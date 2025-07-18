Brent Petrol Fiyatı Yükselişte - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı Yükselişte

18.07.2025 10:00
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Brent petrolün varil fiyatı, bölgedeki gerginlikler nedeniyle 69,34 dolara yükseldi.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 69,34 dolardan işlem görüyor.

Dün 68,93 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 68,89 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 69,34 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,78 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Irak'ın kuzeyindeki petrol sahalarına düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırıları ve İsrail'in Suriye'ye yönelik hava operasyonlarının ardından arz endişelerinin artmasıyla haftanın son işlem gününde yükselişini sürdürüyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, Duhok'taki üç petrol sahasının bomba yüklü İHA'larla hedef alındığını duyurdu. Açıklamada, gün içinde Hunt sahasına da saldırı düzenlendiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, saldırıların Irak'ın enerji altyapısı ve ekonomisi için ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek kınama mesajı yayımladı.

Öte yandan İsrail, Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı binalarını hedef alırken, Lazkiye ilindeki 107. Tugay'a da hava saldırısı düzenledi. Bölgede çatışmaların artacağı endişesi sürüyor.

Gerginliklerin tırmandığı Orta Doğu'da yaşanan bu gelişmeler, yaz aylarında güçlü talebin de etkisiyle petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

Aynı zamanda, bölgedeki jeopolitik risklerin yanı sıra, güçlü mevsimsel talep de piyasayı desteklemeye devam ediyor. Temmuzun ilk iki haftasında küresel petrol talebi günlük ortalama 105,2 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre 600 bin varil artış göstererek beklentilerle büyük ölçüde örtüştü.

Teknik olarak Brent petrolde 70,49 dolar direnç, 65,87 dolar ise destek seviyesi olarak izleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Brent Petrol, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı Yükselişte - Son Dakika

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