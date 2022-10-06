Araç sahiplerine üzücü haber! Akaryakıta dünden sonra bugün de zam geldi

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Düğünde geline çok sert bir tokat attı! Gerçek ortaya çıkınca herkes şaşırdı

Eylül ayının son haftasında 80 dolar seviyesine kadar gerileyen brent petrol, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararıyla yeniden 90 doları aştı. Brent petrolün 93 dolar seviyesine çıkması ve Rusya- Ukrayna savaşında şiddetin artmasıyla dünün ardından bugün de akaryakıta çifte zam geldi.

2 GÜN ÜST ÜSTE ZAM

Dün motorine 1 lira 10 kuruş, benzine 62 kuruş zam gelmişti. Bu gece yarısından itibaren ise benzinin litresi 74 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 39 kuruş arttı.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU

Benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 60 kuruşa, Ankara'da 20 lira 74 kuruşa, İzmir'de 20 lira 73 kuruşa yükseldi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 25 lira 61 kuruşa, Ankara'da 25 lira 74 kuruşa, İzmir'de 25 lira 75 kuruşa çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.