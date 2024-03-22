Brent Petrolü 85,25 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrolü 85,25 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,25 dolardan işlem görüyor. Arz endişelerinin hafiflemesi ve doların yeniden değer kazanması fiyatlardaki düşüşü etkiledi. ABD'nin Gazze'deki ateşkes talebiyle ilgili karar tasarısı oylamaya sunulacak. Ateşkesin sağlanmasıyla petrol fiyatlarında tedarik kesintisi endişelerinin ortadan kalkması bekleniyor.

22.03.2024 10:11  Güncelleme: 10:15
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ???85,25 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün dün 86,63 dolara kadar yükselen varil fiyatı, günü 85,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,62 azalışla 85,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,55 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, arz endişelerinin hafiflemesi ve doların yeniden değer kazanması etkili oldu.

ABD'nin Gazze'de tüm esirlerin serbest bırakılmasıyla bağlantılı olarak acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı, bugün oylamaya sunulacak. BM Güvenlik Konseyinde sabah saatlerinde yapılması planlanan oylamada, ABD'nin bir süredir müzakereye açtığı karar tasarısı görüşülecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Suudi Arabistan'da Al Hadath televizyon kanalına, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkese ilişkin yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediği ve "anlaşmanın mümkün olduğu" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ateşkesin sağlanmasıyla İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarından kaynaklanan tedarik kesintisi endişelerinin ortadan kalkacağı beklentisi, petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında yeniden değer kazanması da fiyatlardaki düşüşte etkili oldu. ABD dolar endeksi şu sıralarda yüzde 0,25 artışla 103,92 seviyesinde bulunuyor. Söz konusu artış petrolü alıcılar için daha pahalı hale getirerek talebin azalmasına neden oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,51 ile 86,05 dolar aralığının direnç, 84,97 ile 84,43 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Gazze, Dış Politika, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü 85,25 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika

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