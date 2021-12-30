Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|377.147,30
|85,50
|İş Bankası (B)
|47.429,90
|0,00
|17,11
|İş Bankası (C)
|7,58
|1,61
|11,59
|İş Bankası (Kur.)
|700.000,00
|84,21
|İş Fin.Kir.
|3,09
|0,32
|-19,95
|İş Girişim
|8,06
|0,12
|-57,47
|İş GMYO
|2,94
|0,68
|15,75
|İş Y. Men. Değ.
|22,32
|2,39
|34,48
|İş Yat. Ort.
|3,01
|-0,33
|-10,50
|İşbir Holding
|65,15
|5,08
|21,37
|İşbir Sentetik Dokuma
|13,36
|0,23
|Işık Plastik
|4,91
|-1,60
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,85
|-1,16
|-25,44
|İttifak Holding
|1,22
|0,00
|-45,29
|İz Hayvancılık Tarım
|19,36
|-0,21
|7,56
|İzmir Demir Çelik
|2,33
|-0,43
|-29,60
|İzmir Fırça
|6,55
|0,77
|17,81
|Jantsa Jant Sanayi
|64,70
|-1,37
|56,10
|Kafein Yazılım
|19,25
|1,21
|-9,79
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|18,56
|-1,38
|Kaplamin
|26,18
|-1,13
|-22,54
|Kardemir (A)
|7,84
|0,26
|31,76
|Kardemir (B)
|7,82
|0,26
|48,39
|Kardemir (D)
|9,26
|-1,17
|60,21
|Karel Elektronik
|11,93
|3,02
|77,42
|Karsan Otomotiv
|3,42
|-0,87
|5,23
|Karsu Tekstil
|7,88
|0,25
|-7,84
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,38
|1,79
|Kartonsan
|53,30
|0,09
|-43,70
|Katmerciler Ekipman
|1,46
|1,39
|-15,72
|Kent Gıda
|170,80
|0,06
|-51,97
|Kerevitaş Gıda
|4,54
|2,02
|-31,00
|Kervan Gıda
|11,94
|-2,93
|16,65
|Kervansaray Yat. Holding
|0,61
|3,39
|-51,59
|Kiler GMYO
|1,68
|0,00
|-33,07
|Kızılbük GYO
|32,76
|7,20
|Klimasan Klima
|10,08
|2,02
|19,46
|Koç Holding
|29,50
|0,14
|44,24
|Konfrut Gıda
|4,37
|0,23
|3,43
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|64,45
|-0,85
|173,09
|Konya Çimento
|982,50
|-0,25
|-13,05
|Konya Kağıt
|7,26
|0,00
|Koray GMYO
|6,02
|-0,17
|35,28
|Kordsa Teknik Tekstil
|30,84
|0,72
|98,33
|Koza Altın
|118,90
|0,08
|22,96
|Koza Madencilik
|18,13
|1,23
|17,04
|Körfez GMYO
|7,70
|2,67
|32,76
|Kristal Kola
|2,34
|9,86
|-23,40
|Kron Telekomünikasyon
|36,34
|0,33
|-1,36
|Kuştur Kuşadası Turizm
|235,40
|1,90
|49,65
|Kuyas Yatırım
|4,76
|-0,42
|106,96
|Kütahya Porselen
|106,70
|0,28
|111,50
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,88
|-0,41
|Lider Faktoring
|4,08
|-0,49
|19,65
|Link Bilgisayar
|27,68
|-0,43
|-12,39
|Logo Yazılım
|39,56
|-3,37
|27,04
|Lokman Hekim Sağlık
|12,95
|-0,92
|84,17
|Lüks Kadife
|50,65
|-0,69
|76,39
|Makina Takım
|3,10
|0,00
|-9,09
|Manas Enerji Yönetimi
|16,00
|0,06
|Margün Enerji
|9,09
|-0,11
|Marka Yatırım Holding
|3,76
|0,80
|-41,52
|Marmaris Altınyunus
|242,30
|5,67
|118,09
|Marshall
|221,50
|-0,76
|-27,78
|Martı GMYO
|0,87
|0,00
|-65,93
|Martı Otel
|1,84
|1,10
|-13,62
|Matriks Bilgi Dağıtım
|20,38
|0,10
|Mavi Giyim
|68,20
|1,04
|32,15
|Mazhar Zorlu Holding
|30,46
|1,26
|-3,24
|Meditera Tıbbi Malzeme
|45,10
|-0,70
|Mega Polietilen
|5,86
|0,34
|-23,50
|Menderes Tekstil
|2,20
|-2,22
|-28,80
|Mercan Kimya
|9,49
|0,96
|Merit Turizm
|29,90
|-0,93
|188,63
|Merko Gıda
|4,22
|-0,47
|-51,16
|Metemtur Yatırım
|3,78
|-0,53
|-53,25
|Metro Holding
|1,39
|1,46
|-25,75
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,22
|0,91
|-23,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,59
|0,63
|-30,24
|Mia Teknoloji
|33,82
|-3,43
|Migros Ticaret
|37,70
|-0,48
|-11,92
|Milpa
|3,56
|0,28
|-22,61
|Mistral GMYO
|4,06
|1,00
|-13,17
|MLP Sağlık
|29,96
|-0,93
|50,78
|MMC San. ve Tic. Yat.
|2,93
|-3,30
|-36,30
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,73
|0,58
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|8,03
|1,65
|-32,24
|Mondi Tire Kutsan
|10,23
|4,39
|34,61
|Nasmed Egepol
|7,30
|-1,22
|Naturel Enerji
|40,56
|-1,22
|14,23
|Naturelgaz
|6,74
|0,45
|Net Holding
|6,15
|3,02
|79,30
|Netaş Telekom.
|17,01
|-0,53
|-39,42
|Niğbaş Niğde Beton
|16,79
|6,20
|-67,71
|Nuh Çimento
|50,80
|0,10
|5,77
|Nurol GMYO
|5,58
|-2,11
|-23,46
|Odaş Elektrik
|1,34
|0,75
|-54,16
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|24,66
|-2,07
|Orge Enerji Elektrik
|6,14
|-0,16
|33,12
|Orma Orman Mahsulleri
|37,96
|0,00
|157,88
|Osmanlı Menkul
|26,20
|0,23
|-14,78
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,57
|1,29
|-32,73
|Otokar
|349,40
|-0,06
|14,83
|Otto Holding
|38,00
|-1,30
|260,87
|Oyak Çimento
|7,89
|2,07
|-10,14
|Oyak Yat. Ort.
|6,83
|-0,44
|-1,04
|Oyak Yatırım Menkul
|43,68
|-5,58
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,19
|-1,52
|10,19
|Özak GMYO
|5,99
|0,84
|17,45
|Özbal Çelik Boru
|26,96
|-0,59
|311,60
|Özderici GMYO
|1,57
|3,29
|-29,28
|Özerden Plastik
|7,46
|2,61
|-17,11
|Pamel Elektrik
|82,65
|5,42
|287,66
|Panora GMYO
|9,50
|3,60
|61,82
|Papilon Savunma
|14,17
|7,59
|-37,68
|Park Elek.Madencilik
|6,24
|-0,32
|16,20
|Parsan
|31,06
|0,45
|27,82
|Pasifik GYO
|14,35
|-2,05
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|11,80
|-0,84
|Pegasus
|86,95
|-1,42
|16,55
|Peker GMYO
|0,90
|0,00
|-61,53
|Penguen Gıda
|3,32
|-0,60
|-34,26
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|375,30
|-1,83
|Pera GMYO
|1,20
|0,84
|-31,50
|Pergamon Dış Ticaret
|27,82
|9,96
|51,78
|Petkim
|8,03
|-0,25
|61,24
|Petrokent Turizm
|7.000,10
|-2,78
|672,30
|Pınar Et ve Un
|19,71
|-0,40
|-9,93
|Pınar Su
|3,39
|0,00
|-16,59
|Pınar Süt
|17,73
|0,17
|-21,37
|Plastikkart
|19,40
|5,43
|36,20
|Polisan Holding
|2,94
|0,34
|-23,53
|Politeknik Metal
|542,00
|1,98
|33,59
|Prizma Press Matbaacılık
|3,55
|-0,28
|-35,22
|QNB Finans Fin. Kir.
|80,10
|0,00
|-36,07
|QNB Finansbank
|39,80
|0,25
|-43,43
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,98
|-0,17
|Rainbow Polikarbonat
|12,65
|0,40
|Ral Yatırım Holding
|15,50
|-0,26
|249,10
|Ray Sigorta
|14,31
|-1,78
|-7,38
|Reysaş GMYO
|3,62
|0,28
|11,66
|Reysaş Lojistik
|4,58
|0,66
|-11,48
|Rhea Girişim
|1,83
|0,00
|-50,81
|Rodrigo Tekstil
|19,33
|-6,17
|40,99
|Royal Halı
|3,27
|-2,39
|-4,94
|RTA Laboratuvarları
|21,96
|-2,49
|-27,48
|Sabancı Holding
|13,30
|-0,30
|20,62
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,00
|0,14
|-35,66
|Sanel Mühendislik
|5,77
|-3,51
|68,71
|Sanifoam Sünger
|31,14
|0,19
|128,97
|Sanko Pazarlama
|9,27
|2,77
|0,02
|Saray Matbaacılık
|3,90
|-1,27
|-55,53
|Sarkuysan
|20,40
|1,09
|134,55
|Sasa Polyester
|54,10
|1,41
|261,04
|Say Yenilenebilir Enerji
|30,34
|3,98
|256,52
|Sekuro Plastik
|16,55
|0,30
|18,55
|Selçuk Ecza Deposu
|11,61
|0,96
|-13,56
|Selçuk Gıda
|4,25
|0,00
|-14,66
|Selva Gıda Sanayi
|14,24
|2,08
|Senkron Güvenlik
|21,80
|0,74
|-16,98
|Serve Film Prodüksiyon
|13,01
|3,25
|-18,69
|Servet GMYO
|93,20
|-0,75
|18,88
|Seyitler Kimya
|11,13
|-9,95
|-17,33
|Silverline Endüstri
|4,83
|-0,21
|-43,84
|Sinpaş GMYO
|4,30
|-0,69
|2,87
|Smartiks Yazılım
|5,86
|-2,50
|-33,86
|Sodaş Sodyum Sanayii
|29,90
|-0,33
|13,53
|Söktaş
|2,33
|0,43
|-28,32
|Sönmez Filament
|37,20
|0,11
|-30,06
|Sönmez Pamuklu
|8,30
|-5,14
|-43,75
|Sumaş Suni Tahta
|94,90
|4,23
|86,04
|Şeker Fin. Kir.
|5,15
|-2,09
|-19,53
|Şekerbank
|1,03
|0,00
|-31,79
|Şişe Cam
|13,80
|-0,36
|92,75
|Şok Marketler Ticaret
|13,07
|-0,46
|4,73
|T. Halk Bankası
|4,64
|0,00
|-16,55
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|17,40
|-0,57
|-30,15
|T.S.K.B.
|1,45
|0,69
|-16,98
|T.Tuborg
|19,33
|1,05
|9,02
|Tat Gıda
|12,24
|2,34
|5,87
|TAV Havalimanları
|31,92
|-1,78
|49,86
|Tek-Art Turizm
|1,23
|1,65
|-39,11
|Tekfen Holding
|20,44
|-0,49
|24,64
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,32
|-0,32
|-27,02
|Temapol Polimer Plastik
|14,70
|0,34
|27,83
|Tetamat Gıda Yatırımları
|354,80
|-1,74
|64,03
|TGS Dış Ticaret
|15,74
|8,18
|23,84
|Tofaş Oto. Fab.
|73,45
|-1,28
|137,62
|Torunlar GMYO
|3,93
|0,00
|0,77
|Trabzon Liman
|31,68
|6,59
|6,35
|Trabzonspor Sportif
|6,19
|-0,32
|153,69
|Trend GMYO
|6,36
|0,00
|-49,40
|TSKB GMYO
|2,86
|-0,69
|-40,74
|Tuğçelik
|14,89
|-0,73
|84,28
|Tukaş
|7,34
|0,27
|-24,25
|Turcas Petrol
|4,01
|0,00
|-17,32
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,82
|0,56
|Turkcell
|19,32
|-1,43
|29,52
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,78
|-1,40
|40,58
|Tüpraş
|156,50
|0,19
|44,91
|Türk Hava Yolları
|20,72
|-1,71
|60,50
|Türk İlaç Serum
|12,08
|-0,90
|Türk Prysmian Kablo
|56,20
|8,08
|365,91
|Türk Telekom
|9,97
|-0,60
|26,21
|Türk Traktör
|209,10
|-2,06
|22,73
|Türker Proje Gayrimenkul
|123,40
|-1,36
|9,30
|Türkiye Sigorta
|5,01
|-0,20
|-18,91
|Ufuk Yatırım
|18,00
|0,00
|34,33
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,20
|0,00
|-24,53
|Ulusal Faktoring
|2,64
|-2,58
|Ulusoy Elektrik
|60,95
|0,91
|18,70
|Ulusoy Un Sanayi
|6,74
|-1,61
|32,46
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,58
|0,00
|-32,48
|Utopya Turizm
|12,21
|-0,49
|-68,53
|Uzertaş Boya
|32,92
|0,00
|-41,84
|Ülker Bisküvi
|17,75
|0,51
|-20,47
|Ünlü Yatırım Holding
|5,27
|2,73
|Vakıf Fin. Kir.
|3,14
|0,32
|53,81
|Vakıf GMYO
|1,59
|-0,63
|-33,72
|Vakıf Yat. Ort.
|5,48
|0,55
|-25,54
|Vakıflar Bankası
|3,75
|0,27
|-20,38
|Vakko Tekstil
|9,69
|0,83
|54,63
|Vanet Gıda
|4,70
|8,05
|-39,20
|VBT Yazılım
|21,44
|0,75
|Verusa Holding
|48,40
|1,38
|7,36
|Verusaturk Girisim
|25,38
|4,19
|94,51
|Vestel
|24,48
|0,82
|47,61
|Vestel Beyaz Eşya
|7,84
|-0,13
|76,64
|Viking Kağıt
|6,21
|-0,16
|-31,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,54
|2,31
|18,11
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,24
|0,07
|-19,21
|Yataş
|11,06
|-0,72
|-21,84
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,03
|-0,66
|-31,14
|Yeni Gimat GMYO
|21,08
|-2,14
|81,85
|Yeo Teknoloji
|54,90
|1,39
|Yeşil GMYO
|0,79
|0,00
|-42,75
|Yeşil Yapı
|0,93
|0,00
|-49,46
|Yeşil Yatırım Holding
|1,82
|-1,62
|-57,44
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.999,80
|0,00
|-3,85
|Yonga Mobilya
|26,50
|2,08
|-11,04
|Yükselen Çelik
|5,37
|1,51
|3,36
|Yünsa
|12,94
|0,31
|-6,85
|Ziraat GMYO
|2,46
|-0,40
|Zorlu Enerji
|1,67
|-0,60
|-33,97
(Son)
Kaynak: AA
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