Brent Petrolü Düşüş Kaydetti

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ???87,17 dolardan işlem görüyor.
Dün 87,7 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,38 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 düşüşle 87,17 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,48 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatları, dün arz endişelerinin etkisiyle son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından yatırımcıların kar satışlarına yönelmesi ve ABD dolarının değer kazanmasıyla bugün bir miktar düşüş kaydetti.
Piyasalarda gözler bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi. Piyasa oyuncularının karar öncesinde temkinli duruşu fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.
Fed'in bugün ve mayısta yapacağı toplantılarda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, haziran ayı, ilk faiz indirimi için en güçlü ihtimal olmayı sürdürüyor.
Bu durum, doları diğer para birimleri karşısında desteklerken, dolar endeksi şu sıralarda 103,5 seviyesinde bulunuyor. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması yatırımcıların petrol talebi iştahını azaltarak fiyatların aşağı yönlü hareketlerini destekliyor.
Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsünün ülkede talebin güçlü seyrettiği algısını güçlendirmesi ise fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.
Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon 519 bin varille beklentilerin aksine azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi stokların 77 bin varil artacağı yönünde.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak.
Stoklarda art arda ikinci hafta düşüş öngörüsü durgun geçen kış döneminin ardından ülkede yakıt talebinin arttığına işaret ederken, küresel petrol arzının sıkılaşacağı endişelerini de besliyor.
İsrail- Filistin çatışması ve Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler de fiyatları destekleyici unsur olmaya devam ediyor.
Brent petrolde teknik olarak 87,31 ile 87,54 dolar aralığının direnç, 87,08 ile 86,85 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Son Dakika › Ekonomi › Brent Petrolü Düşüş Kaydetti - Son Dakika
EPDK, istasyonlarda farklılaştırılmış ürün fiyat farkını kaldırarak 'Ultra force', 'power', 'VMax' gibi ifadelerle satışı yasakladı. Benzin, motorin ve LPG dışında herhangi bir ifade kullanılamayacak. Taslak 30 Nisan 2024'te yürürlüğe girecek.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında tüketici güven endeksi şubata kıyasla yüzde 0,02 artış gösterdi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise yüzde 0,9 artarak 78,9 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi ise yüzde 0,4 yükselişle 74,9 olarak kaydedildi.
Denizli'de Şişecam'a bağlı cam fabrikasında çalışan yüzlerce işçi, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine vardiyaya geç girerek 15 dakikalığına iş bıraktı. Geçtiğimiz yıl da benzer bir eylem gerçekleştiren işçiler, toplu sözleşme imzalanıncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker'in 2023-2024 kampanya döneminde 9 milyon 60 bin ton pancar işleyerek 1 milyon 161 bin 100 ton şeker ürettiğini açıkladı. Ayrıca, 418 bin 800 ton melas ve 2 milyon 905 bin 709 ton yaş pancar posası elde edildi. Türkşeker, 40 bin 132 üreticiye 21 milyar TL ödeme yaptı.
TÜBİTAK, yeni ve gelişen teknolojilere yönelik çığır açıcı projelere uluslararası işbirlikleri yoluyla destek sağlamak amacıyla proje çağrısı yaptı. Çağrı kapsamında, çok boyutlu coğrafi bilgi sistemleri ve dijital dönüşüm ekosistemleri gibi çeşitli projelere destek verilecek. Proje süresi en fazla 36 ay olacak ve başvurular 10 Nisan'a kadar yapılabilecek.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonunda 137.877'ye yükseldi. Bu araçların içinde 65.500 otomobil, 2.724 minibüs, 1.493 otobüs, 19.954 kamyonet, 5.364 kamyon, 28.518 motosiklet, 13.820 traktör ve 504 özel amaçlı taşıt bulunuyor.
Kütahya AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, 405 milyon 502 bin TL'ye ihale edilen Simav Kızılcık Göleti inşaatının tamamlanmasıyla 3 bin 345 hektar tarım arazisinin sulamaya açılacağını belirtti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat ayı sonu itibariyle 343 bin 111'e ulaştı. Eskişehir'deki taşıtların çeşitleri ise otomobil, kamyonet, motosiklet, traktör, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtlardan oluşuyor. Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 29 milyon 142 bin 942'ye ulaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?