Brent Petrolü 83 Dolar Seviyesine Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Brent Petrolü 83 Dolar Seviyesine Yükseldi

Brent Petrolü 83 Dolar Seviyesine Yükseldi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,01 dolardan işlem görüyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin belirsizlikler ve Orta Doğu'daki gerginlikler petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ham petrol arz kesintilerine devam edeceği beklentisi de fiyatların yükselmesine katkıda bulunuyor.

28.05.2024 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,01 dolardan işlem görüyor.

Dün 82,96 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artarak 83,01 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,78 dolardan alıcı buldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine başlayacağı zamana ilişkin belirsizlikler, petrol piyasalarında talep endişelerinin artmasına sebep olarak fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde tüketici güveninin kısmen iyileştiğine yönelik verilerin açıklanmasının ardından, analistlerin Fed'in bu yıl faiz indirimine başlama olasılığını desteklediği belirtiliyor.

Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 50, kasımda yüzde 63 ve aralıkta yüzde 82 ihtimalle fiyatlanıyor.

Düşük faiz oranları, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında zayıflamasına neden olarak petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor ve yatırımcıların petrol talebi iştahını artırıyor.

Ayrıca, hafta içinde açıklanacak Fed'in Bej Kitap raporu ve büyüme verilerinin yanı sıra Fed'in enflasyon göstergelerinden çekirdek kişisel tüketim harcamalarının bankanın faiz politikası hakkında daha fazla ipucu sağlaması bekleniyor.

Bunun yanı sıra, büyük petrol üreticilerinin ve ticaret yollarının bulunduğu Orta Doğu'da gerginlikler devam ediyor.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), 24 Mayıs'ta İsrail hakkında Refah'a yönelik saldırıları durdurma kararına ve uluslararası tepkilere rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Küresel petrol rezervlerinin büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapan bölgede devam eden çatışmalar, petrol fiyatlarını artırıyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 2 Haziran'da yapılması planlanan toplantısında gönüllü ham petrol arz kesintilerine devam edileceğine yönelik beklentiler de fiyatların yükselişine katkıda bulunmayı sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 83,28 ile 83,68 dolar aralığının direnç, 82,16 ile 81,44 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Orta Doğu, Opec, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü 83 Dolar Seviyesine Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:03 Başımıza taş yağacak Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı
10:02 Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor
09:41 İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı
08:49 Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu! 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi
08:42 Sivillerin sığındığı çadırları vuran İsrail, saldırıya kılıf buldu Sivillerin sığındığı çadırları vuran İsrail, saldırıya kılıf buldu
10:10 Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı
09:47 Şampiyonluk kutlamaları sonrası çıldırdı Nelsson’dan Galatasaray taraftarına: Size yazıklar olsun Şampiyonluk kutlamaları sonrası çıldırdı! Nelsson'dan Galatasaray taraftarına: Size yazıklar olsun
09:20 Dursun Özbek’ten gece yarısı F.Bahçe’ye gözdağı: Bizim bileğimizi kimse bükemez Dursun Özbek'ten gece yarısı F.Bahçe'ye gözdağı: Bizim bileğimizi kimse bükemez
09:14 Yeniden genel başkan adayı olacak mı Kemal Kılıçdaroğlu topu delegelere attı Yeniden genel başkan adayı olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu topu delegelere attı
09:07 Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin’e bağışlayacak Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin'e bağışlayacak
08:07 Şampiyonluk kutlamasında korkunç anlar Aracıyla çarpıp kaçtığı taraftar beyin kanaması geçirdi Şampiyonluk kutlamasında korkunç anlar! Aracıyla çarpıp kaçtığı taraftar beyin kanaması geçirdi
08:05 Kaza sonrası alevlere teslim olan araçta korkunç son Kaza sonrası alevlere teslim olan araçta korkunç son
07:52 Deniz Akkaya’dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi
07:47 Bahçeli 5 yıl sonra aynı yerde Sinan Ateş’in yerini Ahmet Yiğit Yıldırım aldı Bahçeli 5 yıl sonra aynı yerde! Sinan Ateş'in yerini Ahmet Yiğit Yıldırım aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 10:40:12. #1.11#
SON DAKİKA: Brent Petrolü 83 Dolar Seviyesine Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement