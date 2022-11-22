Akaryakıta 1 lira 16 kuruşluk indirim: Benzinin litre fiyatı 20 lira seviyelerine geriledi - Son Dakika
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Akaryakıta 1 lira 16 kuruşluk indirim: Benzinin litre fiyatı 20 lira seviyelerine geriledi

23.11.2022 00:13

Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 16 kuruşluk indirim geldi. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litresi de 20 lira seviyelerine geriledi.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta indirim geldi.

BENZİNİN FİYATI DÜŞTÜ

Benzinin fiyatı 1 lira 16 kuruş düştü. İndirimin ardından benzinin litresi 20 lira seviyelerine geriledi.

LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 7 kuruşa, Ankara'da 20 lira 24 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 25 kuruşa indi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta 1 lira 16 kuruşluk indirim: Benzinin litre fiyatı 20 lira seviyelerine geriledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akaryakıta 1 lira 16 kuruşluk indirim: Benzinin litre fiyatı 20 lira seviyelerine geriledi - Son Dakika
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