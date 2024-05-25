BTK Demiryolu hattında yeniden yük taşımacılığı başladı - Son Dakika
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Ekonomi

BTK Demiryolu hattında yeniden yük taşımacılığı başladı

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Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattında yük taşımacılığı yeniden başladı. Geçen yıl mayıs ayından itibaren yol yenileme çalışmaları nedeniyle kapalı olan hattın işletmeye açılmasıyla Azerbaycan'dan gelen ilk tren Kars'a ulaştı. Türkiye'den ise ilk ihracat treni Azerbaycan'a doğru yola çıktı. Böylece Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz yük taşımacılığı yeniden başlamış oldu.

25.05.2024 11:54
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BTK Demiryolu hattında yeniden yük taşımacılığı başladı

KARS - Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu hattında yük taşımacılığı yeniden başladı.

Geçen yıl mayıs ayından itibaren Gürcistan kesimindeki yol yenileme çalışmaları nedeniyle kapalı bulunan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı 20 Mayıs 2024'ten itibaren tekrar işletmeye açılırken, Azerbaycan'dan 20 vagon plastik ham maddesi yüküyle hareket eden ilk tren sabaha doğru Kars'a geldi. Gümrük işlemlerinin ardından tren yoluna devam etti.

Öte yandan Türkiye'den BTK üzerinden giden ilk ihracat treni ise 24 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye'den 440 ton soda külü yüküyle Azerbaycan'a doğru yola çıktı.

Yaklaşık 1 yıl aranın ardından Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz yük taşımacılığı ile başlamış oldu.

BTK Demiryolu hattında yeniden yük taşımacılığı başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi BTK Demiryolu hattında yeniden yük taşımacılığı başladı - Son Dakika

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