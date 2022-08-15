Motorine 1 lira 26 kuruşluk zam geliyor: Litresi 24 lirayı aşacak - Son Dakika
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Motorine 1 lira 26 kuruşluk zam geliyor: Litresi 24 lirayı aşacak

15.08.2022 10:49

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 26 kuruşluk zam gelecek. Fiyat artışının ardından motorinin litresi 24 lirayı aşacak.

Benzin ve motorin fiyatları değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde gelen indirimlerin yerini yeniden zamlar almaya başladı.

ZAMLAR ÜST ÜSTE GELMEYE BAŞLADI

Motorine 10 Ağustos'ta 1 lira indirim, 11 Ağustos'ta 82 kuruş zam gelmişti.13 Ağustos tarihinde ise benzinin fiyatı 1 lira 10 kuruş arttı. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren bir zam da motorine bekleniyor.

MOTORİN 24 LİRAYI AŞACAK

Motorinin litresi 1 lira 26 kuruş artacak. Fiyat artışıyla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,44 TL'ye, Ankara'da 24,55 TL'ye ve İzmir'de 24,57 TL'ye yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorine 1 lira 26 kuruşluk zam geliyor: Litresi 24 lirayı aşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motorine 1 lira 26 kuruşluk zam geliyor: Litresi 24 lirayı aşacak - Son Dakika
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