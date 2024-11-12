Brent Petrol Fiyatı Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı Düşüşte

Brent petrolün varil fiyatı 71,60 dolara geriledi, arz fazlası endişeleri artıyor.

12.11.2024 10:18
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,60 dolardan işlem görüyor.

Dün 73,97 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,91 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,43 azalarak 71,60 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,77 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Çin'in teşvik planının ekonomiyi hareketlendirmek için yetersiz kalacağı ve küresel arz fazlası endişelerinin etkisiyle düşmeye devam ediyor. Piyasa oyuncuları, OPEC'in aylık raporundan gelecek fiyat yönlendirmesi ve talep tahminlerini bekliyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de borç sorunları yaşayan yerel yönetimlere özel borç tahvili çıkarma kotasının 3 yıl için 6 trilyon yuana (yaklaşık 840 milyar dolar) yükseltilmesine karar verildi. Uzmanlar, Çin hükümetinin son açıkladığı teşvik planının, yatırımcıların beklentilerini karşılamadığını ifade ederken, piyasa oyuncuları yeni teşvik paketinin petrol fiyatları ve ekonomik büyümeye dair nasıl bir etkisi olacağını sorguluyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), gün içinde aylık petrol piyasası raporunu yayımlayacak. OPEC, geçen ayki raporunda bu yıl için küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü bir önceki tahminine göre günlük 106 bin varil aşağı yönlü revize etmişti. Söz konusu talep düşüşünün çoğunlukla Çin kaynaklı olması bekleniyor.

Petrol talebinde düşüş eğiliminin devam edeceğine dair öngörüler küresel arz fazlası oluşabileceği endişesini körüklüyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oluyor. ABD dolar endeksi 105,605 ile yükseliş eğilimini sürdürüyor. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 76,69 doların direnç, 70,93 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Brent Petrol, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı Düşüşte - Son Dakika

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