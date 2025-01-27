Brent Petrol Fiyatı Düşüyor

Ekonomi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,05 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 78,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,54 dolar seviyesinde tamamladı. Ancak bugün saat 10.01 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,6 azalarak 77,05 dolara geriledi. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 73,90 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni ticaret politikalarına yönelik açıklamalarının ve Suudi Arabistan ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinden petrol fiyatlarını düşürmelerini talep etmesinin ardından haftaya düşüşle başladı.

Trump, OPEC'in petrol fiyatlarını düşürmesinin Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdireceğini vurgulayarak, "Ayrıca Suudi Arabistan ve OPEC'ten petrol maliyetini azaltmalarını isteyeceğim. Düşürmeniz lazım, seçimden önce düşürmemenize şaşırdım. Eğer fiyatlar düşseydi, savaş hemen biterdi." şeklinde konuştu.

OPEC'in ham petrol üretimi, geçen yıl aralık ayında bir önceki aya göre günlük 26 bin varil artarak 26 milyon 741 bin varile yükselmişti.

Dün Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, Kolombiya'dan ABD'ye giren tüm mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması talimatı verdiğini duyurdu ve bu oranın bir hafta içinde yüzde 50'ye çıkarılacağını bildirdi.

Söz konusu yaptırımlar, ABD'li tüketiciler için fiyatları önemli ölçüde artırma ve ithalata dayalı firmalar üzerinde maliyet baskısı oluşturma endişelerine yol açarak petrol fiyatlarını baskılıyor.

Ayrıca, Trump'ın ABD petrol ve gaz üretimini artırma yönündeki politikaları küresel petrol piyasasında arz endişelerini hafifleterek fiyatların aşağı yönlü hareketine katkı sağlamaya devam ediyor.

Bunun yanı sıra, Avrupa'da resesyon endişeleri varlığını sürdürüyor. Avro Bölgesi imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta 46,1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşse de zayıf bir seyir izliyor. Almanya'da ise imalat sanayi PMI 44,1 ile düşük seviyelerde kaldı. Uzmanlar, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyonla mücadelesinin zorlaşabileceğini ve uzun süren parasal sıkılığın resesyon risklerini artırabileceğini belirtiyor. Bu durum, küresel talep görünümünü olumsuz etkileyerek fiyatlar üzerindeki baskıyı artırıyor.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası'nın bu hafta açıklayacağı faiz kararının petrol piyasaları üzerinde belirleyici etkisi olacağı öngörülüyor. Düşük faiz oranlarının, petrol talebini artırması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 81,41 doların direnç, 73,78 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.