Brent Petrolü Yükselişte: Çin ve ABD'den Olumlu Ekonomik Göstergeler

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ???83,52 dolardan işlem görüyor.
Dün 83,52 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 artarak 83,52 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,58 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD ve en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'den gelen olumlu ekonomik göstergeler etkili oldu.
Çin Gümrük Genel İdaresi'nin yayımladığı verilere göre, Çin'in petrol ithalatı yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 arttı.
ABD'de ise Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) çarşamba günü açıkladığı verilere göre, ülkedeki benzin stokları geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil, distilat stokları ise 4 milyon 100 bin varil ile beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti.
Söz konusu veriler, Çin ve ABD'de talebin güçlü seyrettiği algısını güçlendirerek petrol fiyatlarına olumlu yansıdı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesindeki sunumunda, Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin verdiği sinyaller de fiyat artışlarında etkili oldu.
Powell, para politikasını gevşetmek için gereken güvenden uzak olmadıklarını belirterek, politika yapıcıların çok geç faiz indirimine gidilmesi durumunda oluşacak risklerin de farkında olduğunu kaydetti.
Ayrıca, Yemen'de İran destekli Husiler'in Kızıldeniz'deki saldırıları da bölgedeki gemi trafiğine etki ederek petrol fiyatlarını artırıyor.
Husiler, dün ABD ve İngiliz güçlerinin ülkenin batısındaki El-Hudeyde kentine 2 saldırı düzenlediğini duyurdu.
ABD ve İngiltere, Husilerin Kızıldeniz'de İsrail gemileri ve müttefiklerini hedef alan saldırılarına yanıt olarak Hudeyde kentine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.
Brent petrolde teknik olarak 83,64 ile 83,81 dolar aralığının direnç, 83,25 ile 83,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Son Dakika › Ekonomi › Brent Petrolü Yükselişte: Çin ve ABD'den Olumlu Ekonomik Göstergeler - Son Dakika
Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık ve yönetimi yapılan olağan genel kurulda güven tazeledi. Başkan Kıvırcık, genel kurulda yapılan konuşmasında, bölgedeki alt ve üstyapı yatırımlarının devam ettiğini ve yeni imkanlar hakkında bilgi verdi. Ayrıca Uzunburun Genişleme Alanı'nın önemi vurgulandı ve bölgede Karma Küçük Sanayiciler Kooperatifi'nin kurulacağı duyuruldu.
Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ENHANCER Projesi kapsamında iş dünyası buluşması düzenlendi. B2B eşleştirme oturumları, panel oturumları ve finansal okuryazarlık workshopu gerçekleştirildi.
İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ramazan ayı öncesi denetimleri arttırdı. Özellikle ramazan ayında tüketimi yoğun olan ürün grupları ve sektörler mercek altına alındı. 19 işletmede ihlal görülürken, ihlal tekerrürü tespit edilen işletmelerde sınırlı süreli kapamalar gerçekleştirileceği ifade edildi.
Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında son dönemde ilişkilerin gelişmesini değerlendiren Afrika Uzmanı Doç. Dr. Yunus Turhan, "Afrika ülkeleri artık Batı'ya bağımlılıktan kurtulma ve alternatif ortak bulma noktasında çok gayret ettiler" dedi.
Özel bir anaokulu, öğretmenlere aylık 6500? maaş teklif ediyor. İlk 3 ay deneme süresi olan işte, hafta sonları dahil saat 12-16 arası çalışma şartı bulunuyor. Ayrıca hafta sonları 4 farklı atölye düzenleniyor. Okul, velilere göstermek için öğretmenlerin sertifika almasını zorunlu tutuyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 yükselişle 9.084,18 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 9.084,18 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,29 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,62 ile bilişim olurken en çok kaybettiren yüzde 0,46 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu. Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,54 değer kazancıyla 9.054,18 puandan tamamladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, para politikasını gevşetmek için gereken güvenden 'uzak olmadıklarını' söylemesinin ardından pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yurt içinde uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi. Powell'ın 'güvercin' sözle yönlendirmelerinin ardından pay piyasalarında risk iştahının arttığını anımsatan analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin iş gücü piyasasının gidişatına dair sinyaller verebileceğini ve bu durumun Fed'in ilerleyen dönemlerde atacağı adımlar üzerinde etkili olabileceğini vurguladı. Analistler, yurt içinde Fitch Ratings'in bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade ederek, yurt dışında Almanya'da sanayi üretimi ile üretici enflasyonu, Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Dumlupınar Orman İşletme Şefliği doğal gençleştirme sahalarına karaçam tohumu ekimine Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan ve Dumlupınar Kaymakamı Büşra Güllü Özpınar'da katıldı. Altıntaş Orman İşletme Müdürü Sümeyra Ezgi Çapan ve Orman İşletme personellerinin de katılımıyla 84 ve 85 nolu bölmelerde 40.09 hektar alandaki doğal gençleştirme sahalarının tohumlanması gerçekleştirildi.
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