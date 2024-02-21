Brent Petrolü Yükselişte, Jeopolitik Gerilim Endişeleri Artıyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ???82,58 dolardan işlem görüyor.
Dün 83,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 82,58 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,25 dolardan alıcı buldu.
Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim devam ederken, Israil- Filistin savaşının diğer bölgelere de sıçrayacağı ve Kızıldeniz'deki deniz ticaretini daha fazla sekteye uğratacağı endişeleri petrol fiyatlarındaki artışları destekliyor. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 10'u ve sıvılaştırılmış gaz ticaretinin yüzde 8'i Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
Fransa Savunma Bakanlığı'nın, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde Yemen'e ait 2 dronu vurduklarını bildirmesinin ardından, Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine saldırı düzenlediğini duyurdu.
İsrail'in güneyindeki Eilat kentinde hassas bölgeler ile Aden Körfezi'nde bir İsrail gemisini hedef aldıklarını açıklayan Husiler ise bu saldırıların Filistin halkına destek ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılara karşılık gerçekleştirildiğini yineledi.
Söz konusu saldırılar, Avrupa Birliği'nin (AB), Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğini sağlamaya katkıda bulunmak için "Aspides" isimli askeri misyon başlattığını duyurmasının ardından geldi.
Libya'nın en büyük petrol sahasında üretim yeniden başlıyor
ABD enflasyonunun beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine geç başlayacağına ilişkin beklentiler ise dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talebin zayıflayacağı endişelerini artırarak petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketleri kısıtlıyor.
Uzmanlar, bugün yayımlanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanakların, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları verebileceğini belirtirken, Fed'in haziranda faiz indirimine başlamasının piyasalarda ağırlık kazanan beklenti olduğuna dikkati çekiyor.
Ayrıca, Libya'nın en büyük petrol sahasında mücbir sebep halinin kaldırılarak üretimin yeniden başlayacağını duyurması da fiyatların yükselişini kısıtlıyor.
Libya Ulusal Petrol Şirketi, 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Şerare Petrol Sahası'nda mücbir sebep ilan edildiğini ilan etmişti. Günlük 340 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip petrol sahası ülkenin üretiminin yaklaşık üçte birini oluşturuyor.
Brent petrolde teknik olarak 82,76 ile 82,86 dolar aralığının direnç, 82,49 ile 82,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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