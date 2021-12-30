Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 377.147,30 85,50 İş Bankası (B) 47.429,90 0,00 17,11 İş Bankası (C) 7,58 1,61 11,59 İş Bankası (Kur.) 700.000,00 84,21 İş Fin.Kir. 3,09 0,32 -19,95 İş Girişim 8,06 0,12 -57,47 İş GMYO 2,94 0,68 15,75 İş Y. Men. Değ. 22,32 2,39 34,48 İş Yat. Ort. 3,01 -0,33 -10,50 İşbir Holding 65,15 5,08 21,37 İşbir Sentetik Dokuma 13,36 0,23 Işık Plastik 4,91 -1,60 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,85 -1,16 -25,44 İttifak Holding 1,22 0,00 -45,29 İz Hayvancılık Tarım 19,36 -0,21 7,56 İzmir Demir Çelik 2,33 -0,43 -29,60 İzmir Fırça 6,55 0,77 17,81 Jantsa Jant Sanayi 64,70 -1,37 56,10 Kafein Yazılım 19,25 1,21 -9,79 Kalekim Kimyevi Maddeler 18,56 -1,38 Kaplamin 26,18 -1,13 -22,54 Kardemir (A) 7,84 0,26 31,76 Kardemir (B) 7,82 0,26 48,39 Kardemir (D) 9,26 -1,17 60,21 Karel Elektronik 11,93 3,02 77,42 Karsan Otomotiv 3,42 -0,87 5,23 Karsu Tekstil 7,88 0,25 -7,84 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,38 1,79 Kartonsan 53,30 0,09 -43,70 Katmerciler Ekipman 1,46 1,39 -15,72 Kent Gıda 170,80 0,06 -51,97 Kerevitaş Gıda 4,54 2,02 -31,00 Kervan Gıda 11,94 -2,93 16,65 Kervansaray Yat. Holding 0,61 3,39 -51,59 Kiler GMYO 1,68 0,00 -33,07 Kızılbük GYO 32,76 7,20 Klimasan Klima 10,08 2,02 19,46 Koç Holding 29,50 0,14 44,24 Konfrut Gıda 4,37 0,23 3,43 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 64,45 -0,85 173,09 Konya Çimento 982,50 -0,25 -13,05 Konya Kağıt 7,26 0,00 Koray GMYO 6,02 -0,17 35,28 Kordsa Teknik Tekstil 30,84 0,72 98,33 Koza Altın 118,90 0,08 22,96 Koza Madencilik 18,13 1,23 17,04 Körfez GMYO 7,70 2,67 32,76 Kristal Kola 2,34 9,86 -23,40 Kron Telekomünikasyon 36,34 0,33 -1,36 Kuştur Kuşadası Turizm 235,40 1,90 49,65 Kuyas Yatırım 4,76 -0,42 106,96 Kütahya Porselen 106,70 0,28 111,50 Kütahya Şeker Fabrikası 28,88 -0,41 Lider Faktoring 4,08 -0,49 19,65 Link Bilgisayar 27,68 -0,43 -12,39 Logo Yazılım 39,56 -3,37 27,04 Lokman Hekim Sağlık 12,95 -0,92 84,17 Lüks Kadife 50,65 -0,69 76,39 Makina Takım 3,10 0,00 -9,09 Manas Enerji Yönetimi 16,00 0,06 Margün Enerji 9,09 -0,11 Marka Yatırım Holding 3,76 0,80 -41,52 Marmaris Altınyunus 242,30 5,67 118,09 Marshall 221,50 -0,76 -27,78 Martı GMYO 0,87 0,00 -65,93 Martı Otel 1,84 1,10 -13,62 Matriks Bilgi Dağıtım 20,38 0,10 Mavi Giyim 68,20 1,04 32,15 Mazhar Zorlu Holding 30,46 1,26 -3,24 Meditera Tıbbi Malzeme 45,10 -0,70 Mega Polietilen 5,86 0,34 -23,50 Menderes Tekstil 2,20 -2,22 -28,80 Mercan Kimya 9,49 0,96 Merit Turizm 29,90 -0,93 188,63 Merko Gıda 4,22 -0,47 -51,16 Metemtur Yatırım 3,78 -0,53 -53,25 Metro Holding 1,39 1,46 -25,75 Metro Petrol ve Tesisleri 2,22 0,91 -23,18 Metro Yatırım Ortaklığı 1,59 0,63 -30,24 Mia Teknoloji 33,82 -3,43 Migros Ticaret 37,70 -0,48 -11,92 Milpa 3,56 0,28 -22,61 Mistral GMYO 4,06 1,00 -13,17 MLP Sağlık 29,96 -0,93 50,78 MMC San. ve Tic. Yat. 2,93 -3,30 -36,30 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,73 0,58 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 8,03 1,65 -32,24 Mondi Tire Kutsan 10,23 4,39 34,61 Nasmed Egepol 7,30 -1,22 Naturel Enerji 40,56 -1,22 14,23 Naturelgaz 6,74 0,45 Net Holding 6,15 3,02 79,30 Netaş Telekom. 17,01 -0,53 -39,42 Niğbaş Niğde Beton 16,79 6,20 -67,71 Nuh Çimento 50,80 0,10 5,77 Nurol GMYO 5,58 -2,11 -23,46 Odaş Elektrik 1,34 0,75 -54,16 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 24,66 -2,07 Orge Enerji Elektrik 6,14 -0,16 33,12 Orma Orman Mahsulleri 37,96 0,00 157,88 Osmanlı Menkul 26,20 0,23 -14,78 Ostim Endüstriyel Yat 1,57 1,29 -32,73 Otokar 349,40 -0,06 14,83 Otto Holding 38,00 -1,30 260,87 Oyak Çimento 7,89 2,07 -10,14 Oyak Yat. Ort. 6,83 -0,44 -1,04 Oyak Yatırım Menkul 43,68 -5,58 Oylum Sınai Yatırımlar 5,19 -1,52 10,19 Özak GMYO 5,99 0,84 17,45 Özbal Çelik Boru 26,96 -0,59 311,60 Özderici GMYO 1,57 3,29 -29,28 Özerden Plastik 7,46 2,61 -17,11 Pamel Elektrik 82,65 5,42 287,66 Panora GMYO 9,50 3,60 61,82 Papilon Savunma 14,17 7,59 -37,68 Park Elek.Madencilik 6,24 -0,32 16,20 Parsan 31,06 0,45 27,82 Pasifik GYO 14,35 -2,05 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 11,80 -0,84 Pegasus 86,95 -1,42 16,55 Peker GMYO 0,90 0,00 -61,53 Penguen Gıda 3,32 -0,60 -34,26 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 375,30 -1,83 Pera GMYO 1,20 0,84 -31,50 Pergamon Dış Ticaret 27,82 9,96 51,78 Petkim 8,03 -0,25 61,24 Petrokent Turizm 7.000,10 -2,78 672,30 Pınar Et ve Un 19,71 -0,40 -9,93 Pınar Su 3,39 0,00 -16,59 Pınar Süt 17,73 0,17 -21,37 Plastikkart 19,40 5,43 36,20 Polisan Holding 2,94 0,34 -23,53 Politeknik Metal 542,00 1,98 33,59 Prizma Press Matbaacılık 3,55 -0,28 -35,22 QNB Finans Fin. Kir. 80,10 0,00 -36,07 QNB Finansbank 39,80 0,25 -43,43 QUA Granite Hayal Yapı 11,98 -0,17 Rainbow Polikarbonat 12,65 0,40 Ral Yatırım Holding 15,50 -0,26 249,10 Ray Sigorta 14,31 -1,78 -7,38 Reysaş GMYO 3,62 0,28 11,66 Reysaş Lojistik 4,58 0,66 -11,48 Rhea Girişim 1,83 0,00 -50,81 Rodrigo Tekstil 19,33 -6,17 40,99 Royal Halı 3,27 -2,39 -4,94 RTA Laboratuvarları 21,96 -2,49 -27,48 Sabancı Holding 13,30 -0,30 20,62 Safkar Ege Soğutmacılık 7,00 0,14 -35,66 Sanel Mühendislik 5,77 -3,51 68,71 Sanifoam Sünger 31,14 0,19 128,97 Sanko Pazarlama 9,27 2,77 0,02 Saray Matbaacılık 3,90 -1,27 -55,53 Sarkuysan 20,40 1,09 134,55 Sasa Polyester 54,10 1,41 261,04 Say Yenilenebilir Enerji 30,34 3,98 256,52 Sekuro Plastik 16,55 0,30 18,55 Selçuk Ecza Deposu 11,61 0,96 -13,56 Selçuk Gıda 4,25 0,00 -14,66 Selva Gıda Sanayi 14,24 2,08 Senkron Güvenlik 21,80 0,74 -16,98 Serve Film Prodüksiyon 13,01 3,25 -18,69 Servet GMYO 93,20 -0,75 18,88 Seyitler Kimya 11,13 -9,95 -17,33 Silverline Endüstri 4,83 -0,21 -43,84 Sinpaş GMYO 4,30 -0,69 2,87 Smartiks Yazılım 5,86 -2,50 -33,86 Sodaş Sodyum Sanayii 29,90 -0,33 13,53 Söktaş 2,33 0,43 -28,32 Sönmez Filament 37,20 0,11 -30,06 Sönmez Pamuklu 8,30 -5,14 -43,75 Sumaş Suni Tahta 94,90 4,23 86,04 Şeker Fin. Kir. 5,15 -2,09 -19,53 Şekerbank 1,03 0,00 -31,79 Şişe Cam 13,80 -0,36 92,75 Şok Marketler Ticaret 13,07 -0,46 4,73 T. Halk Bankası 4,64 0,00 -16,55 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 17,40 -0,57 -30,15 T.S.K.B. 1,45 0,69 -16,98 T.Tuborg 19,33 1,05 9,02 Tat Gıda 12,24 2,34 5,87 TAV Havalimanları 31,92 -1,78 49,86 Tek-Art Turizm 1,23 1,65 -39,11 Tekfen Holding 20,44 -0,49 24,64 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,32 -0,32 -27,02 Temapol Polimer Plastik 14,70 0,34 27,83 Tetamat Gıda Yatırımları 354,80 -1,74 64,03 TGS Dış Ticaret 15,74 8,18 23,84 Tofaş Oto. Fab. 73,45 -1,28 137,62 Torunlar GMYO 3,93 0,00 0,77 Trabzon Liman 31,68 6,59 6,35 Trabzonspor Sportif 6,19 -0,32 153,69 Trend GMYO 6,36 0,00 -49,40 TSKB GMYO 2,86 -0,69 -40,74 Tuğçelik 14,89 -0,73 84,28 Tukaş 7,34 0,27 -24,25 Turcas Petrol 4,01 0,00 -17,32 Tureks Turizm Taşımacılık 10,82 0,56 Turkcell 19,32 -1,43 29,52 Tümosan Motor ve Traktör 19,78 -1,40 40,58 Tüpraş 156,50 0,19 44,91 Türk Hava Yolları 20,72 -1,71 60,50 Türk İlaç Serum 12,08 -0,90 Türk Prysmian Kablo 56,20 8,08 365,91 Türk Telekom 9,97 -0,60 26,21 Türk Traktör 209,10 -2,06 22,73 Türker Proje Gayrimenkul 123,40 -1,36 9,30 Türkiye Sigorta 5,01 -0,20 -18,91 Ufuk Yatırım 18,00 0,00 34,33 Ulaşlar Turizm Yat. 3,20 0,00 -24,53 Ulusal Faktoring 2,64 -2,58 Ulusoy Elektrik 60,95 0,91 18,70 Ulusoy Un Sanayi 6,74 -1,61 32,46 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,58 0,00 -32,48 Utopya Turizm 12,21 -0,49 -68,53 Uzertaş Boya 32,92 0,00 -41,84 Ülker Bisküvi 17,75 0,51 -20,47 Ünlü Yatırım Holding 5,27 2,73 Vakıf Fin. Kir. 3,14 0,32 53,81 Vakıf GMYO 1,59 -0,63 -33,72 Vakıf Yat. Ort. 5,48 0,55 -25,54 Vakıflar Bankası 3,75 0,27 -20,38 Vakko Tekstil 9,69 0,83 54,63 Vanet Gıda 4,70 8,05 -39,20 VBT Yazılım 21,44 0,75 Verusa Holding 48,40 1,38 7,36 Verusaturk Girisim 25,38 4,19 94,51 Vestel 24,48 0,82 47,61 Vestel Beyaz Eşya 7,84 -0,13 76,64 Viking Kağıt 6,21 -0,16 -31,00 Yapı ve Kredi Bank. 3,54 2,31 18,11 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,24 0,07 -19,21 Yataş 11,06 -0,72 -21,84 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,03 -0,66 -31,14 Yeni Gimat GMYO 21,08 -2,14 81,85 Yeo Teknoloji 54,90 1,39 Yeşil GMYO 0,79 0,00 -42,75 Yeşil Yapı 0,93 0,00 -49,46 Yeşil Yatırım Holding 1,82 -1,62 -57,44 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.999,80 0,00 -3,85 Yonga Mobilya 26,50 2,08 -11,04 Yükselen Çelik 5,37 1,51 3,36 Yünsa 12,94 0,31 -6,85 Ziraat GMYO 2,46 -0,40 Zorlu Enerji 1,67 -0,60 -33,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)