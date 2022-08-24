Brent petrolün varil fiyatı 100,19 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 100,19 dolar

24.08.2022 09:44
Brent petrolün varil fiyatı 100,19 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 100,19 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 100,19 dolardan işlem görüyor.

Dün 100,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,02 azalarak 100,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,75 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun yakın zamanda üretim kesintisine gidebileceğine yönelik beklentilerin azalması etkili oldu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, hafta başında, OPEC'in petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşlere karşılık üretimi kısmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Açıklamanın ardından salı günü petrol fiyatları yükselişe geçmişti.

Uzmanlar, piyasaya aylık hedefinin yaklaşık günlük 2,8 milyon varil altında arz eden OPEC+ grubunun yapacağı muhtemel kesintinin yakın zamanda gerçekleşmeyebileceğini, ancak eğer İran nükleer anlaşmasında nihai sonuca varılırsa İran petrolünün piyasaya dönüşüyle denk gelebileceğini tahmin ediyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün ABD'den onay gelmesi halinde bu hafta sonu İran ile nükleer anlaşma olabileceğini söyledi.

Borrell, İspanya devlet televizyonu TVE'ye verdiği röportajda, İran nükleer anlaşması olarak bilinen ve nihai olduğu açıklanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (JCPOA) taslağına İran'ın cevabına, sürece dahil olan ülkelerin çoğunluğunun onay verdiğini, sadece ABD'nin yanıtını beklediklerini kaydetti.

Borrell'in açıklamaları da İran petrolünün piyasaları dönüşüne yönelik beklentileri artırarak fiyatların düşüşünde etkili oldu.

Öte yandan, ABD'nin petrol ve benzin stoklarında beklenenden fazla düşüş gerçekleşmesi ise talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatlardaki düşüşü kısıtladı.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 5 milyon 632 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 450 bin varil azalacağı yönünde.

Brent petrolde teknik olarak 100,21 ile 100,43 dolar aralığının direnç, 99,73 ile 99,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

YORUMLAR
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Borrell'e göre, ABD'den onay gelirse bu hafta sonu İran ile nükleer anlaşma olabilir Borrell'e göre, ABD'den onay gelirse bu hafta sonu İran ile nükleer anlaşma olabilir ABD ve İran arasında nükleer anlaşmanın olumlu yönde ilerlediği iddiası ABD ve İran arasında nükleer anlaşmanın olumlu yönde ilerlediği iddiası
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, İran, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 100,19 dolar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 100,19 dolar - Son Dakika
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