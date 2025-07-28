Brent Petrol Fiyatında Artış

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 68,25 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 69 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 67,59 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1 artışla 68,25 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,48 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında varılan ticaret anlaşmasının arz endişelerini hafifletmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya'da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, AB ile kapsamlı bir ticaret anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

Trump, AB'nin ABD'den 750 milyar dolarlık enerji ürünü almayı ve ABD'de 600 milyar doları aşan yatırım yapmayı kabul ettiğini belirtti.

Ayrıca, AB ülkelerinin Amerikan ürünlerine yönelik gümrük tarifelerini kaldıracağını ve pazarlarını tamamen ABD'ye açacağını ifade eden Trump, "ABD, AB'nin otomobil ve diğer tüm ürünlerine doğrudan yüzde 15 gümrük tarifesi uygulayacak. Bugünkü anlaşmadan çok mutluyum. Bence bu şimdiye kadarki en büyük ticaret anlaşması." dedi.

Uzmanlar, söz konusu anlaşmanın ekonomik aktiviteyi destekleyerek enerji talebinde artışa yol açabileceğini ve bunun da petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Öte yandan yatırımcılar, bu hafta Fed'in faiz kararını yakından izliyor. Analistler, bankanın ticaret tarifelerinin enflasyon üzerindeki etkilerini gözlemlemeye devam edeceğini ve faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceğini öngörüyor.

Bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam ve büyüme verilerinin de ABD ekonomisinin seyrine ilişkin daha net sinyaller vermesi bekleniyor. Ayrıca, gelecek ay düzenlenecek Jackson Hole toplantısında Fed yetkililerinin para politikasının geleceğine ilişkin daha fazla ipucu vereceği düşünülüyor.

Düşük faiz ortamının dolar üzerindeki baskıyı artırarak petrol talebini destekleyeceği ve bunun da fiyatlara yukarı yönlü katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

Brent petrolde teknik olarak 69,89 doların direnç, 66,95 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.