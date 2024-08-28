Brent Petrolü 78,78 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrolü 78,78 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78,78 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatları, ABD'de talebin artması ve Fed'in faiz indirimi sinyali vermesiyle yükselişe geçti. Orta Doğu'daki çatışmaların geniş alana yayılma endişesi de fiyatları destekliyor.

28.08.2024 10:47
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78,78 dolardan işlem görüyor.

Dün 80,46 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,66 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artarak 78,78 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 75,64 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin arttığına işaret eden verilerin etkisiyle kısmen yükseldi.

Amerikan Petrol Enstitüsü dün, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 400 bin azalacağını öngördüğünü açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon varil azalacağı yönündeydi. Stoklardaki düşüş, ABD'de talebin arttığı algısını güçlendirerek fiyatları yukarı yönlü destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi sinyali vermesi de fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Ülkede faiz indirimine gidilmesinin ekonomik hareketliliği ve petrol talebini artırması bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell geçen hafta yaptığı açıklamada, politika ayarlaması için zamanın geldiğini belirterek, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak." ifadesini kullanmıştı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasımdaki toplantıda yapılabileceği öngörülüyor.

Orta Doğu'da devam eden çatışmaların geniş alana yayılabileceği endişesi de fiyatları destekliyor. Gazze'de ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in bölgedeki saldırıları ve İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmalar sürüyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, ordunun Batı Şeria'nın kuzeyinde "geniş çaplı operasyon" başlattığı belirtildi. İsrail ordusunun gece Batı Şeria'da 10 Filistinli'yi öldürmesinin ardından Dışişleri Bakanı Katz, halkın Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmesini gündeme getirdi.

Ayrıca, Libya'nın doğusundaki hükümetin Başbakanı Usame Hammad, Merkez Bankasında yaşananlar nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar petrol üretim ve ihracatının durdurulması kararı alındığını açıklamıştı.

Brent petrolde teknik olarak 80,08 ile 81,98 dolar aralığının direnç, 78,18 ile 76,28 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü 78,78 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika

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