Brent petrolün varili yüzde 0,32 artışla 96,13 dolara yükseldi, Hürmüz riski sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Brent petrolün varili yüzde 0,32 artışla 96,13 dolara yükseldi, Hürmüz riski sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Brent petrolün ocak vadeli varili, saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,32 artışla 96,13 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'nda saldırı ihtimali fiyatları desteklerken güçlü dolar ve arz fazlası beklentileri yükselişi sınırlıyor.

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 96,13 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 96,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, günü 95,82 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,32 artarak 96,13 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı 87,83 dolar oldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD ile İran arasındaki gerilimin devam etmesi ve Orta Doğu'da enerji arzına yönelik risklerin artması etkili oluyor.

ABD-İran hattında yürütülen temaslardan somut bir çıktı elde edilememesi, piyasalarda bölgedeki jeopolitik risklerin kısa vadede azalacağına yönelik beklentileri zayıflatıyor.

ABD'nin Bahreyn Büyükelçiliğinin, İran ve İran destekli Husilerin olası saldırı tehditlerine karşı vatandaşlarına "yüksek düzeyde teyakkuzda olma" çağrısında bulunması da bölgedeki güvenlik endişelerini artırıyor. Özellikle küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda gemilere yönelik saldırı ihtimalleri, petrol sevkiyatında yaşanabilecek aksamalara ilişkin kaygıları canlı tutuyor.

Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası bir kesinti, küresel arzın daralmasına ve fiyatların daha da yükselmesine yol açabileceği için piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Bunun yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'daki enerji altyapısı tesislerini vurduğunu duyurması, enerji arzına yönelik jeopolitik riskleri artıran bir diğer gelişme olarak öne çıkıyor. Rusya-Ukrayna savaşının enerji altyapısı üzerindeki etkileri ve Orta Doğu'daki gerilim, petrol piyasasında risk priminin yüksek seyretmesine neden oluyor.

Güçlü dolar ve arz görünümü yükselişi sınırlıyor

Öte yandan piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin yoğun konuşma takvimi yakından izlenirken faiz politikasına ilişkin beklentiler de petrol fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Fed'in faiz artırımı beklentileri ABD'nin 10 yıllık tahvil faizini yüzde 5,16 seviyesinde tutarken dolar endeksi 103,5 ile Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Doların güçlenmesi, dolar üzerinden fiyatlanan petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirerek talep üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Ayrıca Avrupa Merkez Bankasının (ECB) aralıkta faiz artırımına gideceği beklentileri ve yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle Japonya ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 daralması, küresel ekonomik büyüme ve petrol talebine ilişkin endişeleri artırıyor.

Bununla birlikte küresel petrol arzının genişlemesi ve piyasada arz fazlası oluşabileceğine yönelik beklentiler de fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü hareketi sınırlıyor. Böylece jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu arz endişeleri petrol fiyatlarını desteklerken güçlü dolar, ekonomik büyümeye ilişkin belirsizlikler ve arz görünümü yükselişin hızını kesiyor.

Brent petrolde teknik olarak 95,66 dolar direnç, 94,98 dolar ise destek bölgesi olarak izleniyor.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriHürmüz BoğazıOrta DoğuEkonomiEnerjiFinansİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa’ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın’dan büyük söz Fransa'ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın'dan büyük söz
Zidane’dan Türkiye itirafı Arda Güler’e ayrı parantez açtı Zidane'dan Türkiye itirafı! Arda Güler'e ayrı parantez açtı
TikTok’ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı
Kuryeye ahlaksız teklif Kurgu diyen de var, ateş püsküren de Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
Emeklinin beklediği zamda sürpriz 15 bin liralık plan rafa kalktı Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı
Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı Sağanak, kar ve fırtına kapıda Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı! Sağanak, kar ve fırtına kapıda
10:21
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
10:17
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
10:06
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı
Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
09:56
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
09:40
ABD’de kaos bitmiyor Havalimanlarının son hali korkunç
ABD'de kaos bitmiyor! Havalimanlarının son hali korkunç
08:41
Emeklinin beklediği zamda sürpriz 15 bin liralık plan rafa kalktı
Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 10:45:42. #7.12#
SON DAKİKA: Brent petrolün varili yüzde 0,32 artışla 96,13 dolara yükseldi, Hürmüz riski sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android