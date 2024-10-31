Brent Petrol Fiyatı 72,56 Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı 72,56 Dolar

Brent petrol varil fiyatı, ABD'deki ekonomik büyüme ve azalan stoklarla 72,56 dolara geriledi.

31.10.2024 10:49
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,56 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,64 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 azalarak 72,56 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,83 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı dün gün içinde yüzde 2,42 artış gösterirken, bugün açılışa göre 0,2 yükseldi. Fiyatların artışında, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de ekonominin büyüdüğüne ve talebin artmaya devam edeceğine işaret eden veriler etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 500 bin varil azaldığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 500 bin varil artacağı yönündeydi. Beklentinin aksine gerileyen stoklar, ülkede ham petrol talebinin yükseldiğine işaret ederek fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Ayrıca, ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 büyüdü, tüketici harcamaları ise yüzde 3,7 artarak 2023'ün ilk çeyreğinden bu yana en yüksek artışı kaydetti. Ülkede yarın açıklanacak istihdam verilerinden alınacak sinyallerin ekonominin gidişatına ilişkin daha fazla bilgi vermesi bekleniyor. Uzmanlara göre, söz konusu veriler ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde ülke ekonomisinin istikrarlı büyüme hızını koruduğunu gösteriyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 68 seviyesinde bulunuyor.

Artan ekonomik hareketliliğin petrol talebini de olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

Dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de de ekonominin toparlandığına işaret eden veriler fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Çin'de ekim ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, söz konusu veri Nisan 2024'ten bu yana zayıf seyreden imalat aktivitesinde ilk kez artışa işaret etti.

Brent petrolde teknik olarak 80,33 doların direnç, 70,11 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Brent Petrol, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı 72,56 Dolar - Son Dakika

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