Brent Petrolü Yükselişini Sürdürüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ???79,61 dolardan işlem görüyor.
Dün 79,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,21 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.47 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 79,61 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,25 dolardan alıcı buldu.
Küresel petrol kaynaklarının çoğunun bulunduğu Orta Doğu'da süren çatışmaların petrol arzını sekteye uğratabileceği endişesinin artması fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifi sunan Hamas'ın isteklerini kabul etmeyerek Gazze'nin güneyindeki Rafah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini ifade etti.
Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçaklarının Hudeyde kentindeki Ras İsa bölgesine 2 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Husiler, salı günü Kızıldeniz'de bir ABD ve bir İngiliz gemisini deniz füzeleriyle hedef aldıklarını ve hedefi tam isabet vurduklarını açıklamıştı.
Bu süreçte, Kızıldeniz'den geçen gemilerin hedef alınmasından dolayı birçok gemi rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Husilerin Kızıldeniz'den geçen İsrail ile ilişkili gemilere yönelik saldırıları sonrasında, Afrika'nın güneyindeki Ümit Burnu'ndan geçen deniz ticaret yolundaki hareketlilik, bir ayda yüzde 67 arttı. Çatışmaların ticaret güzergahını sekteye uğratarak petrol sevkiyatlarını da olumsuz etkileyeceği endişesi fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de benzin stoklarının 3 milyonun üzerinde azaldığını açıkladı. Ancak benzin stoklarındaki azalış ülkedeki talep iştahının devam ettiğine işaret ederek fiyatların yükselişini destekledi.
Öte yandan, ABD'de petrol stoklarının beklentinin üzerinde büyüdüğünü gösteren veriler fiyatların yükselişini kısıtladı. EIA, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 500 bin varil artış kaydettiğini bildirdi. Piyasa beklentisi, stokların 674 bin varil artacağı yönündeydi.
Brent petrolde teknik olarak 80,08 ile 80,66 dolar aralığının direnç, 78,64 ile 77,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Pakistan'da eski Başbakan Navaz Şerif'in PML-N partisi ile tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi destekli bağımsız milletvekilleri arasında rekabetin yaşandığı seçimde oy sayımı 17.00'da bitti. Ancak seçim sonuçları saatler geçmesine rağmen hala açıklanmadı. PTI politikacıları oy sayımının durdurulduğunu ve birçok yerde sonuçların değiştirildiğini iddia etti. Pakistan Seçim Komisyonu Başkanı, sonuçların ''en kısa sürede'' açıklanacağını belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
Hamas'ın her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddedip orduya Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı emri veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ABD'den kötü haber geldi. İsrail'in Refah'a planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "Plansız ve çok az düşünülmüş bir şekilde böyle bir operasyon düzenlemek felaket olur" dedi.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
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