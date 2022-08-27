Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzin litresi 1 lira ucuzlayacak

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 2 gün önce motorin grubunda 95 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. Zamla birlikte İstanbul'da litresi 25 lira 8 kuruştan satılan motorinin litre fiyatı 26 lira 3 kuruşa yükseldi. Öte yandan İzmir'de 26 lira 15 kuruşa, Ankara'da ise 26 lira 14 kuruşa çıktı.

1 LİRALIK İNDİRİM GELİYOR

Hafta başında 81 kuruş artan benzinin litresi ise 21 lirayı aşmıştı. Bu kez benzine fiyat indirimi geliyor. Benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,04 TL indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.