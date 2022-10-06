Araç sahiplerine üzücü haber! Akaryakıta dünden sonra bugün de zam geldi - Son Dakika
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Araç sahiplerine üzücü haber! Akaryakıta dünden sonra bugün de zam geldi

06.10.2022 00:32

Brent petrolde yaşanan yükseliş sonrası akaryakıta bugün de çifte zam geldi. Dün motorinin litresi 1 lira 10 kuruş, benzinin litresi 62 kuruş yükselmişti. Bugün ise motorine 1 lira 39 kuruş, benzine 74 kuruş zam geldi. Böylece 2 günde benzinin litresi 1 lira 36 kuruş, motorinin litresi de 2 lira 49 kuruş artmış oldu.

Eylül ayının son haftasında 80 dolar seviyesine kadar gerileyen brent petrol, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararıyla yeniden 90 doları aştı. Brent petrolün 93 dolar seviyesine çıkması ve Rusya- Ukrayna savaşında şiddetin artmasıyla dünün ardından bugün de akaryakıta çifte zam geldi.

2 GÜN ÜST ÜSTE ZAM

Dün motorine 1 lira 10 kuruş, benzine 62 kuruş zam gelmişti. Bu gece yarısından itibaren ise benzinin litresi 74 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 39 kuruş arttı.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU

Benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 60 kuruşa, Ankara'da 20 lira 74 kuruşa, İzmir'de 20 lira 73 kuruşa yükseldi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 25 lira 61 kuruşa, Ankara'da 25 lira 74 kuruşa, İzmir'de 25 lira 75 kuruşa çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

YORUMLAR
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Benzine Yıl Başından Bu Yana 34. Kez Zam Geldi: Benzinin Litre Fiyatı 62 Kuruş, Motorininki İse 1 Lira 10 Kuruş Arttı Benzine Yıl Başından Bu Yana 34. Kez Zam Geldi: Benzinin Litre Fiyatı 62 Kuruş, Motorininki İse 1 Lira 10 Kuruş Arttı

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Son Dakika Ekonomi Araç sahiplerine üzücü haber! Akaryakıta dünden sonra bugün de zam geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araç sahiplerine üzücü haber! Akaryakıta dünden sonra bugün de zam geldi - Son Dakika
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