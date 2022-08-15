Benzin ve motorin fiyatları değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde gelen indirimlerin yerini yeniden zamlar almaya başladı.
Motorine 10 Ağustos'ta 1 lira indirim, 11 Ağustos'ta 82 kuruş zam gelmişti.13 Ağustos tarihinde ise benzinin fiyatı 1 lira 10 kuruş arttı. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren bir zam da motorine bekleniyor.
Motorinin litresi 1 lira 26 kuruş artacak. Fiyat artışıyla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,44 TL'ye, Ankara'da 24,55 TL'ye ve İzmir'de 24,57 TL'ye yükselecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
Son Dakika › Ekonomi › Motorine 1 lira 26 kuruşluk zam geliyor: Litresi 24 lirayı aşacak - Son Dakika