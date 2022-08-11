Araç sahiplerine kötü haber! Dün 1 lira ucuzlayan motorine bugün 82 kuruş zam geldi - Son Dakika
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Araç sahiplerine kötü haber! Dün 1 lira ucuzlayan motorine bugün 82 kuruş zam geldi

11.08.2022 00:19

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik petrol ve dolar kurundaki oynaklık sebebiyle devam ediyor. Dün 1 lira ucuzlayan motorine bugün 82 kuruş zam geldi. Motorinin litre fiyatı yeniden 23 liranın üzerini gördü.

Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrolde dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Dün gece motorine yapılan 1 liralık indirimin ardından bu gece de zam geldi. Motorinin fiyatı 81 kuruş arttı.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından İstanbul'da motorinin litresi 23 lira 23 kuruşa yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 23 lira 36 kuruşa çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Son Dakika Ekonomi Araç sahiplerine kötü haber! Dün 1 lira ucuzlayan motorine bugün 82 kuruş zam geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araç sahiplerine kötü haber! Dün 1 lira ucuzlayan motorine bugün 82 kuruş zam geldi - Son Dakika
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