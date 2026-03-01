Bozcaada Limanı\'na Yeni Proje

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bozcaada'da hayata geçirilerek "Bozcaada Limanı Yat Yanaşma Rıhtımı Yapım İşi Projesi" kapsamında adadaki 291 metre uzunluğundaki mendirek (dalgakıran) 152 metre uzatılacak.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe, GESTAŞ Genel Müdürü Hasan İlhan Yürükçü ve Bozcaada AK Parti İlçe Başkanı Ünsal Yayım, bir araya geldikleri toplantıda, "Bozcaada Limanı Yat Yanaşma Rıhtımı Yapım İşi Projesi" kapsamında yapılacak mendirek uzatma projesini inceledi.

Toplantıda, 291 metre uzunluğundaki ana dalgakıranın onarılması, 152 metrelik ana dalgakıranın uzatılması, 165 metre uzunluğunda tali dalgakıran yapımı ve 135 metrelik rıhtım onarımı ele alındı.

AK Parti Milletvekili Gider, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin ihalesinin tamamlandığını, şu anda yalnızca itiraz süreçlerinin devam ettiğini belirterek, sözleşmenin imzalanmasının ardından çalışmalara başlanacağını söyledi.

Projenin resmi süresinin 3 yıl olduğunu ifade eden Gider, yüklenici firmadan çalışmayı 1,5-2 yıl içerisinde tamamlamasını talep edeceklerini dile getirerek, "Projeye sadece mendirek uzatılma projesi olarak bakmamak lazım, bu Bozcaada'nın doğasını koruyan, kirletilmesini önleyen ve tekneleri koruyan bir proje olacak." dedi.

İnşaat sürecinde adaya karadan malzeme taşınmasının uygun olmadığını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ilettiklerini aktaran Gider, yaklaşık 600 bin ton taş ve 150 bin ton beton kullanılacak çalışmanın denizden yürütülmesinin planlandığını ve projenin en kısa sürede faaliyete geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Mendirek uzatılmasıyla birlikte iskelenin daha muhkem hale geleceğini ifade eden Gider, balıkçı kayıkları ve yatlar için ilave kapasite artışı sağlanması amacıyla kurum izinlerine başvurulacağını söyledi.

İlgili sit ve doğal kurul süreçlerinin en uygun şekilde değerlendirileceğine inandığını dile getiren Gider, "Amacımız Bozcaada turizmini daha fazla katma değer üreten bir yapıya kavuşturmak." diye konuştu.

Bozcaada'yı korumanın birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Gider, sözlerine şöyle devam etti:

"Bozcaada'yı geliştirmek demek yeni inşaatlar yapılması demek asla değildir. Bozcaada'ya yapılacak yeni ikinci bir konuta tahammülümüz yok. Turizm tesislerini istiyoruz, yatlar istiyoruz, bunlarla ilgili altyapılar istiyoruz. Sağ olsun gerek ilçe teşkilatımız gerekse belediye başkanımız bu konuda hemfikiriz. Bozcaada'yı hep birlikte koruyacağız. Koruyarak geliştirip katma değerini artıracağız."

Lodoslu havalarda Bozcaada iskelesinin yeterince korunaklı olmadığına ve teknelerin risk altında kaldığına dikkati çeken Gider, mendirek uzatılmasıyla hem deniz güvenliğinin artırılacağını hem de sahil yollarının yenilenmesi ve iskele trafiğinin azaltılmasıyla yaz aylarında yaşanan yoğunluğun hafifletileceğini kaydetti.

"Proje, mevcut limanı koruma amaçlı"

Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe de projenin mevcut limanı koruma amaçlı olduğunu ifade etti.

En önemli kazanımın alternatif bir iskeleyle ada merkezinin korunması olduğunu vurgulayan Göztepe, kararın adanın tarihini ve merkezini koruyan bir adım olduğunu kaydetti.

Göztepe, mevcut feribot iskelesinin merkezden dışarıya çıkarılması için de çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

İhalenin tamamlandığını ancak itiraz sürecinin beklendiğini belirten Göztepe, iki hafta içerisinde sürecin netleşmesini beklediklerini söyledi.

Göztepe, sözleşmenin imzalanmasının ardından milletvekili Gider ile GESTAŞ Genel Müdürü Hasan Yürükçü'nün Bozcaada'ya gelerek halkı bilgilendireceğini sözlerine ekledi.