Brent Petrol Fiyatları Artışta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Brent Petrol Fiyatları Artışta

06.08.2025 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrol varil fiyatı 67,89 dolara yükseldi; arz endişeleri ve Trump'in açıklamaları etkili oldu.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,89 dolardan işlem görüyor.

Dün 68,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,47 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 67,89 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,96 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımları nedeniyle gümrük tarifesi tehdidinde bulunmasının ardından arz kesintisi endişeleriyle yükselişe geçti.

Trump, Moskova'da Rus yetkililerle görüşmeler yapacaklarını ve çıkacak sonuca göre Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar konusunda karar vereceğini bildirdi.

Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bugün Moskova'da Rus tarafıyla görüşeceğini anımsatarak, bu görüşmelerin sonucunu beklediğini belirtti.

Trump, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı en kısa sürede bitirmek istediğini ancak sürecin görünenden daha karmaşık olduğunu vurgulayarak, Hindistan- Pakistan çatışmalarında oynadığı rolü örnek göstererek bu savaşı da hızlıca durdurmayı çok istediğini ifade etti.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+, 3 Ağustos'ta günlük petrol üretimini 547 bin varil artırma kararı aldı. Bu adım, grubun en son üretim kesintisini planlanandan erken sona erdirecek.

Ayrıca, Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 4,2 milyon varil azaldı. Bu düşüş, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin toparlandığına işaret etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin gün içinde resmi stok verilerini açıklaması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,53 doların direnç, 60,10 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Brent Petrol, Hindistan, Ekonomi, Finans, Rusya, Opec, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatları Artışta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi 80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi
Tüm şehirlere kuruluyor Vatandaş ücretsiz kullanacak Tüm şehirlere kuruluyor! Vatandaş ücretsiz kullanacak
Seda Sayan’dan kardeşi hakkında zor karar Seda Sayan'dan kardeşi hakkında zor karar
Doktoru kedi tüyü mü öldürdü Uzmanı son noktayı koydu Doktoru kedi tüyü mü öldürdü? Uzmanı son noktayı koydu
Dünya yıldızı geliyor Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi transfer çalımı Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı
Numan Kurtulmuş, komisyon toplantısında Kürt şairin dizelerini okudu Numan Kurtulmuş, komisyon toplantısında Kürt şairin dizelerini okudu
Memur-Sen Başkanı Yalçın kritik zam teklifinin yarın gelmesini talep etti Memur-Sen Başkanı Yalçın kritik zam teklifinin yarın gelmesini talep etti
Barcelona yıldızı Lamine Yamal’ın skandalları bitmiyor: Bu kez Arjantinli modelle yakalandı Barcelona yıldızı Lamine Yamal'ın skandalları bitmiyor: Bu kez Arjantinli modelle yakalandı!
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 748 milyon dolarlık temiz enerji desteği Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 748 milyon dolarlık temiz enerji desteği

09:12
Halı yıkamacıdan olay itiraf Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
Halı yıkamacıdan olay itiraf! Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
09:04
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor!
09:01
Hem suçlu hem güçlü esnaf Zabıtayı itti, dükkandan kovdu, tehdit etti
Hem suçlu hem güçlü esnaf! Zabıtayı itti, dükkandan kovdu, tehdit etti
07:23
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
23:28
ABD’nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu Sözcü yorum yapmak istemedi
ABD'nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu! Sözcü yorum yapmak istemedi
13:48
Türkiye’de ilk kez görüldü: Elektrikli araç satışında sürpriz yükseliş
Türkiye'de ilk kez görüldü: Elektrikli araç satışında sürpriz yükseliş
13:47
Usta sanatçı Selçuk Alagöz yaşam savaşını kaybetti
Usta sanatçı Selçuk Alagöz yaşam savaşını kaybetti
13:28
Görülmemiş olay İŞKUR’a futbolcu ilanı verdiler, işte yapılan başvurusu sayısı
Görülmemiş olay! İŞKUR'a futbolcu ilanı verdiler, işte yapılan başvurusu sayısı
13:24
Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et
Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et
13:20
Kurdele kesmeye katıldı, iddia edilen ücret dudak uçuklattı
Kurdele kesmeye katıldı, iddia edilen ücret dudak uçuklattı
12:46
Nihal Candan’ın telefonu açıldı, şoke eden mesajlar gün yüzüne çıktı
Nihal Candan'ın telefonu açıldı, şoke eden mesajlar gün yüzüne çıktı
12:43
Ayasofya Camii’ni ateşe verip yakmaya çalıştı O anlar saniye saniye kamerada
Ayasofya Camii'ni ateşe verip yakmaya çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
12:28
Denizli Valisi’nden emlak vergisi tepkisi: Yüzde 2000’lik artış kabul edilemez
Denizli Valisi'nden emlak vergisi tepkisi: Yüzde 2000'lik artış kabul edilemez
12:20
Sinem’in öldürülmeden önce çekilen son fotoğrafı ve mesajı ortaya çıktı
Sinem'in öldürülmeden önce çekilen son fotoğrafı ve mesajı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 10:00:20. #7.12#
SON DAKİKA: Brent Petrol Fiyatları Artışta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.