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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatları Düşerken

Brent Petrol Fiyatları Düşerken

Brent petrolün varil fiyatı 63,94 dolara geriledi, fiyatlardaki düşüş çeşitli belirsizliklere bağlı.

16.05.2025 09:59
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 63,94 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,01 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,24 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,5 azalarak 63,94 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,85 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikaları stratejilerindeki belirsizlikler, Rusya- Ukrayna barış müzakereleri ve küresel petrol arzının artacağına yönelik haber akışı etkili oluyor.

ABD ile Çin arasındaki tarife gerilimi bir süreliğine yatışsa da, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında uyguladığı ekonomi ve ticaret politikalarının sonuçlarına ilişkin soru işaretleri varlığını koruyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomik ortamın 2020'den bu yana önemli ölçüde değiştiğini ve Bankanın para politikası stratejisinin gözden geçirilmesinin bu değişikliklere ilişkin değerlendirmelerini yansıtacağını ifade ederek, mevcut gözden geçirme sürecinde son 5 yılın deneyimi ışığında Bankanın stratejik çerçevesinin yönlerini yeniden ele alacaklarını belirtti.

Yüksek faiz oranlarının, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yol açarak petrol talebini zayıflatacağı ve fiyatları aşağı yönlü etkileyeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna arasında düzenlenecek barış müzakereleri de piyasa oyuncularının arz konusundaki endişelerini hafifleterek fiyatların düşüşünü destekliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio dün yaptığı açıklamada, Suriye'de barış ve istikrarı desteklemeye hazır olduklarını belirterek, ABD heyetinin, Ukrayna'dan üst düzey bir heyetle görüşeceğini ve Rusya-Ukrayna müzakerelerine katılacağını kaydederek ateşkesin önemine işaret etti.

Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı ile Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın bugün İstanbul'da düzenlenmesi planlanıyor.

Bunun yanı sıra, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA), bu yıla ilişkin küresel petrol arzı artış öngörüsü de fiyatları baskıladı.

IEA'nın Petrol Piyasası Raporu'na göre, küresel petrol arzı nisanda önceki aya göre günlük yaklaşık 160 bin varil artarak 104 milyon 460 bin varile yükseldi.

Öte yandan, bu dönemde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) toplam petrol arzı, geçen ay bir önceki aya göre günlük yaklaşık 120 bin varil düşüşle günlük 33 milyon 50 bin varil oldu. OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise aynı dönemde günlük yaklaşık 280 bin varil artışla 71 milyon 410 bin varil seviyesine ulaştı.

Brent petrolde teknik olarak 67,66 doların direnç, 59,80 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatları Düşerken - Son Dakika

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