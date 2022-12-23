Benzinin fiyatı bir kez daha değişti! Bu kez kötü haber geldi - Son Dakika
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Benzinin fiyatı bir kez daha değişti! Bu kez kötü haber geldi

23.12.2022 00:38

3 gün önce çifte indirim gelen akaryakıta bu kez zam geldi. Gece yarısından itibaren benzinin litresi 67 kuruş yükseldi. Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 18 lira 62 kuruş, Ankara'da 18 lira 84 kuruş, İzmir'de ise 18 lira 82 kuruş oldu.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 3 gün önce akaryakıta gelen çifte indirimin ardından bu kez de benzine zam geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 67 kuruş arttı.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 18 lira 62 kuruşa, Ankara'da 18 lira 84 kuruşa, İzmir'de ise 18 lira 82 kuruşa çıktı.

FİYAT SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

23 Kasım'da benzine 1 lira 16 kuruş indirim, 24 Kasım'da benzine 55 kuruş zam, motorine 95 kuruş indirim, 25 Kasım'da benzine 45 kuruş indirim, 29 Kasım'da motorine 82 kuruş indirim, 30 Kasım'da motorine 58 kuruş indirim, 3 Aralık'ta motorine 1 lira 16 kuruş zam, 6 Aralık'ta motorine 66 kuruş indirim, 8 Aralık'ta motorine 1 lira 90 kuruş, benzine 2 lira 15 kuruş indirim, 10 Aralık'ta benzine 75 kuruş indirim, 16 Aralık'ta benzine 1 lira 8 kuruş zam, 17 Aralık'ta motorine 1 lira 70 kuruş zam, 20 Aralık'ta benzine 61 kuruş, motorine 77 kuruş indirim gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Benzinin fiyatı bir kez daha değişti! Bu kez kötü haber geldi - Son Dakika


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