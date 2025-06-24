BOTAŞ 2023 Doğal Gaz Tüketim Öngörüsü - Son Dakika
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Ekonomi

BOTAŞ 2023 Doğal Gaz Tüketim Öngörüsü

BOTAŞ 2023 Doğal Gaz Tüketim Öngörüsü
24.06.2025 21:21
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BOTAŞ, 2023'te doğal gaz tüketiminin 58,2 milyar metreküp olmasını bekliyor ve arz güvenliğine odaklanıyor.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Abdulvahit Fidan, " Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 53,4 milyar metreküplük doğal gaz tüketimi gerçekleşti. Bu yıl yapmış olduğumuz projeksiyonlarla yaklaşık 58,2 milyar metreküp doğal gaz tüketiminin olacağını öngörmekteyiz." dedi.

BOTAŞ'ın 2021 ve 2022 yılı hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda görüşüldü.

Fidan, komisyonda yaptığı konuşmada, BOTAŞ'ın Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı, Ceyhan- Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı, Batman- Dörtyol ve Dörtyol-Ceyhan Ham Petrol Boru Hatlarının, Ceyhan ve Dörtyol'daki birimleri vasıtasıyla faaliyet yaptığını söyledi.

Türkiye'deki boru hatlarıyla bugüne kadar toplam 14,5 milyar varil petrol taşındığını vurgulayan Fidan, bunun 2025 Ocak-Mayıs döneminde ise 129,4 milyon varil olduğunu ifade etti.

Fidan, BOTAŞ'ın en önemli tesislerinin Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Üniteleri (FSRU) olduğunun altını çizerek, "2018'de devreye aldığımız Dörtyol FSRU Tesisi 28 milyon metreküplük depolama kapasitesine sahip. Bugüne kadar 11 milyar metreküplük gazlaştırma yaparak arz güvenliğimize önemli bir katkı sağlamıştır." diye konuştu.

Fidan, jeopolitik açıdan stratejik konuma sahip Türkiye'nin enerji ticaret merkezi olması için de çeşitli uluslararası projeler üzerinde çalıştıklarını vurgulayarak, "6 milyar kapasiteye sahip TANAP ile 2018'den bu yana 33 milyar metreküplük doğal gaz Türkiye sistemine alındı." ifadesini kullandı.

Öte yandan, TürkAkım ile yaklaşık 48,5 milyar metreküp doğal gazın Türkiye sistemine dahil edildiğini söyleyen Fidan, yapılan çalışmalarla mart ayı itibarıyla da Türkmen gazının Türkiye'ye tedarikinin sağlandığını kaydetti.

"Kesintisiz enerji arzı için tedbirimizi aldık"

Fidan, Türkiye'nin günlük 161 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesine sahip olduğunu anlattı.

Türkiye'nin 34 ülkeyle LNG ticareti yaptığını, 2024'te toplam 51,9 milyar metreküplük doğal gaz ithalat miktarı gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu.

"Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 53,4 milyar metreküplük doğal gaz tüketimi gerçekleşti. Bu yıl yapmış olduğumuz projeksiyonlarla yaklaşık 58,2 milyar metreküp doğal gaz tüketiminin olacağını öngörmekteyiz. Kesintisiz bir enerji arz akışının, gaz akışının sağlanması için gerekli her türlü tedbirlerimizi almış durumdayız. BOTAŞ'ın 2025 itibarıyla 45,8 milyarlık bir yatırım bütçesi bulunuyor. Başlıca projelerimiz arasında da halihazırda devam eden ilçelere gaz ulaştırılması, Batı Karadeniz'deki doğal gaz boru hattının tamamlanması projesi, yapım çalışmalarına başladığımız kompresör istasyonları projesi, genişletmesini yaptığımız Tuz Gölü ve Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tesisi, Marmara Ereğlisi'nin dördüncü tank projesi ve Ceyhan'da yaptığımız tank çiftliği projeleri var."

"Doğal gazda ortalama her hane yılda 11 bin lira destekleniyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu da Türkiye'nin 13 doğal gaz giriş noktası olduğunu ve farklı ülkelerden boru gazı ve LNG ile doğal gaz faaliyetinde bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin doğal gaz giriş kapasitesinin 495 milyon metreküp olduğuna işaret eden Şatıroğlu, şöyle konuştu:

"Bu kış soğuk bir dönem geçirdik. Günlük 335 milyon metreküp tüketimle pik yaşadık, tarihi tüketim rekoru kırıldı. Bu esnada İran gazı kesti. 30 milyon metreküplük hattan doğal gaz iletimi kesildi. Hiç kimse hissetmedi. Aynı tarihlerde Azerbaycan kuyularında üretim düşüşü yaşandı, bu ülkeden gelen gaz da azaldı ancak yine hiç kimse hissetmedi. Sonuç olarak bu arz güvenliğini tahkim etme anlamında yaptığı bütün faaliyetler gerçekten takdire şayan ve bütün ekibi tebrik ediyorum."

Şatıroğlu, Avrupa ülkelerinin doğal gaz depolama kapasitelerinin ülkelerin yıllık tüketimlerinin yüzde 20'ine karşılık geldiğini söyledi.

BOTAŞ'ın, Tuzgölü ve Silivri'de bulunan yer altı doğal gaz depolama tesisleriyle Türkiye tüketiminin yüzde 12'sinin depolanabildiğini belirten Şatıroğlu, "Yakın zamanda yatırımlarla yüzde 12 olan kapasiteyi yüzde 20'ye çıkaracağız. Bütün vekillerimiz en küçük yerleşim yerine kadar doğal gaz istiyorlar. Neden? Çünkü doğal gaz çok ucuz." diye konuştu.

Şatıroğlu, 2028'e kadar Türkiye'de doğal gaz arzının sağlanmadığı ilçe merkezi bırakmamayı hedeflediklerini belirtti.

"Enerji arz güvenliği kapsamında kaynak çeşitliliğine önem veriyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar ise BOTAŞ'ın herhangi bir ülke ya da şirkete borcu olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"İran ve İsrail arasındaki çatışmaların devam ettiği bu süreçte enerji arz güvenliği ile ilgili her türlü tedbir alındı. Yoğun bir şekilde kış için hazırlıklarımızı yapmaktayız. Arz güvenliği kapsamında kaynak çeşitliliğine önem veren bir kurumuz. Azerbaycan ile 2024'te biten doğal gaz tedarik anlaşmamızı 2030 sonuna kadar uzatmış bulunmaktayız. Uzun dönemli olarak çeşitli şirketlerle 2027'den itibaren 10 yıllık LNG anlaşmaları imzaladık."

Görüş ve önerilerin sunulmasının ardından komisyonda, BOTAŞ'ın 2021 ve 2022 yılı bilanço ve gelir tabloları ibraz edildi.

Öte yandan komisyonda, BOTAŞ International (BIL), Turkish Petroleum International Company (TPIC) ve Turkish Energy AŞ'ye ait 2021 ve 2022 yılı bilanço hesapları görüşüldü.

Kaynak: AA

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Botaş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BOTAŞ 2023 Doğal Gaz Tüketim Öngörüsü - Son Dakika

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