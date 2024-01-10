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Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 77,91 Dolara Çıktı - Son Dakika
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Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 77,91 Dolara Çıktı

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77,91 dolardan işlem görüyor. ABD'de talebin artması ve İsrail-Filistin çatışmasıyla artan gerginlik petrol fiyatlarını yukarı çekiyor. Ayrıca, Libya'nın en büyük petrol sahasında üretimin durdurulması küresel arz sıkıntısı endişelerini artırıyor.

Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 77,91 Dolara Çıktı
10.01.2024 - 09:45,  Güncelleme: 09:46
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ???77,91 dolardan işlem görüyor.

Dün 78,19 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,59 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 77,91 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,58 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin arttığını gösteren verilerin etkisiyle yükseldi. Amerikan Petrol Enstitüsünün öngörüsüne göre, ülkede ham petrol stokları 5 milyon 215 bin varil düşüş gösterdi. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi. Geçen hafta da stoklar 7 milyon 418 bin varil düşmüştü.

Stoklarda beklentinin üzerinde gerçekleşen azalış, ABD'de tüketimin arttığına işaret ederek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri gün içinde açıklanacak.

Ayrıca, İsrail- Filistin çatışması ve Kızıldeniz'de artan hareketlilik petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Küresel petrol rezervlerinin çoğuna ev sahipliği yapan bölgede yükselen gerginlik, küresel tedarik zinciri krizinin oluşabileceği ve enerji sevkiyatlarının olumsuz etkilenebileceği endişelerini körüklüyor ve petrol fiyatlarını artırmaya devam ediyor.

Libya'nın en büyük petrol sahasında üretimi durdurmasının ardından küresel arz sıkıntısı endişeleri yeniden gündeme geldi. Ulusal Petrol Şirketi, hafta sonu güney Libya'daki Şerare Petrol Sahası'nda mücbir sebep ilan etti. Günlük 340 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip petrol sahası ülkenin üretiminin yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,04 ile 78,58 dolar aralığının direnç, 77,19 ile 76,96 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, Teksas, Libya, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 77,91 Dolara Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 77,91 Dolara Çıktı - Son Dakika
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