Bozcaada Limanı'na Yeni Proje - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bozcaada Limanı'na Yeni Proje

Bozcaada Limanı\'na Yeni Proje
01.03.2026 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozcaada'da mendirek uzatma projesi ile deniz güvenliği artırılacak ve turizm desteklenecek.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bozcaada'da hayata geçirilerek "Bozcaada Limanı Yat Yanaşma Rıhtımı Yapım İşi Projesi" kapsamında adadaki 291 metre uzunluğundaki mendirek (dalgakıran) 152 metre uzatılacak.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe, GESTAŞ Genel Müdürü Hasan İlhan Yürükçü ve Bozcaada AK Parti İlçe Başkanı Ünsal Yayım, bir araya geldikleri toplantıda, "Bozcaada Limanı Yat Yanaşma Rıhtımı Yapım İşi Projesi" kapsamında yapılacak mendirek uzatma projesini inceledi.

Toplantıda, 291 metre uzunluğundaki ana dalgakıranın onarılması, 152 metrelik ana dalgakıranın uzatılması, 165 metre uzunluğunda tali dalgakıran yapımı ve 135 metrelik rıhtım onarımı ele alındı.

AK Parti Milletvekili Gider, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin ihalesinin tamamlandığını, şu anda yalnızca itiraz süreçlerinin devam ettiğini belirterek, sözleşmenin imzalanmasının ardından çalışmalara başlanacağını söyledi.

Projenin resmi süresinin 3 yıl olduğunu ifade eden Gider, yüklenici firmadan çalışmayı 1,5-2 yıl içerisinde tamamlamasını talep edeceklerini dile getirerek, "Projeye sadece mendirek uzatılma projesi olarak bakmamak lazım, bu Bozcaada'nın doğasını koruyan, kirletilmesini önleyen ve tekneleri koruyan bir proje olacak." dedi.

İnşaat sürecinde adaya karadan malzeme taşınmasının uygun olmadığını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ilettiklerini aktaran Gider, yaklaşık 600 bin ton taş ve 150 bin ton beton kullanılacak çalışmanın denizden yürütülmesinin planlandığını ve projenin en kısa sürede faaliyete geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Mendirek uzatılmasıyla birlikte iskelenin daha muhkem hale geleceğini ifade eden Gider, balıkçı kayıkları ve yatlar için ilave kapasite artışı sağlanması amacıyla kurum izinlerine başvurulacağını söyledi.

İlgili sit ve doğal kurul süreçlerinin en uygun şekilde değerlendirileceğine inandığını dile getiren Gider, "Amacımız Bozcaada turizmini daha fazla katma değer üreten bir yapıya kavuşturmak." diye konuştu.

Bozcaada'yı korumanın birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Gider, sözlerine şöyle devam etti:

"Bozcaada'yı geliştirmek demek yeni inşaatlar yapılması demek asla değildir. Bozcaada'ya yapılacak yeni ikinci bir konuta tahammülümüz yok. Turizm tesislerini istiyoruz, yatlar istiyoruz, bunlarla ilgili altyapılar istiyoruz. Sağ olsun gerek ilçe teşkilatımız gerekse belediye başkanımız bu konuda hemfikiriz. Bozcaada'yı hep birlikte koruyacağız. Koruyarak geliştirip katma değerini artıracağız."

Lodoslu havalarda Bozcaada iskelesinin yeterince korunaklı olmadığına ve teknelerin risk altında kaldığına dikkati çeken Gider, mendirek uzatılmasıyla hem deniz güvenliğinin artırılacağını hem de sahil yollarının yenilenmesi ve iskele trafiğinin azaltılmasıyla yaz aylarında yaşanan yoğunluğun hafifletileceğini kaydetti.

"Proje, mevcut limanı koruma amaçlı"

Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe de projenin mevcut limanı koruma amaçlı olduğunu ifade etti.

En önemli kazanımın alternatif bir iskeleyle ada merkezinin korunması olduğunu vurgulayan Göztepe, kararın adanın tarihini ve merkezini koruyan bir adım olduğunu kaydetti.

Göztepe, mevcut feribot iskelesinin merkezden dışarıya çıkarılması için de çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

İhalenin tamamlandığını ancak itiraz sürecinin beklendiğini belirten Göztepe, iki hafta içerisinde sürecin netleşmesini beklediklerini söyledi.

Göztepe, sözleşmenin imzalanmasının ardından milletvekili Gider ile GESTAŞ Genel Müdürü Hasan Yürükçü'nün Bozcaada'ya gelerek halkı bilgilendireceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bozcaada, Ekonomi, Turizm, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bozcaada Limanı'na Yeni Proje - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Saldırılar sürerken Mossad’dan İranlılara skandal çağrı Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Pereira’dan Fenerbahçe’nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:15
Tahran’ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
Tahran'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
11:59
İran devlet televizyonu vuruldu
İran devlet televizyonu vuruldu
11:39
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı Tahran’da büyük patlama
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
11:36
Hamaney’in ölümü sonrası Tahran’da mahşeri kalabalık Binlerin ağzında tek slogan var
Hamaney'in ölümü sonrası Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var
11:10
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
11:03
Pakistan da karıştı ABD Başkonsolosluğu’na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
Pakistan da karıştı! ABD Başkonsolosluğu'na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
10:53
İran dini lideri Hamaney öldürüldü İşte ortak saldırının detayları
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
10:46
İran’ın ’son çare’si: Henüz kullanmadılar
İran'ın 'son çare'si: Henüz kullanmadılar
10:16
İran’ın komuta kademesindeki tüm isimler öldürüldü
İran'ın komuta kademesindeki tüm isimler öldürüldü
09:39
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 12:52:58. #.0.4#
SON DAKİKA: Bozcaada Limanı'na Yeni Proje - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.