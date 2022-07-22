Boyner Cadde Sıfır Atık Belgesi aldı - Son Dakika
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Boyner Cadde Sıfır Atık Belgesi aldı

22.07.2022 10:22
Boyner Cadde Sıfır Atık Belgesi aldı

Boyner Cadde mağazası, deneyim odaklı mağazacılığı teknoloji, sanat, sürdürülebilirlik ve sporla Erenköy'de buluşturarak Sıfır Atık Belgesi'ni kazanmaya hak kazandı.

Boyner Cadde mağazası, deneyim odaklı mağazacılığı teknoloji, sanat, sürdürülebilirlik ve sporla Erenköy'de buluşturarak Sıfır Atık Belgesi'ni kazanmaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, perakende sektörünün öncü markalarından Boyner, geçen yıl Erenköy'de hizmete açtığı mağazası ile mağazacılık anlayışına yeni bir boyut getirdi.

Sunduğu yaşam deneyimiyle misafirlerini özel ve evinde hissettirmeyi başaran Boyner Cadde mağazası, sürdürülebilirlik adına yaptığı çalışmalar kapsamında da İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından sıfır atık yönetmeliğine uygun görülerek "Sıfır Atık Belgesi"ni almaya hak kazandı.

Boyner Cadde Mağazası, kaynakların daha verimli kullanılmasını hedefleyerek israfın önlenmesini sağlayan, atık oluşumunu minimize ederek atığın oluşması durumunda geri kazanımını kapsayan sıfır atık yönetmeliğine uygun görüldü.

Sanat ile sürdürülebilirliğin iç içe olduğu mağazada satış değerini kaybetmiş ürünlerin Deniz Sağdıç'ın ellerinde birer sanat eserine dönüştüğü eserlerin yanı sıra atık denimlerden ileri dönüşüm yöntemiyle tasarlanmış koltuk, lambader, sehpa ve halı gibi eşyalar da bulunuyor.

Öte yandan israfın ve karbon ayak izinin minimuma düşürüldüğü bir altyapıya sahip olan Boyner Cadde'de yağmur suları arıtılarak mağaza içindeki rezervuarlarda ve mağazanın arka bahçesinde hayat bulan dikey tarım faaliyetlerinde kullanılıyor.

Minimum atığın hedeflendiği mağazanın birçok noktasında oluşan atıkları ayrıştırarak toplayabilmek adına atık kutuları yer alıyor.

Cam, plastik, karton gibi farklı materyallerin ayrıştırılarak atılması için konumlandırılan kutular ile atıkların geri dönüşüme kazandırılması amaçlanıyor.

Aynı zamanda, mağazada yer alan pil atık kutuları sayesinde müşteriler evlerinde kullanmadıkları pilleri kutulara atarak doğayı korumaya destek olabiliyor.

Boyner'in, Lokman Hekim Sağlık Vakfı ile 2014 yılından bu yana sürdürdüğü İyiliğe Dönüştür projesi de kullanılmayan tekstil ürünlerinin yeniden değerlendirilmesini amaçlıyor.

Sosyal, çevresel, ekonomik kalkınma hedeflerine yönelik ve daha sürdürülebilir olma amacıyla hayata geçirilen bu proje kapsamında, kullanılmayan tekstil ürünlerinin Boyner mağazalarında bulunan atık kutularında toplanarak ekonomiye yeniden kazandırılmasıyla ekolojik ayak izinin azaltılması hedefleniyor.

İlerleyen günlerde Boyner Cadde mağazasının çatısına yerleştirilen güneş panelleri ile kendi elektriğini üretmeyi de hedefleyen Boyner, sürdürülebilirlik vizyonunu mağazalarında yaygınlaştırmaya ve bu yöndeki yatırımlarına devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Üst Yöneticisi (CEO) Eren Çamurdan, sürdürülebilirliği işlerinin odağına aldıklarını, koleksiyonlarında, projelerinde, mağaza konseptlerinde, ofislerinde ve daha birçok alanda bu konuda yapabileceklerinin hep daha fazlasını yapabilmek adına çalıştıklarını belirtti.

Çamurdan, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik felsefesinin hayat bulduğu mağazalarımızın sayısını artırmak için çalışmaya tüm enerjimizle devam ediyoruz. Boyner Cadde ile Sıfır Atık Belgesi'ni almak bizleri hem çok mutlu etti hem de önümüzdeki projelerimiz için bir motivasyon kaynağı oldu."

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Kaynak: AA

Erenköy, Boyner, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Boyner Cadde Sıfır Atık Belgesi aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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