMYO0,790,00-42,75
Yeşil Yapı0,930,00-49,46
Yeşil Yatırım Holding1,82-1,62-57,44
Yibitaş İnşaat Malzeme14.999,800,00-3,85
Yonga Mobilya26,502,08-11,04
Yükselen Çelik5,371,513,36
Yünsa12,940,31-6,85
Ziraat GMYO2,46-0,40

Zorlu Enerji1,67-0,60-33,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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